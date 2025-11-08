De btw op een overnachting gaat van 9 naar 21 procent. Daardoor geven toeristen volgend jaar zo’n 5,7 miljard euro minder uit, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hoteleigenaren zijn het zat. „Hoe blind moet je als politiek zijn om niet te zien, niet te hóren dat dit een slecht besluit is?”

Lees verder onder de advertentie

De btw-verhoging is opnieuw een klap in het gezicht van de horeca. „Hoe blind moet je als politiek zijn om niet te zien, niet te hóren dat dit een slecht besluit is?”, zegt Alco van Berkel, ondernemer en voorzitter van Hotel Overleg Twente, tegen Tubantia.

BTW-verhoging raakt hele economie

KHN bracht deze week een rapport uit over de gevolgen van de btw-verhoging. Volgens de brancheorganisatie raakt de hogere btw niet alleen hotels, vakantieparken en campings, maar de hele economie. Want wie ergens overnacht, gaat ook uit eten, winkelen of iets leuks doen.

Volgens KHN kan het aantal overnachtingen door de prijsstijging met 30 procent dalen in 2026. Daardoor geven Nederlandse, Belgische en Duitse toeristen samen naar schatting 5,7 miljard euro minder uit dan in 2024. Dat geld zou normaal naar hotels, vervoer, eten, drinken, uitstapjes en winkels gaan.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: KHN: ‘Vakantie in eigen land? Dit jaar nog wél betaalbaar’

‘Gat’ uitgaven door toeristen

Volgens KHN levert de hogere btw de overheid uiteindelijk niet meer, maar juist minder belasting op.

Waar de verwachte daling van 30 procent vandaan komt? Uit onderzoek van onderzoeksbureau Significant APE. Het percentage is gebaseerd op een vragenlijst onder Nederlanders. Een economische berekening uit hetzelfde onderzoek kwam uit op ‘slechts’ 6 procent. De verklaring voor dit verschil: volgens het onderzoeksbureau overschatten mensen vaak hoe sterk ze reageren op prijsstijgingen. Toch gebruikt KHN dus het cijfer van 30 procent in haar berekening.

Lees verder onder de advertentie

Als we het werk neerleggen, hebben we alleen onszelf ermee Alco van Berkel

Het Ministerie van Financiën denkt dat hotels een deel van de btw-verhoging zelf zullen opvangen. Maar volgens KHN is dat niet realistisch, omdat ondernemers zulke extra kosten niet blijvend kunnen dragen. Van Berkel sluit zich daarbij aan: „De kosten zijn al flink gestegen - personeel, energie, noem maar op. Het wordt gewoon te veel. Je doet jezelf tekort.”

Harde acties werken niet

Hij benadrukt dat Twente als grensregio extra hard geraakt wordt, door de concurrentie met goedkopere accommodaties net over de grens. In Duitsland is de btw op overnachtingen namelijk maar 7 procent. Van Berkel hoopt dat de nieuwe coalitie de btw-verhoging terugdraait. „Daar zijn we afhankelijk van. We hebben overwogen om ons vast te plakken op de A12”, grapt hij. „Met harde acties schieten we niks op. Als we het werk neerleggen, hebben we alleen onszelf ermee.”

Eerder bedacht Van Berkel nog een ‘list’ om onder de btw uit te komen: een gratis kamer, waarbij gasten alleen een flesje water moesten kopen. ‘De duurste flesjes water van Nederland’, noemde hij ze. Maar wél flesjes waar slechts 9 procent btw over betaald hoeft te worden. „Dat soort acties zijn natuurlijk grappig, maar het zet mensen wel aan het denken. Voor ons is dit de harde realiteit”, zegt hij.

Lees verder onder de advertentie

‘Zet dit zo snel mogelijk recht!’

Hoteleigenaar Raymond Strikker (De Bloemenbeek in De Lutte) deed via LinkedIn een ‘hartenkreet’: ‘Stop deze onzinnige btw-verhoging die uiteindelijk alleen maar zal leiden tot kapitaalvernietiging en Nederland duur zal maken’, schrijft hij. ‘Ik roep al onze nieuwe volksvertegenwoordigers op deze dwaling zo snel mogelijk recht te zetten!’

„Iedereen is in rep en roer”, zegt Strikker. „We voelen ons een beetje genaaid. Belasting moet eerlijk aanvoelen, en dit voelt niet eerlijk. Vergeet niet: ook de kleine ondernemer wordt hierdoor geraakt. Het treft niet alleen grote hotels, maar juist ook de kleine accommodaties.”

Lees ook: Mourad was praktisch failliet: 3 jaar en een naamsverandering later telt zijn bakkerij 4 vestigingen