Zzp’er Arno over schijnzelfstandigheid: ‘Niet meer dan normaal dat de overheid strenger handhaaft’

In De Ondernemer-serie ‘6 zzp’ers, 60 dagen’ volgden we eind vorig jaar zes inspirerende zzp’ers, elk met hun eigen verhaal, vakgebied en ambitie. Nu, zes maanden later, kijken we terug op hun start van 2025 en blikken we vooruit naar 2026. In dit deel: laserscan-expert Arno Verwegen.

In de eerdere serie ‘6 zzp’ers, 60 dagen’ maakten we kennis met zelfstandig laserscan-expert Arno Verwegen (49). Na een carrière in loondienst, waarbij hij als constructeur en ingenieur bij een ingenieursbureau onder andere voor Philips en ASML projecten draaide, besloot hij in 2005 om het op eigen benen te proberen. De eerste tijd vooral als constructeur en ingenieur, maar sinds enkele jaren heeft hij zich ook op het laserscannen gestort, een nichemarkt waar desondanks veel vraag naar is. Dit jaar viert hij zijn twintigjarig jubileum als zzp’er, en nog altijd gaan de zaken goed.

Huiverig om schijnzelfstandigheid

„Sinds ons laatste contact eind vorig jaar heb ik er vooral veel werk bij gekregen. De opgaande trend die ik halverwege vorig jaar merkte, heeft zich goed doorgezet”, zegt Arno. „Daar ben ik blij om, want ik was de eerste weken van het jaar wel wat huiverig over hoe het zou gaan. Wat wordt de impact van alle nieuwe voorgenomen regelgeving rond zzp’ers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid? Raakt dit mijn opdrachtgevers en daarmee mij ook? En zo ja, hoe kan ik me hier het best tegen wapenen? Die gedachten hebben in mijn achterhoofd gespeeld, maar gelukkig lijkt het tot nu toe voor mijn werk en mijn bedrijf mee te vallen.”

Hoewel Arno met zijn werk dicht tegen de bouw en de aannemerij aanzit, een sector waar veel ‘experts’ samen met het onderwijs en de zorg de grootste klappen in verwachten zodra de strengere handhaving op de wet DBA een feit wordt, lijkt Arno weinig mee te krijgen van terugtrekkende opdrachtgevers. Daarmee is hij wel een uitzondering, want juist in de bouw zijn opdrachtgevers steeds terughoudender om nieuw tijdelijk personeel in te huren en proberen ze vooral mensen te verleiden om toch maar in loondienst te komen werken. Voor Arno speelt dat niet, mede doordat hij zich richt op het laserscannen, waarbij door lasers driedimensionale (3D) digitale modellen van fysieke objecten, bouwdelen of hele constructies worden gemaakt. Een niche, waar vooralsnog veel vraag naar is en niet heel veel concurrentie zit.

Handhaving wet DBA is goed

„Ik werk vooral veel op projectmatige basis. Korte klussen met een duidelijk afgesproken begin en eind. De strengere handhaving op de wet DBA om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, is bij mij eigenlijk helemaal niet aan de orde. In de basis ben ik ook geen tegenstander van het voornemen. Ik vind handhaving eigenlijk wel goed. Als ondernemer geniet je heel veel voordelen die iemand in loondienst niet heeft. Je hebt meer vrijheid om je eigen tijd in te plannen, te kiezen welke klussen je wel of niet aanneemt, en in de meeste gevallen zelf je uurtarief te bepalen.”

Het lijkt me dan niet meer dan normaal dat de overheid strenger op schijnzelfstandigheid gaat handhaven Arno Verwegen

Tegenover al die voordelen staat dat je bepaalde verantwoordelijkheden hebt. „Je moet je eigen achtervang regelen, zoals pensioen en arbeidsongeschiktheid. Bij mensen die schijnzelfstandig zijn en voor een te lage prijs voor één opdrachtgever werken, zie je dat ze niets kunnen opbouwen. Wanneer hen iets overkomt, moeten ze toch weer teren op de brede spaarpot van de overheid, die voor mensen in loondienst is opgetuigd. Dat vind ik teveel van twee walletjes eten, en het lijkt me dan ook niet meer dan normaal dat de overheid hier strenger op gaat handhaven.”

Genoeg voorbeelden van schijnzelfstandigen

Dat Arno zich met zijn bedrijf voorlopig geen zorgen hoeft te maken, wil niet zeggen dat hij helemaal niets meekrijgt van wat er speelt in de zzp-wereld. Ook hij heeft gelezen dat in het eerste kwartaal van dit jaar 61.000 ondernemers in Nederland de stekker eruit hebben getrokken – een stijging van bijna veertig procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Rekening houdend met de huidige marktsituatie is het niet heel verrassend dat daar ook veel zzp’ers bij zitten, aldus Arno.

„De onderliggende wetgeving die het mogelijk maakt om vanaf begin 2026 strenger te controleren en te handhaven op het niet naleven van de wet DBA, geeft de Belastingdienst als controle-instantie nu pas de stok om mee te slaan. Maar veel organisaties hebben dat niet afgewacht en zijn al sinds vorig jaar bezig om goed onder de loep te nemen wie ze inhuren en waarom dat een zzp’er moet zijn.”

Online kwam Arno de laatste tijd al verschillende verhalen tegen. „Zo heb ik onlangs een verhaal gelezen over een timmerfabriek die, omdat ze geen zzp’ers meer langdurig konden inhuren, niet meer aan personeel kon komen en daardoor failliet is gegaan. Ik ken in mijn eigen netwerk ook een stukadoor die altijd voor dezelfde opdrachtgever werkt. Dan maak je het voor jezelf toch wel lastig wanneer de Belastingdienst actief gaat controleren.”





Zzp’ers werken op projectbasis

Waar regels zijn, daar zijn mazen in het net. „Wat ik veel hoor van zzp’ers is dat ze in plaats van facturen op uurbasis, tegenwoordig alleen nog maar projectmatig factureren. Wanneer je vooraf een bedrag afspreekt met je opdrachtgever om de klus te klaren, kan niemand van buitenaf zien hoeveel uur je daadwerkelijk hebt gewerkt. Dat kunnen er twintig per week zijn, maar ook veertig. Dat zal niet overal werken, want in het onderwijs en de zorg draai je nu eenmaal een bepaald aantal uren per dag of shift. Die sectoren zullen het naar mijn mening de eerste tijd het moeilijkst krijgen. Je kunt wel al die zzp’ers eruit knikkeren, maar het werk wordt niet minder.”

Ik koester het leven als zzp’er veel te veel om een baan in loondienst ooit nog serieus te overwegen Arno Verwegen

Hoe gaan ze dat oplossen? „Door met aantrekkelijke salarissen voor medewerkers in loondienst te werken, wellicht. Zelf vind ik een terugkeer in loondienst echt geen optie meer. Laatst nog vroeg een opdrachtgever of ik voor hem in loondienst wilde komen werken, maar dat zie ik echt niet zitten. Ik zie dat vooral als een mooie bevestiging dat mijn opdrachtgevers blijkbaar erg blij met me zijn, maar ik koester het leven als zzp’er veel te veel om dat ooit nog serieus te overwegen.”

