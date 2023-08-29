NN profiteert van uitblijven noodweer in Nederland

Verzekeraar NN heeft in het eerste halfjaar geprofiteerd van gunstige weersomstandigheden. Waar het financiële concern in de eerste zes maanden van 2022 nog een opvallend grote schadepost had door een februaristorm, bleef Nederland dergelijk extreem weer in de eerste helft van 2023 bespaard. Daardoor hoefde de tak voor schadeverzekeringen minder uit te keren.

Het operationele resultaat steeg met bijna een kwart tot 1,4 miljard euro. Naast het uitblijven van grote stormen in Nederland, verbeterde dit resultaat ook door de gestegen rentes. Die zorgden ervoor dat de bankdivisie van NN meer verdiende.

De verzekeraar deed ook goede zaken met zijn pensioendiensten in Nederland. Zo stroomde er per saldo 1,3 miljard euro extra de pensioenpot in voor klanten die een vaste pensioenpremie afdragen aan NN. Dat was een jaar eerder nog 900 miljoen euro.

De nettowinst viel wel stukken lager uit op 586 miljoen euro, tegenover 1,7 miljard euro in de eerste helft van 2022. Een jaar eerder boekte de verzekeraar nog een hoger nettoresultaat door de verkoop van een onderdeel aan zakenbank Goldman Sachs.