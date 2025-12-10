Relaxfauteuils hebben een oubollig imago, vinden Tom Dissel (40) en Timon Scholten (36), eigenaars van ijcoon uit Zwolle. „In de jaren 90 waren ze helemaal booming, maar ze zijn niet meegegaan met de tijd. We zagen een gat in de markt.”

Lees verder onder de advertentie

Timon werkte vroeger aan vaarroutes en bankjes in parken. Voordat daar een besluit over was genomen, gingen er jaren voorbij. Dat wilde hij niet meer. Hij ging werken op het Cibap (vakschool voor vormgeving in Zwolle, red.) en daar leerde hij Tom kennen. De klik was goed, schrijven de Stentor en het AD.

Lees ook: Ondernemers Jody en Ananda spelen met Reliving in op grote vraag naar tweedehands kwaliteitsmeubels

Bank van 80.000 euro

Hun passie, het ontwerpen van meubels, kreeg weer vorm. „Maar het is best moeilijk om meubels op de markt te brengen”, zegt Tom. Hij legt uit dat hij na zijn studie in 2011 bij bedrijven aanklopte om producten te ontwerpen, maar dat je er moeilijk binnenkomt.

Lees verder onder de advertentie

„Het is lastig om één product bij een merk te krijgen dat in 120 winkels ligt. Voor het op de markt brengen van een bank moeten bedrijven 80.000 euro investeren en voor een fauteuil 50.000 euro. Ze kunnen maar één keer het geld uitgeven.”

Je hebt nu de vtwonen-generatie: mensen die lekker willen zitten, maar ook willen dat een fauteuil er mooi uitziet Tim Scholten ijcoon

Tom en Timon werken samen met meubelfabriek

Daarom werken de ondernemers samen met een meubelfabriek in het Gelderse Beesd, die al bijna honderd jaar ervaring heeft met de productie van meubels. In de showroom zagen ze daar ‘gedateerde vormgegeven’ relaxfauteuils staan.

De mannen zagen een gat in de markt, omdat de fabriekmedewerkers volgens hen wel kennis en ervaring in huis hebben over technieken en systemen van de stoelen. „Je hebt nu de vtwonen-generatie: mensen die lekker willen zitten, maar ook willen dat een fauteuil er mooi uitziet”, zegt Timon.

Lees verder onder de advertentie

Hij vergelijkt de behoefte met een elektrische fiets. „Die zag er vroeger lomper uit en als je er een had, werd je als oud bestempeld. Nu heeft iedereen er een.”

Twee fauteuils die Timon en Tom hebben ontworpen. Foto: Anthony Trabano en Peggy Janssen/Styling Kamer 465

Verschillende generaties

Met hun relaxfauteuils in een modern jasje willen de ondernemers inspelen op verschillende generaties. „Je kunt bijvoorbeeld als dertiger beginnen met een instapmodel, waarbij de stoel alleen kan draaien. We hebben ook een loungemodel zodat je naar achter kunt leunen. Daarna heb je een relaxfauteuil met een motortje erin, dat is een soort ligstoel. De laatste in de reeks is een sta-opstoel”, zegt Timon. Een instapmodel begint bij 1.199 euro, de duurdere fauteuils lopen op tot 5.000 euro.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Miljarden meubels bij het vuil: Cooloo recyclet ze met unieke eigen technologie

Vloer vol met tekeningen

Hoe je tot zo’n ontwerp komt? Het begint met veel afbeeldingen zoeken. Elk product heeft een eigen inspiratiebron, vertelt Tom. Dat kan een Vespa zijn, maar ook zeewier of de jaarringen van een boom. Uiteindelijk ligt de hele vloer in huis vol met tekeningen. „We maken uiteindelijk een selectie van een stuk of zes, zeven schetsen en gaan dan naar de fabriek”, zegt Timon.

In de fabriek worden er samples gemaakt. Voordat een product dan op de markt komt, ben je vaak acht tot tien maanden verder. Tom pakt er wat ministoelen erbij. „Dit zijn probeersels. De productontwikkeling van de meubelfabriek checkt tussentijds of de stoel wel de juiste zithoek of zitdiepte heeft. Ze kijken dus of het maakbaar is.” Timon: „Zij weten natuurlijk wanneer iets lekker zit. Maar hoe het jasje er aan de buitenkant uitziet, is aan ons.”

Lees verder onder de advertentie

Het ontwerp van een vloerkleed krijgt vorm. Foto: ijcoon

Andere smaken relaxfauteuils

De producten van het duo liggen nu in vijftig winkels, zoals bij Spinde in Zwolle. Ze hopen in de toekomst 120 verkooppunten te hebben. In hun systeem kunnen ze hierdoor zien welke kleuren stoelen waar goed verkopen. En behoeftes verschillen nogal per regio, merken ze.

Zo stond bij een winkelier een stoel met twee kleuren. „Het zag er tof uit, maar het publiek was in die plaats behoudender”, zegt Tom. „Dan zie je dat de stoel niet verkoopt, omdat mensen een andere smaak hebben.”

Lees verder onder de advertentie

Als zo’n kleed in Nederland gemaakt zou worden, zou-ie 7.000 tot 8.000 euro kosten Tom Dissel ijcoon

Stoel op tv

Timon is het trotst op een vloerkleed, de Dendron. Ook dat ontwerpen ze. Het design van het kleed is geïnspireerd op houtringen van een boomstam en het wordt als enige product (hand)gemaakt buiten Europa. „We besteden het uit, want als zo’n kleed in Nederland gemaakt zou worden, zou-ie 7.000 tot 8.000 euro kosten”, legt Tom uit.

Zelf geniet hij ervan als fauteuils bij meerdere mensen in huis staan. „Bijvoorbeeld als iemand op tv wordt geïnterviewd en je dan onze stoel ziet. Dat was twee jaar geleden het geval, in een programma van vtwonen.”

Lees verder onder de advertentie

Huis gezocht in Zwolle

Over huizen gesproken: één keer per jaar huren de mannen een woning om foto’s te maken van hun meubels. „Daar zijn speciale sites voor waarbij mensen hun huis aanbieden”, legt Tom uit. Een fotograaf en stylist gaan dan mee. Eén keer huurden ze een loft af en moesten alle meubels dus omhoog worden gesjouwd. „Dat was veel tillen”, zegt Timon. „Want de bestaande meubels gaan dan even het huis uit.”

Ze zoeken nog een huis om te fotograferen in en rondom Zwolle. „Dan lijkt ons fantastisch”, zegt Timon. Het handigst zijn grotere huizen die meerdere hoekjes hebben, zodat ze veel foto’s kunnen maken.