Luxe lunch en een sportschool op werk: ‘Wil je een aantrekkelijke baas zijn? Stop dan met Google kopiëren’

Goed voor je mensen zorgen is altijd een goed idee. Blije, gezonde collega’s dragen meer bij en zijn minder vaak ziek. Nieuwe, slimme mensen vinden wordt een stuk makkelijker als je een toffe omgeving én dito werk te bieden hebt. Goed werkgeverschap lijkt soms een goed bewaard geheim. Maar een geweldige baas zijn is geen hogere wiskunde, zegt expertblogger Roland Grootenboer.

Roland Grootenboer Roland is expert op het gebied van werk. Als HR-expert werkte hij voor bazen als Ali Niknam (TransIP, bunq), Alexander Klöpping (Blendle) en bij Google. Hij was auteur van het Blendle Employee Handbook, dat viraal ging in Silicon Valley. Daarnaast schreef hij een bestseller: Het boek waarvan je baas niet wil dat je het leest: de ultieme gids voor een gelukkige, gezonde en goed betaalde carrière. Naast schrijven en spreken, geeft hij als interim CHRO advies aan verschillende startups en organisaties. Meer weten over Roland? Bekijk zijn LinkedIn en nieuwsbrief (10.000+ abonnees).

Onbeperkte vakantiedagen, een ballenbak en barista met perfect getrimde baard: dat lijken de minimale vereisten voor een leuke werkplek anno 2025. De exotische arbeidsvoorwaarden waaiden vanuit Silicon Valley over naar ons nuchtere kikkerlandje. Hippe startups en bedrijven als Google en Netflix leggen hun goed verdienende collega’s flink in de watten. Waar wij al jaren met zelf gesmeerde bammetjes tegen de wind in naar ons werk fietsten, werd een luxe (gratis) lunch en een sportschool op het werk stilletjes de norm.

De sleutel tot succes is minder sexy dan je denkt

Wanneer ik met ondernemers en ceo’s praat, gaat het al snel over mijn tijd bij Google. In de hoop een goed bewaard geheim te ontdekken, vragen ze me het hemd van het lijf. De mooie kantoren, massages op de werkvloer en creditcard met ruime limiet. Is dat dan de sleutel tot succes? Gaat dat maken dat de sollicitaties binnenstromen? Lees even verder voordat je de portemonnee trekt en je vrije ruimte binnen de werkkostenregeling gebruikt voor sushi bij de lunch.

Een goede baas zijn is namelijk een stuk minder sexy. Goed werkgeverschap gaat niet over yogaklasjes en havercappuccino’s. Was het maar zo simpel. Een omgeving creëren waar mensen floreren is heel hard werken. En daar heeft niet iedereen zin in.

Vertel het echte verhaal

Genoeg bedrijven kopiëren en plakken wat ze zien aan de buitenkant. Op de ‘werk bij’-pagina staat alles mooi in de etalage. Hoewel het managementteam enkel bestaat uit oude witte mannen, pronken er op de website lachende gezichten van kleur. De werktijden zijn ‘flexibel’, vakantiedagen ‘onbeperkt’ en salaris ‘marktconform’. Windowdressing, noemen we dat.

Beeld en geluid moeten synchroon lopen, anders worden mensen cynisch. Je verhaal naar buiten moet congruent zijn met de dagelijkse realiteit. Ook als dat iets is waar je minder trots op bent, horen mensen liever een eerlijk verhaal. Als baas je overwegingen en twijfels delen is een powermove. De rafelrandjes benoemen zorgt ervoor dat mensen zich mede-eigenaar gaan voelen.

‘We doen belangrijk werk, dat omgeven is door veel wet- en regelgeving. Dat levert papierwerk en bureaucratie op, waardoor minder tijd overblijft voor het ‘echte werk’. We zijn constant op zoek naar de grens en een balans. Laten we die samen bewaken.’

Dit is beter dan een verhaal over korte lijntjes, aftikken en shit gedaan krijgen, terwijl je niets zonder goedkeuring van je manager mag doen. Vertel het echte verhaal en maak werk aan verbeterpunten. Doe daarbij een beroep op je collega’s, je doet het samen.

Wat je wel moet doen als goede werkgever

Goed werkgeverschap is saaier dan je denkt. Het gaat over heldere verwachtingen, realistische doelen, eerlijke feedback en voldoende waardering. Inhoudelijk interessant werk, wat echt iets bijdraagt en een verschil maakt. Goede collega’s en een geweldige manager. Een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en kunt blijven leren. Waar je fatsoenlijk betaald krijgt en de ceo een inspirerend verhaal heeft over de toekomst. Soms is het zo simpel als een baan die past bij de rest van het leven, waardoor collega’s de kids op kunnen halen van school. Een omgeving waar je fouten mag maken en geen schunnige grappen naar je hoofd krijgt als je een rokje draagt. Zo moeilijk is het allemaal niet, zou ik bijna zeggen.

Je employer brand is wat collega’s over je bedrijf vertellen als je er niet bij bent. Op die kringverjaardag na een paar wijntjes, dan vertellen collega’s tegen tante Jannie wat ze écht denken. En dan gaat het niet over de kroketjes bij de lunch. Dan gaat het over het werk, het team en de leidinggevende. Over een vervelend functioneringsgesprek, gebrek aan waardering en gedrag van het management. En al deze dingen zijn niet te koop.

De beste bazen hebben begrepen dat dit op de lange termijn het verschil maakt. Het goede nieuws: je hoeft het niet allemaal meteen perfect te doen. Stop met Google kopiëren. Maak een begin en je collega’s zullen je dankbaar zijn. En als het een beetje wil, staan de nieuwe collega’s voor je in de rij. Mocht je hulp nodig hebben: bel me.

