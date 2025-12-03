Vergrijzing en gebrek aan opvolging bedreiging voor familiebedrijven: ‘Complexiteit opvolging vaak onderschat’

Hoewel 68 procent van de Nederlandse ondernemers binnen tien jaar wil stoppen met ondernemen, heeft een groot deel de opvolging nog niet geregeld. Zo heeft 22 procent geen concrete plannen en heeft 20 procent nog geen opvolger in beeld. Doordat er niemand is om het bedrijf over te nemen en de vergrijzing stijgt, neemt het risico op verlies van kennis, banen en kapitaal toe.

Dat blijkt uit de Sectorprognoses 2026-2027 van ABN AMRO, die vandaag worden gepubliceerd. De bank deed samen met Ipsos I&O onderzoek naar bedrijfsopvolging onder 519 ondernemers.



In sectoren met relatief veel oudere ondernemers, zoals de retail, neemt dit risico toe. Ook in sectoren waar familiebedrijven domineren, zoals horeca en autohandel, vergroot het niet tijdig starten met opvolgingsplannen de kans op bedrijfsbeëindiging en verlies van kennis, banen en kapitaal. Deze 300.000 familiebedrijven zijn goed voor ruim 30 procent van alle banen in Nederland en bijna 30 procent van de toegevoegde waarde van het (niet-financiële) bedrijfsleven.

Jonge generatie wil minder familiebedrijven overnemen

Er zijn verschillende drempels die een tijdige opvolging in de weg staan. Veel ondernemers hebben moeite met het vaststellen van de bedrijfswaarde, het doorgronden van juridische en fiscale regels en het loslaten van hun bedrijf. Omdat jonge generaties het bedrijf minder vaak willen voortzetten - gedreven door andere ambities, onvoldoende middelen of het missen van de juiste competenties - zoeken steeds meer ondernemers naar alternatieven. Een gefaseerde overdracht kan de overdracht soepeler laten verlopen en financiële risico’s beperken.

Zo’n overgangsfase kan bijvoorbeeld helpen om de effecten van verslechterende economische omstandigheden te reduceren en kopers in staat te stellen de overname stapsgewijs te financieren. Ook biedt zo’n gefaseerde overdracht medewerkers en klanten vertrouwen, omdat de ondernemer tijdelijk betrokken blijft.

Handel tijdig

Ondanks de uitdagingen zijn de vooruitzichten volgens de bank voor veel sectoren positief, mits ondernemers op tijd maatregelen nemen. Succesvolle bedrijfsopvolging helpt niet alleen de ondernemer, maar draagt óók bij aan het behoud van banen, regionale economieën en de productiviteit van Nederland. De bank benadrukt dat tijdige planning cruciaal is om risico’s te beperken en de continuïteit te waarborgen.

Veel ondernemers beseffen te laat hoe complex bedrijfsopvolging kan zijn Gerarda Westerhuis sector econoom Leisure en Retail van ABN AMRO

„Ondernemers doen er goed aan verschillende scenario’s te overwegen, de bedrijfsoverdracht stap voor stap te organiseren en zowel interne als externe kandidaten in kaart te brengen. Ook kan het goed zijn tijdig een adviseur in te schakelen”, zegt Gerarda Westerhuis, sector econoom Leisure en Retail van ABN AMRO.



„Veel ondernemers beseffen te laat hoe complex bedrijfsopvolging kan zijn. Door vroeg te beginnen, kunnen zij alle relevante opties onderzoeken. Dat biedt hen daarnaast de mogelijkheid om tijdig inzicht te krijgen in de bedrijfswaarde en fiscale mogelijkheden te verkennen. Het tijdig afstemmen van de belangen van eigenaars, management, financiers en andere familieleden, is een andere succesfactor. Ook loont het om te kijken naar alternatieve vormen van opvolging. Door niet alleen binnen de familie te zoeken, maar óók bij externe partijen.”

