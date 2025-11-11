Deze warme bakker groeit naar 19 filialen: drie broers runnen het familiebedrijf volgens bijzonder concept

Met de broers Bas (24), Jeroen (27) en Wouter (28) aan het roer groeit Bakker Hilvers gestaag. De warme bakker opent nóg twee filialen en telt dan negentien winkels. Dat terwijl de bakkersbranche het zwaar heeft. De drie broers bepalen de koers van hun bedrijf, met een geheel eigen identiteit, op basis van vijf speerpunten. Brood staat op drie.

In het kantoor van de bakkerij aan de Blankenweg in Arnhem hangt prominent aan de muur een manifest. Dat is het Hilvers-manifest, ingelijst en ondertekend. Er staan vijf punten op die cruciaal zijn voor de broers Hilvers en de leidraad vormen bij het runnen van het bakkersbedrijf, schrijft De Gelderlander.

„Dat manifest is ontstaan in 2019”, vertelt Wouter Hilvers. „Toen we ons aan het beraden waren op de toekomst. We hadden besloten het bedrijf over te nemen van onze ouders. We misten richting, vroegen ons af hoe we het zouden gaan doen.” Sinds begin dit jaar zijn Bas (24), Jeroen (27) en Wouter (28) formeel de eigenaars van het bakkersbedrijf dat deze week twee nieuwe vestigingen opent: in Dieren en Arnhem. Hilvers zit verder ook in Bemmel, Huissen en Oosterbeek.

‘Duidelijke koers’

De broers draaien al jaren mee in het familiebedrijf en dachten goed na over de vraag hoe zij de zaken zouden aanpakken. „Willen we óf wat kleiner blijven en het rustig aan doen? Of gaan we voor de kansen en zetten we vol in?”

„We laten ons leiden door de vijf punten die in dat manifest staan. We zijn daarbij geholpen door de Betekenisfabriek, een bedrijf dat ondernemers laat nadenken over hun identiteit. Zij stelden ons de vraag: als Hilvers een andere koers gaat varen, wat mag dan niet veranderen?”

Ze waren het er al snel over eens wat er bovenaan moest komen te staan: geloof in Jezus. „Voor ons is ons geloof een inspiratiebron, het geeft ons rust. Dat stralen we graag uit naar collega’s en klanten.”

‘Bakkersbranche heeft het moeilijk’

Een duidelijke koers is belangrijk, zeggen de broers. Want: „De bakkersbranche heeft het moeilijk. Vooral de kleinere ondernemers worstelen. Er zijn bakkers die tachtig uur per week werken, dat houd je niet vol.”

Ook André Hilvers, de vader van Wouter, Jeroen en Bas, stond zijn hele leven in de bakkerij. Wouter: „Hij is nu 58, hij moet toch samen met mijn moeder op vakantie kunnen. En als je ziek bent, moet je in bed blijven liggen en niet per se tóch naar de zaak gaan.” Jeroen: „Je leeft niet om te werken, je werkt om te leven.” Na het geloof staat ‘familie’ op 2 in het manifest. ‘Familie waar je wordt gezien en gehoord, waar je lief en leed deelt.’

Mensen met een rugzakje. Een van onze medewerkers is door opa van de straat geplukt Wouter Hilvers

De broers willen dat de pakweg tweehonderd medewerkers zich vertrouwd voelen op de werkvloer, dat het voelt als familie. „Die betrokkenheid is wezenlijk. In Oosterbeek hebben we een chocolaterie waar deze periode vijf- tot achtduizend chocoladeletters worden gemaakt. Dat kan écht alleen doordat je bevlogen mensen hebt die zich thuis voelen bij het bedrijf.”

Bakker Hilvers zet in op sociaal

Hilvers heeft twintig tot dertig mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. „Mensen met een rugzakje. We hebben onze eigen jobcoaches, onze eigen leermeesters. Een van onze medewerkers is door opa van de straat geplukt. Hij had best een uitdagende jeugd, wist niet goed wat hij met zijn leven wilde. ‘Kom maar bij ons in de bakkerij werken’, zei opa. Daar werkt hij nu nog.”

Dit voorbeeld sluit aan bij punt 2 van het manifest (familie) maar ook bij punt 4, en dat is ‘sociaal’. Oók voor klanten wil Bakker Hilvers sociaal zijn. „Wij zitten met onze winkels in de wijk en merken dat steeds meer klanten behoefte hebben aan een praatje. Aan de verhalen die ze vertellen, merk je dat ze soms dágen niemand hebben gesproken. Onze medewerkers nemen de tijd om te luisteren.”

Broers verdelen taken

De broers hebben de taken binnen het bakkersbedrijf verdeeld. Wouter richt zich voornamelijk op de verkoop en de chocolaterie, Jeroen houdt zich bezig met de financiën en logistiek, Bas doet de productie.

Wouter, Jeroen en Bas. Foto: Milan Schellingerhout

Kernassortiment

Door die productie in eigen hand te houden, blijft de prijs reëel, menen ze. Maar toch: „Ook wij hebben inmiddels broden die meer dan 4 euro kosten. Als je dat niet doet, kom je niet uit. We hebben mede daarom ons assortiment aangepast, we verkopen niet álles meer. Ons kernassortiment bestaat uit 25 artikelen.”

Volkorenbrood, croissants en het Hilvers-volkoren zijn de toppers uit het assortiment. In het Hilvers-manifest staat ‘brood’ op nummer drie. ‘Een van de oudste producten ter wereld, een primaire levensbehoefte voor ieder mens.’

Brood is stuntartikel

Nee, zeggen de broers, ondanks de vaak lage prijs is het brood uit de supermarkt geen concurrent voor de warme bakker. „Voor supermarkten is brood vaak een stuntartikel. Maar er zitten veel slechte ingrediënten in supermarktbrood. Terwijl brood een belangrijk onderdeel is van je voeding.”

Punt vijf van het Hilvers-manifest is ‘zorgvuldig met de aarde’. ‘We kopen bewust meel en ingrediënten in waarbij we letten op eerlijke beloning van de leveranciers.’

‘Inspiratiebron’

Maar met stip op één staat voor de broers: geloof in Jezus. Dat betekent niet dat dit ook geldt voor alle tweehonderd medewerkers van het bakkersbedrijf. „Dat is persoonlijk”, zegt Wouter. „Maar wie bij ons komt solliciteren, zit hier, in deze ruimte, en ziet daar aan de muur ons manifest. Als je daar niks in ziet, moet je je afvragen of je hier echt wel wilt werken.”

