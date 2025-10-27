Bukken voor een balletje tijdens het padellen? Dat behoort tot het verleden dankzij de PadelGrab. Jens Peeters (20), Julian van Aalst (20) en Dex Kuijpers (18) hebben de gadget uitgevonden die wereldwijd terrein wint en zelfs een prijs opleverde.

Dankzij Jens (20), Julian (20) en Dex (18) hoef je nooit meer te bukken voor de bal bij het padellen

Lees verder onder de advertentie

Jens kwam op het idee tijdens een potje padel met zijn opa Cees, die duizelig werd als hij bukte om de bal op te rapen. Samen met studiegenoten besloot hij dit probleem op te lossen. Zo ontstond de PadelGrab, aldus het AD.

Wat is een PadelGrab? Het is een plastic accessoire dat met hoogwaardig tape aan het uiteinde van een padelracket wordt bevestigd. Het balletje past precies in de speciaal ontworpen holte, waardoor spelers niet hoeven te bukken en de bal eenvoudig van de grond kunnen rapen.

Lees ook: Padel hype of blijvertje? Investeerders en ondernemers ruiken kansen

Lees verder onder de advertentie

Wereldwijd succes PadelGrab

Niet alleen opa Cees heeft profijt van de PadelGrab, wereldwijd is er vraag naar deze gadget. In het begin konden de jonge ondernemers de verkoop nauwelijks bijbenen. Het opzetstuk wordt gemaakt met een 3D-printer, waarna het klittenband handmatig wordt bevestigd. Het hele productieproces duurt minstens tien minuten.

Inmiddels wordt hun uitvinding wereldwijd verkocht via hun webshop. Maar het drietal heeft grotere ambities. „We willen dat de PadelGrab in alle sportwinkels en bij sportverenigingen verkrijgbaar is”, vertelt Jens.

Het was erg indrukwekkend om te mogen pitchen voor échte investeerders. Jens Peeters

Tot nu toe biedt alleen een sportvereniging in Indonesië de handige gadget te koop aan. „Dat lijkt misschien vreemd, maar dat is via sociale media gegaan”, vertelt de jonge ondernemer.

Lees verder onder de advertentie

Internationale pitchwedstrijd

Het drietal studeert ondernemerschap aan de Rotterdam Business School en vertegenwoordigde de universiteit afgelopen week met de PadelGrab bij de Business International Scale-Up Competition in Portugal. Tijdens deze internationale pitchwedstrijd nam Jens het op tegen andere bedrijven die net begonnen zijn.

De andere deelnemers uit de Verenigde Staten, België, Denemarken, Letland, Polen, Portugal en Nederland konden met hun product niet op tegen PadelGrab. De jury, bestaande uit investeerders, beschouwde het initiatief als de veelbelovendste scale-up van dit jaar. Ze lieten de jonge ondernemers weten dat ze groter moesten denken en meer geld konden vragen aan investeerders voor hun product. „Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen van een investeerder”, vindt Jens.

‘Zenuwslopend’ voor jonge ondernemers

„Het was erg indrukwekkend om te mogen pitchen voor échte investeerders”, laat hij weten. „Het was zenuwslopend”, zegt Julian. „Dex en ik zaten in het publiek en de presentator maakte het ongelooflijk spannend. Maar toen we hoorden dat we gewonnen hadden, sprongen we een gat in de lucht.”

Lees verder onder de advertentie

Het drietal hoopt nu op een investeerder uit het uitgebreide netwerk van de jury. „We hebben al de contactgegevens gekregen van een van de juryleden; hij kan ons doorverwijzen”, zegt Dex.

Eigenlijk voor ouderen

Zo’n PadelGrab is dus handig en veelbelovend, maar hoe gezond is het? Sportfysiotherapeut Joyce Rookhuizen ziet zowel voordelen als nadelen. „Voor mensen met rugklachten of duizeligheid is het een ideale uitvinding; zo kunnen zij van de sport blijven genieten. Maar het blijft een hulpmiddel, zoals een rollator of wandelstok”, zegt ze.

Toch wordt de PadelGrab niet alleen gebruikt door mensen die ’m echt als hulpmiddel nodig hebben. Het drietal denkt dat dit komt door de promotie op sociale media, waardoor vooral jongere klanten het product aanschaffen.

Lees verder onder de advertentie

Gebruik bij padellen

Volgens Rookhuizen kan het gebruik op jonge leeftijd geen kwaad, maar ze waarschuwt wel voor gemakzucht. „Alles wordt ons steeds makkelijker gemaakt, maar het is belangrijk om actief te blijven en je spierkracht te gebruiken.”

PadelGrab wint internationale pitchwedstrijd in Portugal. Foto: PadelGrab