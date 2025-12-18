Voor meer zzp’ers wordt een bv voordeliger in 2026: ‘Ook in een bv kun je schijnzelfstandig zijn’

Lees verder onder de advertentie

Als je op jaarbasis minimaal een ton winst hebt, kan het voordelig zijn om je eenmanszaak om te laten zetten naar een bv. Merwin Zijlma van ZJ Advies legt uit: „Bij een besloten vennootschap ben je verplicht om het DGA-salaris (56.000 euro) te verlonen via loonstroken. Over alle overige winst tot 200.000 euro betaal je 19 procent vennootschapsbelasting, daarboven is het 25,8 procent. Dus wat je meer verdient, kun je in het bedrijf laten staan en daar betaal je minder belasting over dan bij een eenmanszaak. Zo kun je meer liquiditeit opbouwen en gebruiken om bijvoorbeeld te beleggen. Maar je kunt dit vermogen ook gebruiken om aan jezelf een hypotheek te verstrekken, in plaats van via de bank, of later aan je kinderen. Een bv geeft dus meer financiële vrijheid en planningsmogelijkheden.”



Een ander voordeel is dat het privé- en zakelijk vermogen van de ondernemer gescheiden zijn van elkaar. De ondernemer is bovendien niet privé aansprakelijk voor schulden, tenzij er sprake is van wanbeheer.



Bv is geen oplossing voor wet DBA

Ook al wordt het nog weleens gedacht, een bv is geen oplossing voor de wet DBA. Merwin vertelt: „Het gaat om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de rechtsvorm doet er niet toe. Een bv is ook een persoon, daar gelden dezelfde regels voor. Mensen zeggen ook: je hebt minimaal drie opdrachtgevers nodig. Nee hoor, ook al heb je er tien, er kan er nog steeds één zijn met een verkapt dienstverband en dat mag niet. Of je als DGA van een bv straks ook verplicht bent een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen, valt nu nog niet te zeggen. Die plannen liggen er nog niet, maar volgens Merwin zou het logisch zijn dat deze arbeidsongeschiktheidsverzekering ook voor DGA’s zou gelden.



Als je geen eenmanszaak meer hebt, dan vervallen voordelen als startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. „Maar ga goed na: om hoeveel geld gaat dit nou uiteindelijk? En stel je verdient met je eenmanszaak twee ton dan heb je weer te maken met de tariefbeperking van box 1. Dan word je dus gecorrigeerd op je ondernemersvoordeel.” Aftrekken als kleinschaligheidsaftrek en energie-investeringsaftrek gelden nog wel bij een bv.

Van zzp naar bv kost 5 tot 10 duizend euro

Het laten omzetten van een eenmanszaak naar een bv kost zo’n 5.000 tot 10.000 euro. Het kan op drie manieren. „Ten eerste via de activa-passiva transactie. Dat is de meest eenvoudige manier. Na het oprichten van de bv verkoop je alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak aan de bv. Je betaalt wel belasting over de stakingswinst, de boekwinst van vaste activa en goodwill. Door een activa-passiva transactie kan de ondernemer dus een flinke belastingaanslag krijgen. De geruisloze inbreng is een iets ingewikkeldere manier. Hierbij gaat de eenmanszaak een-op-een over in de bv. Er hoeft dan niet te worden afgerekend over de stakingswinst. Deze vorm van omzetting voorkomt dus een hoge belastingaanslag voor de ondernemer.”



„Aan een geruisloze inbreng zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag je de aandelen van de bv niet binnen drie jaar verkopen. Een geruisloze inbreng kan ook met terugwerkende kracht per 1 januari worden omgezet. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober van hetzelfde boekjaar. En ten derde de ruisende inbreng. Dit werkt bijna hetzelfde als de activa-passiva transactie. De activa en passiva van de eenmanszaak worden verkocht aan de bv. Het verschil met een activa-passiva transactie is dat een ruisende inbreng nog drie maanden met terugwerkende kracht opgericht kan worden.” Je kunt het omzetten niet zelf doen. Daarvoor kun je het beste advies vragen aan je boekhouder.



