Amazon investeert 1,4 miljard euro in Nederland: vooral mkb profiteert volgens webgigant

Amazon investeert tot en met 2027 ruim 1,4 miljard euro in Nederland om het aanbod van de webwinkel en de bezorging te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de plaatsing van meer pakketkluizen.

Ook naar AWS, de cloudservice van het Amerikaanse concern, gaat meer geld. Manager Eva Faict van Amazon Nederland noemt ons land een ‘belangrijke groeimarkt’ voor het bedrijf. „Met deze investeringen kunnen we onze klanten nog beter bedienen, onze diensten verbeteren en Nederlandse ondernemers verder ondersteunen met onze technologie en expertise”, stelt Faict in een persbericht.

Deze investering zal aanzienlijk ten goede komen aan Nederlandse mkb’ers die via Amazon.nl verkopen Eva Faict Amazon Nederland

Investeringen volgens Amazon goed nieuws voor mkb

Faict kondigt de investeringsplannen maandag aan tijdens een congres in Den Haag ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan in Nederland. „Deze investering zal aanzienlijk ten goede komen aan Nederlandse mkb’ers die via Amazon.nl verkopen.’’

„Meer dan 60 procent van alle producten die op Amazon.nl worden verkocht, komt inmiddels van onze verkooppartners, en we zien steeds meer Nederlandse ondernemers hun bedrijf succesvol laten groeien en klanten bereiken in Nederland en wereldwijd. We bieden ondernemers niet alleen een verkoopkanaal, maar ondersteunen hen ook met logistieke oplossingen, marketingtools en exportmogelijkheden,” aldus Faict.

Leveren de investeringen extra banen op?

Amazon zegt niet of de investeringen extra banen opleveren. Momenteel heeft het concern meer dan duizend mensen in dienst in Nederland, die werken in de kantoren in Amsterdam en Den Haag en logistieke centra in Rozenburg en Almelo. Het bedrijf is sinds 2020 in ons land actief met Amazon.nl. Daarvoor was het al mogelijk om bij buitenlandse versies van de webwinkel te bestellen.

Met AWS heeft Amazon een derde van de wereldwijde cloudmarkt in handen. Daarmee is het de grootste, voor Microsoft en Google. Deze tak wordt steeds belangrijker door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).