Live radio vanuit food district Liemès: 'Lang leve de ondernemer'

Tijdens de 24e Week van de Ondernemer is er live radio vanuit het fonkelnieuwe food district Liemès in Utrecht. Dagelijks is het op New Business Radio van 10.00 tot 13.00 uur 'Lange leve de ondernemer' met als gasten tal van (top)ondernemers en/of andere experts uit bedrijfsleven en politiek.

Lees verder onder de advertentie

In het iconische The Wall langs de A2 bij Utrecht opent het nieuwe jaar food district Liemès, een nieuw horecaconcept waar chefs van elf verschillende keukens de lekkerste, wereldse gerechten gaan bereiden. Het food district wordt een ontmoetingsplek voor familie, vrienden en collega's, is 1500 vierkante meter groot en biedt plaats aan 500 gasten.

De Ondernemer is er vijf dagen - maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november - te gast om live radio te maken. Van 10.00 tot 13.00 uur is 'Lange leve de ondernemer' te beluisteren op New Business Radio en via deze website; diezelfde middag zijn daar alle interviews bovendien terug te luisteren als podcast.

Lees ook: Dit is de Week van de Ondernemer 2020

Lees verder onder de advertentie

Derrick Neleman maakt nominaties bekend

Op maandag 16 november wordt de Week van de Ondernemer even na 10.00 uur live geopend door Gerard van den Broek, directeur van De Ondernemer. De Meest Inspirerende Ondernemer van het Jaar 2019, wijnpionier Derrick Neleman, maakt daarna de 22 genomineerden voor de verkiezing van 2020 bekend. Direct daarna kan er via deze website gestemd worden op de ondernemer van ieders keuze.

Gasten die maandag zijn onder meer Ed Bindels (Liemès/Amac), Jouri Schoemaker (Pieter Pot), Niels Meijssen (Beterboeken.nl), Sabi Tolou (Sendcloud), Frank ten Bokum (Bcause), Willem Kors (Leentjes Poederpret) en Crispijn de Koning (Verum).

Lees ook: Derrick Neleman presenteert nominaties Meest Inspirerende Ondernemer van het Jaar

Lees verder onder de advertentie

Van zzp, mkb en e-commerce tot aan Brexit

DINSDAG

In de dinsdag-uitzending zijn onder meer Maarten Franken (ceo Goodhabitz), Cristel van de Ven (voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland) en Ed Bindels (food district Liemès) te gast. We bellen, zoals elke dinsdag, met 'onze man in Londen'. Ondernemer/Brexit-expert Lennard van Otterloo praat ons bij over Brexit en de effecten van de lockdown in Engeland.

WOENSDAG

Lees verder onder de advertentie

Op woensdag zijn er interviews met Ralph van Dam (MKBDoorgaan/Geldfit Zakelijk), Han de Hair (voorzitter Vereniging van Exclusieve Sportcentra/VES), online marketing- en storytellingexpert Cor Hospes, online fashion-ondernemer Daniëlle Chavanu (dane.studios), Marco Aarnink (ceo Print.com) en VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen.

Ook tijdens de Week van de Ondernemer, en ook live te volgen op deze website:Groeiambities: exclusieve coachingsessie met Monique Ansink

DONDERDAG

Lees verder onder de advertentie

De donderdag-uitzending openen retailexpert Fred Rutgers en marcom-deskundige Thijs van Dijk, met daarna als gasten Julian van de Steeg (ceo Bridgefund), Jordy en Lena Cobelens (TW Steel en LeOlive), econoom/bijzonder hoogleraar Cor Molenaar, Bastiaan Jansen (ceo Vijfhart IT-opleidingen) en Sophie en Michelle Peeters van Seesoap.

Veranderende mediakeuzes en advertentie-uitingen van het bedrijfsleven

VRIJDAG

Op de slotdag van de Week van de Ondernemer is Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL te gast. We bellen we met onze man in Londen, Brexit-expert Lennard van Otterloo en Willem Albert Bol (directeur business development DPG Media), Gerard van den Broek (directeur De Ondernemer) en Thijs van Dijk (Marketing Communication & More) discussiëren over de veranderende mediakeuzes en advertentie-uitingen van het bedrijfsleven.

Lees verder onder de advertentie

De makers van de populaire podcast Bakkie Media blikken tot slot op hun eigen wijze en ditmaal live terug op de radioweek 'Lange leve de ondernemer'.

Foto onder: food district Liemès in The Wall in Utrecht, de gehele week gastheer van De Ondernemer. Liemès is vanwege de coronamaatregelen nog gesloten voor publiek en tijdens de Week van de Ondernemer exclusief toegankelijk voor genodigden.