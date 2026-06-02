Aartsen zet in op snelheid, nieuwe zzp-wet moet al in 2028 ingaan: ‘Politieke lef tonen wordt de gamechanger’

Het beeld van de vakbonden afgelopen week voor de hekken van het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president, is duidelijk. Ze zijn bij het minderheidskabinet op gesprek geweest, maar de stakingen worden niet geschrapt, vertellen zij voor de sluitende poorten. Eerst moeten de miljardenbezuinigingen van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid, specifiek op de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), van tafel.



Gistermiddag deed Aartsen tijdens een debat over de arbeidsmarkt in het Haagse perscentrum Nieuwspoort er alles aan om de zzp-problematiek los te zien van wat er speelt rond WIA en WW. „Ik laat mij er niet door afleiden. Zelfstandigen dienen nu eens wettelijk verankerd te worden, want zzp’ers bestaan niet voor de wet.”



Aartsen werkte aan een initiatiefwet om de zzp’er wettelijk te verankeren

„De lat ligt hoog, omdat ik als Tweede Kamerlid al met die Zelfstandigenwet samen met D66, CDA en SGP ben begonnen. Ik heb daarom last van mijzelf in deze baan ( - zegt hij met een brede glimlach, red.). Nog dit najaar gaat het wetsvoorstel voor deze zzp-wet naar de Raad van State. Ik blijf sturen op 1 januari 2028, de invoering.”



Om de broodnodige vaart in dit al jaren slepende dossier te houden, stuurt hij scherp. In wat hij naar de Raad van State stuurt, komt geen franje. „We maken tempo door nu niet ook nog eens te gaan werken aan sectorale toetsing en de toetsingscommissie (Commissie Beoordeling Toetsingskader Zelfstandigenwet, red.), dat kan altijd later nog. Het is nu gericht op de zelfstandigen- en werkrelatietoets. De komende weken voeren we daar gesprekken met experts, sociale partners, belangengroepen, maar ook de handhavers als de Belastingdienst over.”

“ De gamechanger wordt het tonen van politieke lef ” Thierry Aartsen minister van Werk en Participatie (VVD)

Nog voor het zomerreces zijn er vijf expertsessies geweest. ,,De op- en aanmerkingen uit die analyses verwerken wij in het wetsvoorstel. Voordat dat deze naar de Raad van State gaat, ontwerpen we het nog aan een ‘stresstest’ om het eventueel nog aan te scherpen.”

‘Zzp-wet moet breed draagvlak krijgen’

Gaat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aan een meerderheid komen? Deze vraag kwam naar boven in het debat, omdat dit kabinet voor alles een meerderheid moet zien te krijgen. Aartsen: „De gamechanger wordt het tonen van politiek lef. Ik hoop oprecht op meer dan 75 plus 1 stem. Er worden goede gesprekken gevoerd op links en op rechts. Mijn insteek is het verkrijgen van een breed draagvlak.”



