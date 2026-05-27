Sem (23) neemt straks 145 jaar oude bakkerij over: ‘Als jij niet verdergaat, doet je concurrent dat wel’

„Mama, ik word later bakker.” Sem was 8 jaar toen hij het riep. José knikte vriendelijk, maar dacht er het hare van. Vijftien jaar later werkt haar zoon in de bakkerij die al 145 jaar van vader op zoon overgaat. De vijfde generatie is er toch klaar voor.

Van zeventien naar twee. Het aantal bakkerijen in het Overijsselse Raalte is in de loop der jaren flink minder geworden, maar die van Jorink is er nog altijd. Eigenaar Patrick (60) is druk bezig met het maken van gevulde koeken, terwijl echtgenote José (58) een rondleiding door de bakkerij geeft.

„Kijk, dat zijn de portretten van alle vier de generaties.” José wijst de Stentor op vier foto’s die naast elkaar in de bakkerij hangen. Het bedrijf bestaat inmiddels 145 jaar en is nog altijd in handen van de familie Jorink. De vierde generatie inmiddels. Maar daar blijft het niet bij: de jongste zoon, Sem (23), is ook al sterk betrokken bij de bakkerij.

De familie Jorink. Eigen foto

„Als ik ’s avonds langs de bakkerij loop, dan ben ik wel heel erg trots dat dit er na zoveel jaar nog staat. Daar kan ik wel echt van genieten”, vertelt Patrick.

Familiebedrijf moet blijven veranderen

En wat er in de loop der jaren veranderd is? „Veel”, zegt Sem lachend. Waar vroeger brood en banket centraal stonden, is het familiebedrijf inmiddels uitgegroeid tot moderne bakkerij met winkel, lunchroom, ijssalon en chocolaterie.

Patrick: „Iedere generatie heeft wel haar veranderingen meegemaakt. Mijn grootvader introduceerde het gebak en ijs en mijn vader introduceerde de chocola.”

“ Heel veel bakkerijen moeten stoppen door een gebrek aan opvolging. Je ziet steeds meer ambachtelijke bedrijven verdwijnen ” Patrick Jorink bakker

Stilstand is achteruitgang

Het continu veranderen is volgens familie Jorink dan ook enorm belangrijk. Sem: „Stilstand is denk ik wel achteruitgang. In deze tijd is dat niet slim. Als jij niet verdergaat, doet je concurrent dat wel.” Zijn vader voegt toe: „Je raakt al heel snel achterop, omdat het tempo van ontwikkelingen hoog ligt.”

De grootste concurrent van de bakker is de supermarkt, stelt Sem. „Daar kunnen mensen in een keer alle boodschappen doen, terwijl je specifiek naar ons moet komen.”

Daarom moet het bedrijf zich onderscheiden. Patrick: „We blijven ons specialiseren. Daarnaast maken aparte producten, kwaliteit en service ons bijzonder.”

Hoe gaat het verder met de bakkerij?

Waar Raalte ooit begon met zeventien bakkerijen, kent het er nu nog twee. „Heel veel bakkerijen moeten stoppen door een gebrek aan opvolging. Je ziet steeds meer ambachtelijke bedrijven verdwijnen”, vertelt Patrick.

“ Je moet wel de mensen hebben die in een bakkerij willen werken. Dat zie ik wel iets somberder in ” Sem Jorink bakker

Maar bij Jorink is er na 145 jaar nog geen gebrek aan opvolging. Zoals het er nu naar uitziet neemt de jongste zoon van Patrick en José het bedrijf in de toekomst over. Hiermee is Sem de vijfde generatie.

„Dat is wel heel bijzonder”, vertelt José. „Op de basisschool riep hij al dat hij bakker wilde worden, maar dit roepen wel meer kinderen. Daarom heb ik er toen nog niet veel aandacht aan geschonken.”

Sem aan het werk. Foto: Ronald Hissink

De keuze tot overname lag dan ook volledig bij de kinderen, vertelt José „Het was voor onze kinderen zeker geen must om de bakkerij over te nemen. We hadden ons erop ingesteld dat niemand het bedrijf overneemt. Je moet nogal wat en al helemaal in deze tijd.”

De toekomst van de vijfde generatie

Sem ziet bij een overname in de toekomst wel moeilijkheden in het verschiet. „Je moet wel de mensen hebben die in een bakkerij willen werken. Dat zie ik wel iets somberder in.”

Toch kijkt hij positief naar zijn toekomst in de bakkerswereld. „Ik zie steeds meer bewustwording rondom gezonde voeding. Mensen gaan daarbij nadrukkelijker kijken wat er in hun brood zit, waardoor ze sneller naar een bakker gaan. De tent draaiende houden moet daarom wel lukken.”

Dit artikel is geschreven door Jorja Lindeboom voor de Stentor.