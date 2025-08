De oude generaties kennen ze nog goed: de vuistdikke catalogi van het voormalige postorderbedrijf Wehkamp en de Duitse evenknie Otto. Begin deze eeuw maakten de bedrijven de overstap naar de wereld van e-commerce. Lang voordat Amazon, Zalando en Chinese online koopwalhalla’s als Shein en AliExpress heersten, waren de warenhuizen populair.

Dat is anno 2025 anders. Otto stopt in Nederland vanwege ‘aanzienlijke operationele verliezen en een gebrek aan economisch perspectief’. Het Duitse moederbedrijf trekt de stekker uit Otto B.V., meldde een woordvoerder maandag aan RetailTrends.

Alle commerciële activiteiten op de Nederlandse markt worden volgens de woordvoerder stopgezet of afgeschaald. Wanneer dat precies gebeurt, is niet duidelijk. De webshops otto.nl en lascana.nl, waar badmode, lingerie en nachtkleding worden verkocht, blijven voorlopig in de lucht.

Was Otto misschien al langere tijd uit beeld verdwenen bij het merendeel van de consumenten, dat is het online warenhuis Wehkamp bij veel Nederlanders nog niet. Maar toch schrapt het in Zwolle gevestigde bedrijf meer dan honderd banen om kosten te besparen.

Daarmee verdwijnt ongeveer een tiende van de totale werkgelegenheid bij de onderneming, zo werd vorige maand bekendgemaakt. Het is niet voor het eerst dat er banen worden geschrapt bij Wehkamp, dat al enkele jaren verlies lijdt en de omzet telkens zag afnemen. Ook is het distributiecentrum in Zwolle, waar alle voorraden liggen, al sterk geautomatiseerd.

Vorig jaar werkten er 948 medewerkers bij het bedrijf achter niet alleen het merk Wehkamp maar ook kleertjes.com en mannenmodewebshop Union River. Een jaar eerder waren dat er nog 1.158. Het bedrijf besloot enkele jaren terug ook om geld in rekening te brengen als producten retour worden gestuurd.

Daardoor daalde het aantal producten dat consumenten terugsturen. Maar de algehele verkopen liepen eveneens terug. terwijl de online consumentenbestedingen de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigden, liep de omzet van Wehkamp terug. In het boekjaar 2023-2024 bleef de teller steken op 552 miljoen euro, 17 procent minder dan het jaar ervoor, aldus Ecommerce News.

Volgens Ward van der Stee, sectoranalist Retail en Leisure bij ABN AMRO, hebben de twee webwinkels te maken met sterke online concurrentie. „Zoals Bol en Amazon. Daarnaast is in mindere mate ook AliExpress een concurrent’’, aldus Van der Stee tegen De Ondernemer.

„Maar het is eigenlijk gewoon een online warenhuis, dat ook vanuit specifieke hoeken concurrentie ondervindt zoals kledingwinkels, cosmetica, interieurzaken, speelgoedzaken en meer. Ook is de markt online heel doorzichtig, prijzen zijn makkelijk te vergelijken en de consument is maar weinig trouw aan een webshop. Het is moeilijk om je in dit speelveld staande te houden.’’

Olaf Zwijnenburg is Sectormanager Retail- en Groothandel bij de Rabobank. Volgens hem kan je stellen dat Otto in zekere zin de boot heeft gemist in de strijd met moderne e-commercegiganten zoals Bol, Zalando en de opkomst van Chinese platforms zoals Shein, Temu en AliExpress. „Otto hield tot 2010 vast aan de papieren catalogus, terwijl de markt al volop digitaliseerde. Tegelijk werd Bol dé alleswinkel van Nederland en positioneerde Zalando zich als dé mode-expert met gratis retouren en een sterke merkbeleving’’, aldus Zwijnenburg.

„Daarnaast heeft Otto Group intern sterke merken ontwikkeld die ook nog eens met Otto Nederland concurreerden. Vooral About You en Bonprix zijn voorbeelden van hoe innovatie en scherpe positionering kunnen leiden tot succes, zelfs binnen een concern waar andere dochters het moeilijk hebben.’’

In een wereld waar technologie, snelheid en beleving de dienst uitmaken, is nostalgie niet genoeg om te overleven

Otto bleef volgens de retail- en groothandelexpert wat hangen in een hybride model: ‘een beetje van alles, maar van een afstand bekeken. Blijkbaar zonder scherpe focus’. „Ook kwam het bedrijf traag op gang met apps, social commerce en influencermarketing. De moderne consument verwacht én snelle levering én gratis retour én mobiele optimalisatie én inspirerende content én scherpe prijzen. En vergeet niet, echt grote spelers investeren miljarden euro’s in AI, logistiek en personalisatie.’’

De Chinese platforms bieden extreem lage prijzen en een eindeloos assortiment, vaak rechtstreeks van de fabriek, benadrukt Zwijnenburg. ,,Kortom, Otto is ingehaald door snellere, scherpere en innovatievere spelers. Ze hebben de e-commerceboot niet volledig gemist, maar wel te laat en te traag gereageerd op de veranderende markt. In een wereld waar technologie, snelheid en beleving de dienst uitmaken, is nostalgie niet genoeg om te overleven.’’

Otto en Wehkamp: een beknopte geschiedenis

In 1952 startte Herman Wehkamp zijn bedrijf. Wat begon met de verkoop van matrassen groeide al snel uit naar het aanbod van een volledig warenhuis. Dat shoppen gebeurde via de catalogus die twee keer per jaar bij een groot gedeelte van Nederland werd rondgebracht. Begin deze eeuw werd het bedrijf een puur online speler. In 2015 werd het distributiecentrum in Zwolle geopend, op dat moment het grootste geautomatiseerde e-commerce-distributiecentrum ter wereld. In 2021 werd Kleertjes.com toegevoegd aan de groep.

Otto Group startte in 1949 als een postorderbedrijf gespecialiseerd in schoenen. Otto B.V. - sinds 1979 gevestigd in Tilburg - is onderdeel van de Otto Group, met vestigingen in meer dan 30 landen en met wereldwijd zo’n 50.000 medewerkers. In augustus 2025 besluit het Duitse bedrijf ons land na 46 jaar te verlaten.