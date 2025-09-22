Retailondernemer Arthur Feenstra (OFM.) in ‘De Ondernemer Live’

Arthur Feenstra, eigenaar van modeketen OFM., schuift dinsdag 23 september aan in De Ondernemer Live. Hoe kijkt de man achter 25 herenmodewinkels naar de retail en winkelstraat? Hoe ver reikt zijn groei? En hoe ziet hij de toekomst van zijn familiebedrijf? Arthur vertelt het dinsdag.

OFM. werd 22 jaar geleden door Piet Feenstra gestart met de opening van de eerste winkel onder de naam Outlet for Men in Reusel (Noord-Brabant). Een jaar later opende zijn zoon Arthur de tweede winkel in Rosmalen. Ze breidden het aantal winkels gestaag uit en veranderden de naam in Only for Men, al wordt sinds begin 2023 OFM. gebruikt.

Het overnemen van bestaande winkels is inmiddels een belangrijk onderdeel van de expansiestrategie, al worden er ook nog wel nieuwe winkels geopend, zoals vorig jaar in het Zeeuws-Vlaamse Sluis. De teller van het aantal OFM.-winkels staat inmiddels op 25.

Een bestaande winkel overnemen is soms fijner beginnen dan vanaf scratch een winkel openen. Er zit al loop in en er zijn vaste klanten Arthur Feenstra OFM.

Overal in Nederland een OFM.-winkel

„Een bestaande winkel overnemen is soms fijner beginnen dan vanaf scratch een winkel openen. Er zit al loop in en er zijn vaste klanten.” Arthur Feenstra wil met zijn concept verdubbelen naar landelijke dekking. „Mannen moeten door het hele land terecht kunnen bij een OFM.-vestiging.” Hoe hij dat wil doen en welke uitdagingen hij daarbij ziet, is de rode draad van het gesprek dinsdag.

Lees ook: Steeds minder kleding terug: hoe modeketen OFM retourenvraagstuk succesvol aanpakt

Ongefilterde blik achter familiebedrijf

Naast Arthur Feenstra is er nóg een eigenaar van een familiebedrijf te gast. Melissa Buijens geeft in haar pas geschreven boek Het familiebedrijf. Overnemen of wegwezen? een ongefilterde blik achter de schermen van de wereld van familiebedrijven. In haar boek deelt ze scherpe inzichten en praktische tips – met de nodige humor en zelfspot. Dinsdag deelt ze haar lessen én valkuilen.

In de pitch, het item waar ondernemers die op zoek zijn naar funding hun bedrijf kunnen pitchen, is er aandacht voor ShampooBars. Lyan Garritsen, een van de oprichters achter het duurzame shampoomerk, vertelt waarom zij 400.000 euro nodig heeft voor haar uitbreidingsplannen en waarom jij vooral in haar bedrijf moet investeren.

Op naar de drukste e-commercemaanden

Elke ondernemer in de e-commerce weet: de drukste maanden van het jaar komen eraan. Eva Faict, Country Manager Amazon, legt uit hoe je als ondernemer jouw bedrijf kunt voorbereiden op deze topdrukte en welke rol Amazon daarbij kan spelen. Maar ook: hoe kun je als ondernemer zo goed mogelijk omgaan met de uitdaging in e-commerceland?

Tot slot praten we over de juiste energieaanpak voor bedrijven. Hoe ga je om met prijsstijgingen? Dinsdag tussen 11.00 en 13.00 hoor je het.