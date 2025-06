Blokker heropent minimaal 37 winkels: ‘Oud-medewerkers zielsgelukkig’

Een van de meest vertrouwde winkelketens van Nederland keert langzaam terug in het straatbeeld. Uit vacatures op de website van Blokker blijkt dat binnenkort weer winkels zullen openen in onder meer Nijmegen, Winterswijk, Elst en Uden. Stuk voor stuk filialen die goed presteerden voordat het bedrijf eind vorig jaar failliet ging. Maar dit keer pakken ze het anders aan.

Lees verder onder de advertentie

Door het faillissement kwamen ongeveer 3.500 medewerkers op straat te staan, maar op de achtergrond werd altijd gewerkt aan een herstart van het bedrijf. Roland Palmer, de neef van de broers Jaap en Ab Blokker die lange tijd de gezichten van de huishoudketen waren, kocht de zaak en koos bewust voor het behoud van de merknaam.

„Maar verder beginnen we helemaal opnieuw”, zegt Mark Vrieze, een van de verkoopleiders van Blokker tegen AD. „Het faillissement was supervervelend, maar ik denk dat het wel goed is dat we op een nieuwe, frisse manier weer kunnen starten. Al zal er qua winkels niet veel veranderen. Van schuurspons tot koekenpan tot stofzuiger: de klant die straks binnenloopt herkent meteen Blokker.”

Naast het behoud van de oude naam voegen ze er nog een woordje aan toe: de winkels gaan verder onder de naam Blokker New.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Het gaat ‘best oké’ met de Blokker-franchisenemers: ‘We werken goed en hard samen’

Blokker heropent minimaal 37 vestigingen

Verschillende media melden op basis van vacatures die online staan dat het bedrijf werkt aan de opening van dertig tot veertig winkels. Vrieze wil niet ingaan op aantallen, maar bevestigt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe Blokker in onder meer Winterswijk en Nijmegen (Zwanenveld). Over het algemeen wil Blokker filialen heropenen die in het centrum liggen, voorheen goed draaiden en qua huurprijzen acceptabel zijn. Op 31 december 2024 was de laatste dag dat Blokker open was. Er waren echter ook filialen die voor die datum werden gesloten.

Na maandenlange stilte zijn er op verschillende plaatsen in de etalage hoopgevende woorden te lezen: ‘Er bloeit wat moois’. Oftewel: Blokker komt terug.

Lees verder onder de advertentie

Oud-medewerkers Blokker weer terug

Daar zijn veel oud-medewerkers maar wat blij mee, merkt Vrieze. „We hebben ruimte voor zowel nieuwe collega’s als voor medewerkers die eind vorig jaar moesten stoppen. Die laatste groep reageert zielsgelukkig op onze plannen. Er zijn zelfs mensen die na hun tijd bij ons nieuw werk hebben gevonden, maar bereid zijn die baan op te zeggen voor een nieuwe periode bij Blokker.”

Oud-medewerkers zijn bereid nieuwe baan op te zeggen voor een nieuwe periode bij Blokker Mark Vrieze

Hoe komt het dat hun liefde zo diep zit? Omdat Blokker ‘warmte, huiselijkheid en gezelligheid’ wil uitstralen voor zowel werknemers als klanten. „Dat er tot op de dag van het faillissement goed voor ons is gezorgd, speelt ook mee”, denkt Vrieze. „We hebben al onze centen op de juiste momenten gekregen.”

Enkele Blokker-filialen, zoals die in Winterswijk, zullen volgende maand of in juli de deuren openen. Veel is afhankelijk van de levering van producten van bekende leveranciers als Brabantia en Mepal. „Op bepaalde plekken wordt er keihard gewerkt door de bouw- en inrichtingsteams.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Failliet Bax Music maakt doorstart, schuldeisers willen tientallen miljoenen