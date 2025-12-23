Rechter geeft Jumbo gelijk: supermarkt mag stoppen met vaste huisbakkers

Jumbo mag stoppen met zijn vaste huisbakkers. De rechter in Den Bosch gaf de supermarktketen gelijk en veegde de bezwaren van Bake Five van tafel. Daarmee komt er definitief een einde aan een samenwerking die al meer dan twintig jaar loopt.

De bakkerijen stapten eind 2024 naar de rechter om af te dwingen dat Jumbo ook in 2026 nog brood bij hen zou inkopen, maar kregen geen gelijk. Het ging om drie bakkerijen die zijn aangesloten bij Bake Five, een samenwerkingsverband van vijf grote familiebedrijven.



Het contract tussen Jumbo en Bake Five liep in maart 2025 af. Jumbo liet begin dit jaar weten niet door te gaan en gaf de bakkers nog een overgangsperiode tot januari 2026. Die extra tijd acht de rechter voldoende. Daarbij speelde mee dat Jumbo inmiddels afspraken heeft gemaakt met een andere broodleverancier, die niet zomaar zijn terug te draaien.



Bake Five goed voor 700 arbeidsplaatsen

De breuk speelt al langer en zorgde eerder dit jaar voor onrust in de bakkerswereld. De vijf aangesloten bakkerijen van Bake Five zijn samen goed voor ongeveer een kwart van het brood in Nederland en goed voor zo’n 700 arbeidsplaatsen. Het besluit van Jumbo om na ruim twintig jaar de samenwerking te beëindigen, kwam dan ook hard aan in de sector.



Branchevereniging NVB sprak eerder bij De Ondernemer van een harde klap. Directeur Wim Kannegieter wees daarbij op het belang van langdurige afspraken tussen supermarkten en bakkers.

In een bakkerij staan ovens van miljoenen, dat soort investeringen verdien je niet in een paar jaar terug Wim Kannegieter

„Een relatie van 25 jaar, als die opgezet wordt, dat is niet zomaar iets,” zei hij eerder. Volgens Kannegieter zijn bakkerijen sterk afhankelijk van die zekerheid. „Dit zijn kapitaalintensieve bedrijven. In een bakkerij staan ovens van miljoenen. Dat soort investeringen verdien je niet in een paar jaar terug.”



