Amazon investeert voor betere relatie met mkb: ‘Bol heeft reputatie elegant met aanbieders om te gaan, Amazon niet’

Voor Amazon is het vanaf nu menens in Nederland. De Amerikaanse webgigant investeert tot en met 2027 ruim 1,4 miljard euro in de Nederlandse activiteiten. Volgens expert Kitty Koelemeijer moet marktleider Bol de investering van de grote concurrent ‘heel serieus’ nemen.

Nederland had voor Amazon nooit echt prioriteit, zegt Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Universiteit. „Zelfs een bedrijf als Amazon kan niet overal groeien”, vertelt ze tegen AD.

Maar na vijf jaar rustig aan doen, trapt de Amerikaanse gigant (wereldwijde omzet: 590 miljard euro) nu vol het gaspedaal in. Het maakte bekend 1,4 miljard euro te investeren in Nederland. „Dat is ook voor een groot bedrijf als Amazon een groot bedrag’’, zegt Eva Faict, countrymanager Nederland en België.

Amazon gaat wereldwijd 30.000 kantoorbanen schrappen Amazon is van plan wereldwijd 30.000 kantoorbanen te schrappen vanaf dinsdag. De reductie kan verschillende afdelingen raken, waaronder personeelszaken en apparaten en diensten. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Volgens de bronnen wil Amazon hiermee de uitgaven verminderen. Het is niet duidelijk waar de banen precies verdwijnen. De ontslagronde van deze week zou de grootste sinds eind 2022 zijn. Toen schrapte Amazon ongeveer 27.000 banen.

Afhaalpunten zijn belangrijk

Een deel van dat geld gaat naar duizend nieuwe afhaalpunten door heel Nederland, in samenwerking met pakketbezorger DHL. „Nederlanders willen bepalen waar en wanneer een pakket wordt bezorgd, ook dat ze een afhaalpunt kunnen kiezen op het moment dat ze onderweg zijn’’, zegt Faict, die aankondigt zich ook te gaan inzetten voor lage prijzen.

Eva Faict, verantwoordelijk voor Amazon in Nederland en België. Foto: Amazon

Maar nog een groter deel van de 1,4 miljard euro gaat naar nieuwe mogelijkheden voor ‘mkb’ers’ die gebruik willen maken van het platform. Met mkb’ers bedoelt Faict ondernemers die hun producten via Amazon willen verkopen. De verkopen van deze ondernemers zijn goed voor 60 procent van de totale omzet van Amazon in Nederland.

‘Ondernemers zijn veel geld kwijt aan foto’s’

Amazon gaat deze mkb’ers helpen met kunstmatige intelligentie. Faict wijst tijdens het interview naar een glas water. „Als je zo’n glas verkoopt, maak je een foto, maar wij kunnen zorgen voor een mooie achtergrond. Startende ondernemers zijn veel geld kwijt aan zaken als fotografie.’’

Het gaat verder dan dat, zegt Faict: „Stel je voor: je hebt mooie schoenen gemaakt, en je bent ervan overtuigd dat ze ook goed zullen verkopen in Italië, Spanje of Duitsland. Amazon helpt je automatisch om te vertalen, te optimaliseren en te lanceren in andere landen’’, zegt Faict, die er op wijst dat Nederlandse ondernemers zo sneller hun kleding, boeken en speelgoed aan het buitenland kunnen verkopen. „Amazon genereert ook automatisch productbeschrijvingen, suggesties voor de juiste prijs, en doet suggesties op basis van data welke producten vaak samen gekocht worden.’’

Amazon zegt niet of de investeringen extra banen opleveren. Momenteel heeft het concern meer dan duizend mensen in dienst in Nederland, die werken in de kantoren in Amsterdam en Den Haag en logistieke centra in Rozenburg en Almelo. Het bedrijf is sinds 2020 in ons land actief met Amazon.nl.

Daarvoor was het al mogelijk om bij buitenlandse versies van de webwinkel te bestellen. Eerder deze maand maakte Amazon ook bekend dat het 1 miljard zal gaan investeren in België.

Omzet Bol: 4,6 miljard euro

Hoogleraar Koelemeijer is onder de indruk van de investering die Amazon aankondigt. Volgens haar toont de 1,4 miljard euro aan dat Amazon van Nederland nu echt prioriteit heeft gemaakt.

Dat moet ook wel als het Bol van de troon wil stoten; de grootste webshop van Nederland heeft volgens vakblad Twinkle een omzet van 4,6 miljard euro, terwijl Amazon nog op 1 miljard euro blijft steken. Tussen de marktleider en Amazon staan ook nog Albert Heijn, Coolblue en Zalando. Volgens Koelemeijer moet de concurrentie de investering van Amazon ‘heel serieus nemen’.

Producten namaken

Koelemeijer snapt dat Amazon veel geld steekt in de relatie met ondernemers. „Bol heeft de reputatie dat het heel elegant met aanbieders omgaat, terwijl Amazon dat juist niet heeft.’’

Bol heeft de reputatie dat het heel elegant met aanbieders omgaat, terwijl Amazon dat juist niet heeft Kitty Koelemeijer

In 2021 verscheen bijvoorbeeld een kritisch Amerikaans rapport waarin werd gesteld dat Amazon bekeek welke producten het goed deden om ze vervolgens na te maken. Dat zou bijvoorbeeld bij cameratassen zijn gebeurd.

,,Terwijl die aanbieders wel het vliegwiel zijn om te groeien. Je hebt ze nodig om klanten te trekken, aanbieders willen graag zo veel mogelijk klanten’’, aldus Koelemeijer.

Faict, die stelt niet ‘obsessief’ bezig te zijn met het marktaandeel, zegt dat Amazon zal blijven inzetten op de persoonlijke relaties met ondernemers: „Veel ondernemers willen mee met ons verhaal.’’

Bol: ‘Het houdt ons scherp’ In een reactie op de miljardeninvestering van Amazon zegt Bol dat ‘concurrentie’ het Nederlandse bedrijf ‘scherp houdt’. „Al 26 jaar bouwt Bol - samen met haar verkooppartners – mee aan een sterke en innovatieve e-commercemarkt en de beste winkelervaring voor onze klanten’’, zegt een woordvoerder, die ook wijst op de relatie die het heeft met meer dan 46.000 verkooppartners in Nederland en België. „We helpen ondernemers groeien met slimme tools, data-inzichten en persoonlijke ondersteuning.’’ Volgens de woordvoerder blijft Bol investeren in technologie, data en logistiek.