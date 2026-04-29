Voor het eerst in zeker 10 jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe zzp-wet. Een meerderheid stemde vorige week in met rechtsvermoeden van werknemerschap bij een laag uurtarief. Het is een kleine stap in hopelijk voor zzp’ers en hun opdrachtgevers de juiste richting.

‘Bourgondische pragmaticus’ Aartsen wil vaart houden in zzp-wetgeving: ‘Er is nu nog te veel onrust bij zzp’ers’

Lees verder onder de advertentie

Als een volleerde influencer houdt minister Thierry Aartsen (VVD) van Werk en Participatie daags na het aannemen van het wetsvoorstel rechtsvermoeden van werknemerschap bij een laag uurtarief een kleine microfoon in zijn rechterhand.

Hij spreekt via de socials de zzp’er en zijn of haar opdrachtgever toe. „Het is een belangrijke stap naar meer rust en zekerheid voor zzp’ers”, noemt hij het aannemen van de grens van 38 euro per uur. Een zelfstandige die minder dan dit bedrag krijgt, kan in de toekomst naar de rechter stappen en een dienstverband opeisen. Het is dan aan de opdrachtgever om aan te tonen dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wanneer ben je wel of geen zzp'er? Ik wil juist dat zzp wel kan, maar dan volgens de regels

Het gaat de liberale politicus in het betoog op de socials erom dat beter wordt nagedacht over de rol van zelfstandigen in het arbeidsproces. Hij spreekt over preventieve werking.

Lees verder onder de advertentie

„Wanneer ben je wel of geen zzp’er? Ik wil juist dat zzp wel kan, maar dan volgens de regels”, om gelijk er achteraan te zeggen dat er vaart wordt gemaakt met de Zelfstandigenwet. „Er is nu nog te veel onrust bij zzp’ers. Ze zien onnodig vaak opdrachten wegvallen, omdat opdrachtgevers niet weten hoe ze met zzp’ers kunnen werken.”

Binnen kabinetsperiode zzp-problematiek oplossen

Komt er nu (eindelijk) voor de zzp’er en zijn of haar opdrachtgever een einde aan dit al decennialang voortslepende dossier? Als je naar Aartsen luistert moet het binnen deze kabinetstermijn van 4 jaar lukken.

Het deel rechtsvermoeden, dat nog langs de Eerste Kamer moet, wil hij 1 januari 2027 in werking hebben. De Zelfstandigenwet, die voor verdere duidelijkheid moet zorgen, gaat eind dit jaar voor een kritische schouw naar de Raad van State en moet als het aan de minister ligt 1 januari 2028 in werking gaan treden.

Lees verder onder de advertentie

Handhaven op schijnzelfstandigheid

Op zijn voordracht op de socials wordt door menig zelfstandige gereageerd. Het merendeel wil dat de Belastingdienst stopt met handhaven op schijnzelfstandigheid, dus eigenlijk weer terug naar de tijd van het moratorium. Het Comité ZZP tuigde er zelfs een protest voor op: Het duurt allemaal te lang, stop de handhaving.

Bij de collega’s van ZiPconomy legde hij eind vorige week nadrukkelijk uit daar geen voorstander van te zijn. „Ik wil geen zigzagbeleid. Juist in belang van de echte zzp’er moeten we handhaven op schijnzelfstandigheid.” Nog voor deze zomer zal hij samen met het ministerie van Financiën de handhaving over het eerste halfjaar uit de doeken doen.

Lees verder onder de advertentie

De enige toezegging die hij doet, is dat de Belastingdienst het toetsings- en afwegingskader in lijn brengt met het Uber-arrest (Dit bevestigt de ‘holistische toets’ van Deliveroo, maar geeft het extern ondernemerschap een prominentere en meer individuele rol in de uiteindelijke afweging, red.). Verder komt er voor de zomer een grote publiekscampagne. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat met de huidige regels zzp’ers ingehuurd kunnen worden door opdrachtgevers. Richt de samenwerking goed in is zijn boodschap.

Veel kopjes koffie drinken voor Aartsen

Hopelijk heeft de minister een sterke maag. Als lid van het minderheidskabinet zal hij van links tot rechts koffie moeten drinken om al zijn plannen met enige vaart door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen. Tel daar de veelheid aan belangengroeperingen uit het maatschappelijk middenveld bij en het gaat om veel bakkies troost.

Connie Maathuis zegt kennis met hem te hebben gemaakt als minister. De voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland kent hem nog als VVD-lid van de Tweede Kamer, waar hij samen met D66, CDA en SGP al begon aan de Zelfstandigenwet. Ze noemt hem een pragmaticus. ,,De sfeer, houding, taal rond dit dossier is in vergelijking met het vorige kabinet beter, positiever. Wat ik hem adviseer? Duik niet met een stel ambtenaren een hok in om de Zelfstandigenwet uit te vogelen. Neem iedereen mee, nodig mensen uit. Er zijn ontzettend veel denkbeelden.”

Lees verder onder de advertentie

Duik niet met een stel ambtenaren een hok in om de Zelfstandigenwet uit te vogelen Connie Maathuis voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland

Breed draagvlak creëren

ONL-voorman Erik Ziengs had twee weken geleden een ontmoeting met hem om onder andere over het zzp-dossier te praten. Hij ziet in hem een ‘bourgondische verbinder’, die in samenspraak met organisaties resultaat wil bereiken.

,,Aartsen gaat voortvarend te werk, en wil een breed draagvlak creëren door te werken in de vorm van ronde tafels. Zijn denkrichting is het opstellen van een lijst van 10, 11 punten, voldoe je aan 7 stuks dan ben je ondernemer. Gewoon op hands-on-wijze haken en ogen wegnemen.”

