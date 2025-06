Wilders blaast kabinet op, ondernemers fel: ‘Den Haag trekt stekker eruit als ‘t lastig wordt’

Lees verder onder de advertentie

ONL-voorzitter Erik Ziengs noemt de val van het kabinet teleurstellend en pijnlijk. „Voor ondernemers stonden er belangrijke punten in het hoofdlijnenakkoord”, zegt hij. „Daar is in een jaar weinig van terechtgekomen.” Hij is kritisch op de politiek: „Als ondernemer ga je door, weer of geen weer. In Den Haag trekken ze de stekker eruit zodra het lastig wordt.”

Ziengs wijst vooral op dossiers die ondernemers al jaren parten spelen. „De loondoorbetaling bij ziekte is voor veel ondernemers een molensteen. En het zzp-dossier leek eindelijk in beweging te komen, maar staat nu weer stil.” Volgens hem betekent stilstand voor ondernemers simpelweg achteruitgang. „Zonder duidelijkheid weten ondernemers niet waar en wanneer ze moeten investeren.”

Niet nog eens zo’n fragiel vierpartijenkabinet. Ondernemers snakken naar perspectief Erik Ziengs Voorzitter ONL

Hij hoopt op snelle verkiezingen en een stevig kabinet dat knopen durft door te hakken. „Niet nog eens zo’n fragiel vierpartijenkabinet. Ondernemers snakken naar perspectief.” ONL werkt ondertussen aan een nieuw verkiezingsmanifest en wil ervoor zorgen dat belangrijke onderwerpen niet controversieel worden verklaard. „Stilstand is achteruitgang”, aldus Ziengs.

VNO-NCW en MKB-Nederland: stabiel kabinet nodig

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland delen die zorgen. „Nederland heeft dringend behoefte aan een daadkrachtig en stabiel kabinet”, stellen ze. „Belangrijke dossiers zoals stikstof, energiekosten en ons verdienvermogen dulden geen uitstel.” Volgens hen kan Nederland zich geen maandenlange politieke impasse veroorloven.

Vakbond CNV noemt de val treurig maar onvermijdelijk. Voorzitter Piet Fortuin stelt dat veel kiezers hun hoop vestigden op dit kabinet. „Het is triest dat beloften niet kunnen worden waargemaakt.” CNV roept de politiek op om in de demissionaire periode de verbinding te zoeken en hoopt dat plannen rond de arbeidsmarkt en het vroegpensioen worden doorgezet.

Uit Rotterdam klinkt ook kritiek. Havenbedrijven dringen aan op een nieuw kabinet dat doorpakt. „De wereld wacht niet op Nederland”, waarschuwt ondernemersorganisatie Deltalinqs. „De val van het kabinet mag er niet toe leiden dat oplossingen voor behoud van welvaart, goed werk en soevereiniteit verder uit beeld raken.”

Energiekosten, stikstofproblemen, netcongestie

Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs ziet problemen opstapelen. „Hoge energiekosten, stikstofproblemen, netcongestie en een gebrek aan investeringen in infrastructuur en innovatie bedreigen onze nationale welvaart en strategische autonomie.” Volgens de havenbedrijven moet er op volle kracht worden doorgewerkt.

De energiesector waarschuwt eveneens voor vertraging. Een demissionair kabinet betekent volgens branchevereniging Energie-Nederland uitstel van besluitvorming en wetgeving, terwijl er juist tempo nodig is. „Nederland kan het zich niet veroorloven maatregelen die de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie waarborgen vooruit te schuiven”, stelt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen.

Het kabinet had nauwelijks plannen gemaakt Sandra Phlippen Hoofdeconoom ABN AMRO

Netbeheerders sluiten zich daarbij aan. „Laat de energietransitie en onze economie niet vallen,” zegt Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland. „De uitdagingen zijn groot en dulden geen uitstel.”

Woningbouw, stikstof, klimaat en arbeidsmarkt

Volgens hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO lijkt de economische impact van de kabinetsval voorlopig beperkt. „Het kabinet had nauwelijks plannen gemaakt”, zegt ze.

Daardoor zijn er weinig projecten die nu vertraging oplopen. „Belangrijke dossiers als woningbouw, stikstof, klimaat en arbeidsmarkt lagen al stil. Daar is Nederland volledig vastgelopen.”

‘Roekeloze kamikazeactie’

De politieke reacties laten zich raden. Na nog geen jaar heeft Geert Wilders de stekker uit de coalitie getrokken. Op X schreef hij kort: „Geen handtekening voor onze asielplannen. Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord. PVV verlaat de coalitie.”

BBB-leider Caroline van der Plas noemt het “een roekeloze kamikazeactie”, Nicolien van Vroonhoven (NSC) vindt het “onverantwoord”, en Dilan Yeşilgöz (VVD) is “zo pissig” dat woorden tekortschieten.

De breuk hing al even in de lucht. Maandagavond zaten de vier partijleiders in spoedoverleg over nieuwe afspraken rond asiel. Wilders liet daar al blijken dat hij twijfelde, en die twijfels blijken nu definitief.

