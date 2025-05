De winkels van schoenenmerk Van Lier blijven gesloten. Baylands Retail, waar Van Lier onderdeel van is, heeft het faillissement aangevraagd. De winkels werden begin deze maand al ‘tot nader bericht’ gesloten. Ceo Christina van Spaendonck had eerder al aangekondigd dat ze zou stoppen bij het merk. Dat nieuws kwam als een verrassing.

Lees verder onder de advertentie

Na het sluiten van de winkels werd eerst nog onderzocht of de winkels op een andere manier voortgezet konden worden. Maar de winkels in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht, Groningen, Lelystad en Roosendaal zullen dus niet meer openen. Wel blijft de website online en retailpartners zullen de schoenen van Van Lier ook nog blijven verkopen.

Te veel uitdagingen voor Van Lier

„Met veranderend consumentengedrag, stijgende kosten en economische onzekerheid werden de uitdagingen voor de fysieke exploitatie van een monobrandwinkel steeds uitdagender”, luidde de verklaring van Van Lier op het sluiten van de winkels.

Helemaal onverwacht was de sluiting van de winkels niet. Begin april kondigde Christina van Spaendonck aan te vertrekken als ceo. In een mail schreef ze dat ze ‘haar horizon wil verbreden’ en op zoek gaat naar ‘een nieuwe uitdaging’. Wat ze precies gaat doen is onbekend. Wel is duidelijk dat haar vertrek voor veel investeerders als donderslag bij heldere hemel kwam.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Ceo Christina van Spaendonck (28) verrast met vertrek bij Van Lier

Christina van Spaendonck over toekomst Van Lier

Net voor haar onverwachte aankondiging vertelde een zelfverzekerde Christina op de Webwinkel Vakdagen over de toekomst van Van Lier. „ICT, e-commerce, marketing agencies, AI, noem het maar op. Wat betekent dat voor een 200 jaar oud herenschoenenmerk? Dat is wat ik ga proberen uit te leggen’’, aldus Christina over haar presentatie op de Webwinkel Vakdagen in een podcast van De Ondernemer.

Christina vertelde daar onder andere hoe Van Lier getransformeerd is van een traditioneel herenschoenenmerk naar een succesvolle e-commerce-organisatie. „In 4 à 5 jaar van 5 naar 55 procent e-commerce-omzet. Hierdoor heeft Van Lier zich in de markt gezet als een D2C-merk (Direct to Consumer, red.) en zijn we meer een retailer geworden.’’

Lees verder onder de advertentie

Het bedrijf focuste zich steeds meer op verjonging en zag kansen op internationaal gebied én mogelijkheden in damesschoenen. Christina vertelde dat Van Lier door een datagedreven aanpak de kans heeft gehad om enorm te versnellen. „Wij zien binnen het seizoen al of schoenen goed of niet goed lopen. We kopen dus veel kleiner in en laten langer of sneller producten binnenkomen en kunnen daarin ook schuiven met onze productie.’’

Lees ook: VanLier: van traditioneel schoenenmerk naar online e-commercesucces