Van tienermerk naar miljoenenbedrijf: Tess V mikt met nieuwe ceo op 25 miljoen euro omzet

Op haar zestiende startte Tess Verwoert haar succesvolle modemerk Tess V. Nu, tien jaar later, heeft ze tienduizenden volgers, vijf winkels én is ze door de komst van een ceo in een volgende fase beland. „Dit schept ruimte om te doen wat ik het allerleukst vind: verder bouwen aan het merk.”

Alles lijkt in een hoog tempo te gaan bij Tess V. Niet alleen de collectie die iedere dinsdag wordt aangevuld met twintig nieuwe trendy items. Vorig jaar werd om de hoek van het hoofdkantoor in een paar maanden tijd een nieuw 3000 vierkante meter groot magazijn gebouwd.



Of neem afgelopen week, toen de winkel in Utrecht in twee dagen compleet werd gerestyled. „Ik stoorde me al een tijd vreselijk aan het zwarte plafond dat helemaal niet bij het gevoel van de winkel past”, legt ze uit. „Alleen: wanneer doe je je winkel dicht als je zeven dagen per week open bent? Dat is best zonde. Uiteindelijk besloten we in januari twee dagen te sluiten en het te fixen.”

Dus was Tess met een groep kantoormeiden nog tot diep in de avond druk in de weer met het inhangen van de kledingstukken. Onder meer in het nieuwe meubel van Tess V’s tweede label Friday Denim, waarvan begin februari een completere lijn wordt gelanceerd. „Hierna volgen ook de andere winkels. Dit is direct een mooie testcase, om de eerste reacties te zien op de nieuwe items, waaronder basic shirts, tops en een denim blouse.”



Enthousiasme Tess V. werkt aanstekelijk

Op kantoor weet inmiddels iedereen: als Tess binnenstapt met een hyper enthousiaste blik, staat er weer iets nieuws te wachten. Lachend rolt ze met haar ogen, zoals haar collega’s op zo’n moment weleens doen. Maar haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Ze is trots op haar team: „Iedereen is super ambitieus, ondernemend en toegewijd, dus die avond in de Utrechtse winkel gaf iedereen zonder moeite aan: wij blijven tot het af is, we gaan dit regelen met z’n allen. En de volgende ochtend was iedereen er weer, alsof ze niet uren hadden doorgehaald.”



Ook nu haar onderneming in mankracht hard groeit – in 2024 telde Tess V nog tachtig medewerkers, momenteel zijn dit er ruim honderd en er staan nog vacatures open – houdt Tess vast aan bepaalde lessen. „In al die jaren is het belangrijkste wat ik heb geleerd: iemand kan op papier nog zo geweldig en veelbelovend zijn, het geeft geen garantie dat het goed uitpakt.”

Meer kennis aan boord

Ze vervolgt: „Als iemand niet binnen het team past, het tempo niet kan bijbenen of niet wil meebouwen aan het merk: als iemand de verwachtingen niet waarmaakt, dan is het beter om op tijd de knoop door te hakken. We hebben een fijne club mensen en dat vind ik in de kern toch wel belangrijker dan dat iemand de juiste papieren heeft. In principe kun je alles leren, is mijn ervaring. Zelf heb ik ook ontzettend veel geleerd en gedaan. Ik heb hier geen opleiding voor gevolgd, het is vooral een kwestie van goed kijken, doen, en oplossen waar nodig.”

Tess V | Tess Verwoert met een aantal voorbeelden uit haar collectie.

Tot voor kort was het team, net als Tess zelf, vrij jong. Het afgelopen jaar heeft ze bewust oudere medewerkers aangetrokken voor een aantal sleutelposities als design, product development, inkoop en marketing. „Het is fijn om ervaren mensen met meer kennis aan boord te hebben, die al eens tegen bepaalde zaken zijn aangelopen. Dan kan je opeens sneller stappen maken. Qua ontwerpen profiteren we bijvoorbeeld van meer kennis over de juiste pasvormen, fits en materialen.”

