Bald Brewer mikt op 2 ton voor suikervrije frisdrank met 3 calorieën: ‘Wereld staat erom te springen’

Met een frisdrank die geen suiker bevat, biologisch is en maar drie calorieën telt, wil Bald Brewer versneld Europa in. Oprichter Peter Rutten zoekt via crowdfunding minimaal 200.000 euro om zijn merk internationaal te lanceren. „Dit product is exact drie weken oud, en de wereld staat er nu al om te springen.”

Sinds de overname in 2023 bouwen Peter en Miriam Rutten in een moordend tempo aan Bald Brewer. Het ondernemersduo ontwikkelde al negen producten. „We hebben één missie: de wereld gezonder laten drinken”, aldus Rutten in radioshow De Ondernemer Live.

De stap naar Bald Brewer kwam voor Rutten onverwacht. Oorspronkelijk adviseerde hij de vorige eigenaar over de waarde van het bedrijf, maar besloot het zelf over te nemen. „Mijn vrouw is orthomoleculair voedingsdeskundige. Die stond helemaal te stuiteren toen ik met dit product aankwam”, lacht hij.

‘Water kefir’ op basis van fruit

Het kernproduct is een ‘waterkefir’ op basis van fruit, in varianten van zuur tot fris. „Het is de eerste frisdrank wereldwijd die volledig suikervrij is, volledig biologisch en maar drie calorieën bevat”, aldus Rutten. „Daarvoor is veel interesse wereldwijd.”

De fermentatie met eigen kefirkorrels ‘eet’ de suikers op en zet die om in gezonde bacteriën (lactobacillen). „Dat betekent dat wij dus echt een 100 procent suikervrije frisdrank kunnen bieden die toch lekker smaakt.”

Bald Brewer | Het kernproduct: een gefermenteerde ‘water kefir’ op basis van fruit, in varianten van zuur tot fris.

Volgens proefkonijn Jonathan van Noord, presentator van dienst, doet die smaakbeleving denken aan cassis. „Maar dan zonder het plakkerige zoet.” De huidige smaken van de frisdrank zijn appel, aardbei en bosbes. „De wat gevorderde generatie gaat voor appel en bosbes; de jeugd voor aardbei”, zegt Rutten.

Van bio-winkel naar internationale retail

Tot nu toe levert Bald Brewer vooral aan biologische winkels, met de nieuwe blikjes mikt Bald Brewer op een veel groter publiek. „We willen heel snel de hele wereld gaan veroveren”, aldus een ambitieuze Peter Rutten. De eerste exportgolf richt zich op de buurlanden Duitsland en België, daarna moet de rest van Europa volgen en verder.

„We hebben al contact met grote retailers in het VK en de VS”, zegt Rutten over de grootste plannen. „Als Amerika aanpikt en als China aanpikt, dan praat je over tientallen miljoenen omzet. Als het voorzichtig opstart, ben ik tevreden met vijf miljoen, maar ik heb liever meer.”

Crowdfunding voor ambitieuze plannen Bald Brewer

Die grote exportplannen kosten voorwerk en dus keiharde knaken: distributeurs vinden, certificering en documentatie per land, verpakkingsaanpassingen, marketing. En daarom is Bald Brewer is een crowdfunding voor gestart. „Je hebt voor export vrij veel kosten. Ieder land kost weer geld”, zegt Rutten.

De campagne loopt via CrowdAboutNow met een ondergrens van 200.000 euro en een wensbedrag van 400.000 euro. „De reguliere banken, dat is altijd een lastig en traag verhaal. Dit product is exact drie weken oud en de wereld staat er nu al om te springen. Dus we kunnen niet heel lang wachten.”

Bij CrowdAboutNow draait het volgens Rutten niet alleen om rente. „Het gaat ook om betrokkenheid. Je kunt meedenken over nieuwe producten, meedoen aan proeverijen en krijgt korting op onze drankjes. Instappen kan vanaf 500 euro.”

Concurrentie en copycats

De frisdrankschappen in de winkel staan overvol met concurrentie, maar Bald Brewer positioneert in ‘functionele drank’, zegt Rutten. „Smaken kunnen we aanpassen aan lokale voorkeuren, maar suiker blijft taboe.”

Patenteren doen we niet. Ik heb het liever in een kluis liggen dan dat het na 18 maanden beschikbaar komt voor iedereen

Over mogelijke copycats zegt hij: „Ons proces is zo specifiek dat het lastig te imiteren is. Patenteren doen we niet. Ik heb het liever in een kluis liggen dan dat het na achttien maanden beschikbaar komt voor iedereen.”

Wat als de funding niet rondkomt? „Dan moeten we pas op de plaats maken en het op een andere manier invullen”, zegt Rutten nuchter. „Maar meestal zit in de laatste weken wel een upswing. Ik verwacht dat het gaat lukken.”

