ACM legt LG miljoenenboete op om prijsafspraken rond televisies

Geschreven door: ANP - Leestijd 1 minuut • 12 september 2023, 08:04

Elektronicafabrikant LG heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van bijna 8 miljoen euro om verboden prijsafspraken rond televisies. Het bedrijf drong er bij winkels en onlineshops op aan dat ze de prijsadviezen van LG zouden volgen. Op die manier verstoorde het bedrijf de concurrentie tussen winkeliers, waar hun klanten volgens de ACM de dupe van werden doordat ze uiteindelijk meer geld kwijt waren aan hun televisies.