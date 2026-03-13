Kabinet wil ondanks forse kritiek vaart maken met verplichte verzekering voor zelfstandigen

Het kabinet wil vaart maken met plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, wordt ondanks forse kritiek van onder meer de Raad van State ingediend bij de Tweede Kamer. Dat meldde minister Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie, na afloop van de ministerraad.

Lees verder onder de advertentie

Aan een verplichte verzekering voor zzp’ers wordt al jaren gewerkt. De invoering ervan was een van de afspraken uit het pensioenakkoord dat vakbonden, werkgevers en het toenmalige kabinet in 2019 sloten. De uitwerking ervan bleek evenwel een lastige klus. Onder meer de uitvoerbaarheid voor betrokken instanties, zoals het UWV en de Belastingdienst, vormt een probleem. Dat de nieuwe coalitie desondanks verder wilde met de maatregel, werd al duidelijk in het coalitieakkoord.



‘Zzp’er schiet er weinig mee op’

De verzekering gaat gelden voor zelfstandig ondernemers die nog geen particuliere verzekering hebben die hen beschermt tegen inkomensverlies als hen iets overkomt. Zij gaan een premie betalen van maximaal 171 euro per maand. Zij moeten daarnaast een eigen buffer aanleggen, want de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid moeten zij nog steeds zelf opvangen.



Die onverzekerde periode van twee jaar maakt dat veel zelfstandigen met de verzekering weinig opschieten, waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) onlangs. „Het is echt een basisverzekering, een sociaal vangnet voor zelfstandigen”, zo verdedigde Aartsen die keuze. „Het is hier echt schipperen tussen twee belangen. Aan de ene kant wil je een dekking bieden die ervoor zorgt dat mensen niet in de ellende en armoede eindigen. Maar als je dat te hoog maakt, dan kom je met torenhoge kosten te zitten.”

Stelsel wordt ingewikkelder

De Raad van State had juist geadviseerd de verplichte verzekering voor zelfstandigen te betrekken bij een sterke vereenvoudiging van het stelsel voor arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft nu al de handen vol aan de WIA en de problemen die daarbij spelen. Een nieuwe regeling daarnaast zou het stelsel juist ingewikkelder maken, aldus de belangrijkste adviseur op wetgevingsgebied.



Dat het kabinet toch vaart zet achter de parlementaire behandeling, heeft ook een financiële reden. De verplichte verzekering is een van de hervormingen van de arbeidsmarkt die aan Brussel zijn toegezegd om aanspraak te kunnen maken op miljarden uit het Europese coronaherstelfonds.