Nieuwe ceo voor Tess V

Intussen is het team vorige zomer eveneens versterkt met ceo Yentran van Dreunen-Banh, die eerder werkzaam was bij N-Brands en Supertrash. „Dat lag niet in de planning. In eerste instantie had Yentran de rol van chief operations officer (coo). Het klikte zo goed dat ze na een paar maanden op een heel natuurlijke manier ceo is geworden. Zij heeft ingezoomd op de operatie en de verschillende processen, waardoor we in staat zijn verder te groeien.”



Het is even wennen, bekent ze. Vanaf de start is ze zo’n beetje bij alles in het bedrijf betrokken. Maar blijdschap en het vertrouwen in meer mogelijkheden overheersen. „Zij houdt mij heel scherp en daagt mij uit met kritische vragen: waar zijn we nu, waar willen we naartoe en hoe komen we daar? Wat kunnen we aan en wat hebben we nodig? Het voelt heel fijn om iemand naast mij te hebben die het soms eerder signaleert als iets misgaat.”



Verder bouwen aan het merk Tess V

De toevoeging van een ceo stelt Tess in staat om meer te focussen, een speerpunt dat al langer hoog op haar agenda stond. „Yentran neemt zaken als de dagelijkse operatie, e-commerce, hr, logistiek en import en export op zich. Dit schept ruimte om te doen wat ik het allerleukst vind: verder bouwen aan het merk. Ik kan me meer richten op design, strategie, marketing, retail en de totale branding. De vertaling van de Tess V-stijl naar de winkels en zelfs onze nieuwe personeelsapp. Yentran zorgt ervoor dat wat ik in mijn hoofd haal uitgevoerd kan worden. De perfecte match dus.”

Het merk Tess V is de afgelopen jaren met haar meegegroeid, vertelt ze. „Ik ben begonnen op mijn zestiende, nu ben ik 26. Wat mij toen aansprak is anders dan nu.” Dit resulteert in een iets volwassener uitstraling, waarbij het kenmerkende roze beheerst aanwezig blijft en zowel in de collecties als in de winkels wordt aangevuld met meer subtiele tinten. Kwaliteit is een belangrijke factor, het merk heeft inmiddels een eigen materiaal ontwikkeld voor tops en body’s, wat volgens Tess goed aanslaat. Daarnaast wordt data geanalyseerd en wordt de doelgroep om raad gevraagd. „Zo kwamen we op een dunner denimmateriaal, daar hadden we zelf nooit aan gedacht.”



Omzet richting 25 miljoen

In 2025 was Tess V goed voor ruim 16 miljoen euro omzet. Voor dit jaar mikt Tess op dezelfde groei. „Stiekem heb ik de ambitie voor meer, ik denk en hoop dat we richting de 25 miljoen omzet gaan. De achterkant van het bedrijf staat en met het nieuwe magazijn zijn we van 550m2 naar 3000m2 gegaan. Dat gaat een enorm verschil maken, want eerder hebben we ons weleens ingehouden. Als ik nu voor ons gigantische pand sta denk ik weleens ‘wauw’, dit is wel heel cool. Dan ben ik me opeens bewust wat we hebben bereikt, dit had ik als 16-jarige nooit kunnen bedenken.”

Tess V | Items uit de collectie van Tess V.

Ze verheugt zich op de volgende fase, nu ze een steady, ervaren team en de ruimte voor groei heeft. „Deze fase vind ik het allerleukst. We zijn klaar voor verdere groei. Dit jaar openen we meer winkels, in ieder geval twee, maar ik hoop meer.” Ze stort zich op een volledig vernieuwd winkelconcept, dat aansluit bij het huidige stadium van het merk. „En ik heb de ruimte om te kijken welke productlijnen we missen in de collectie. Waar heeft onze klant behoefte aan? De sieraden en accessoires slaan heel goed aan in de winkels bijvoorbeeld.”



Tess geeft aan heel doelgericht te zijn en de harde groei sowieso te willen voortzetten. Alleen: niet te extreem. „Onze kracht is juist om snel actie te ondernemen en te schakelen. We hebben korte lijntjes en regelen iets gewoon, zoals in de winkel in Utrecht.” Dat is iets wat ze graag wil behouden en dan ook heeft uitgesproken tegen de nieuwe ceo. „Ik ben heel duidelijk geweest over mijn ambities, om beheerst te groeien. Daarom klikt het, we hebben allebei grote ambities en genoeg drive, maar: niet alles tegelijk.”



