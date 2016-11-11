Actueel
Hoe bouw je je pitch op?

Geschreven door: Redactie De Ondernemer
Pitch Queen Nathalie Mangelaars helpt ondernemers om een goede pitch neer te zetten voor investeerders. Zo heeft ze onlangs de ondernemers van ‘De Rijdende Elevator Pitch’ geholpen. Hierbij trok crowdfunding platform Doorgaan.nl door het land en liet ondernemers hun droomidee pitchen voor de camera.

Hoe bouw je jouw pitch op? De Pitch Queen geeft antwoord!

