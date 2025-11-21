Terwijl bakkerijen sluiten opent deze familiebakker ze juist de hele nacht: ‘Dit is de toekomst’

Bakker Jan-Aart Schuld loopt al jaren met het idee rond, maar hij kwam er steeds niet aan toe. Nu wil hij via automaten dag en nacht vers brood verkopen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het een daverend succes gaat worden.

„Om de openingstijden zo uit te breiden moet je eerst een tijdelijke winkel hebben”, legt Jan-Aart Schuld uit aan De Stentor. „Anders moet je de winkel sluiten tijdens de verbouwing.” Schuld ziet zijn kans schoon als de kledingwinkel naast zijn bakkerszaak in Oldebroek vrijkomt. Dat komt hem goed uit. Hij besluit zijn huidige winkel te verhuizen naar het vrijgekomen pand. „Dan hoeven we niet te sluiten.” De verhuizing is nu volop gaande.

De nieuwe bakkerswinkel opent naar verwachting op 1 december haar deuren. Ondertussen werkt hij aan zijn ambitieuze ideeën in het pand ernaast.

Dag en nacht open

De traditionele bakkerswinkel, waar het in 1886 allemaal begon, maakt plaats voor een zaak voor online bestellingen en automaten vol verse producten.



Zo komen ze er ongeveer uit te zien:

Klanten kunnen de producten direct bij de machine kopen, of van tevoren bestellen via de website of app. Schuld vult de automaten drie of vier keer per dag bij. „Zo is het altijd vers.” Het concept sluit aan bij de 24-uurseconomie, zegt hij. „In België werkt dit al jaren. Daar is het normaal om je brood uit een automaat te halen.”

Ideale locatie

Met België als rolmodel is Schuld optimistisch. Zeker vanwege de drukke locatie aan de Zuiderzeestraatweg. „Daar komen dagelijks duizenden voertuigen voorbij. Ook politieagenten en zorgmedewerkers na een late dienst. Dan is het handig om nog even wat te kunnen halen.”

Of de automaten ook op zondag toegankelijk zijn, moet nog blijken. Dan geldt in Oldebroek de zondagsrust. Schuld bekijkt hoe hij dat gaat regelen. Met het nieuwe concept verwacht hij meer productie, maar geen extra personeelskosten.

Een app houdt de voorraad bij. Als een product op dreigt te raken, krijgen medewerkers een melding. „Het personeel dat nodig is om bij te vullen, staat er nu al. Dus daarin verandert niets.”

Praktische oplossing voor bakkers

Schuld is ervan overtuigd dat dit concept de toekomst is van bakkers in Nederland. Hij kent slechts één bakkerij in het land waar dit concept echt van de grond kwam.

Het is hier inderdaad minder gebruikelijk dan in België, erkent NBOV-directeur Zengerink. „Maar het is zeker niet nieuw. Er zijn bijvoorbeeld al automaten in dorpen zonder fysieke bakker en onbemande pick-uplocaties.”

Voor sommige bakkers in Nederland is het een praktische oplossing, weet Zengerink. Vooral bij arbeidskrapte en veranderend consumentengedrag, waarbij klanten steeds vaker flexibiliteit verwachten. Het is geen kant-en-klare oplossing voor elke bakker, waarschuwt ze. „Een automaat vraagt investering, onderhoud en beveiliging.”

Bakker van de toekomst?

Of dit echt de toekomst van de bakker is? Daar twijfelt de directeur over. „Het is een interessante aanvulling voor ondernemers die het passend vinden. Maar het zal geen revolutie zijn. Eerder een geleidelijke evolutie.”

Schuld opent zijn dag-en-nachtzaak vermoedelijk begin januari, na de kerstdrukte. Dan zal blijken hoe succesvol het wordt. Zelf heeft hij er alle vertrouwen in. „Dit is de toekomst van de bakker.” Op zijn andere locaties in de regio verandert voorlopig niets.

