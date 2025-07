Lees verder onder de advertentie

Marijke Vuik Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Sinds maart 2023 is Marijke Vuik voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ze is daarnaast eigenaar van Biercafé Doerak, Café het Klooster en Slijterij Hoptic in het centrum van Delft. Vuik haar hart voor de horeca uit zich niet alleen in haar ondernemerschap. Ze zette zich al op verschillende manieren in voor de branche, onder meer via verschillende adviescommissies, klankbordgroepen en initiatieven namens de horeca of overkoepelend namens ondernemers in de regio.

De zomervakantie staat voor de deur. De koffers worden gepakt, de hotels zijn geboekt. Veel Nederlanders kiezen weer voor vakantie in eigen land. En terecht: we hebben het goed voor elkaar. Denk aan mooie bestemmingen, gastvrije ondernemers en uitstekende voorzieningen.

Waar je ook heen gaat, de kust, de Veluwe of de grensstreek, overal staat kwaliteit en beleving voorop. Maar wie volgend jaar opnieuw in eigen land wil boeken, krijgt te maken met een flink hogere rekening. Logeren in Nederland wordt vanaf 1 januari 2026 namelijk 11 procent duurder.

Btw op logies stijgt met 9 procent

De btw op logies stijgt dan van 9 naar 21 procent. Het idee achter de maatregel was helder: meer belastinginkomsten. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. De overheid rekent op een totale opbrengst van 1,1 miljard euro, waarvan 364 miljoen euro via hotels. Uit onafhankelijk onderzoek van CELTH/Decisio blijkt dat die schatting veel te optimistisch is. De werkelijke opbrengst via hotels komt waarschijnlijk niet boven de 220 miljoen euro uit.

De opbrengst zal dus tegenvallen, maar de gevolgen zijn direct en voelbaar Marijke Vuik

Dat verschil zit in de praktijk. Zo’n 40 procent van de hotelgasten is zakelijk en kan de btw terugvorderen. En slechts 58 procent van de hotelomzet komt uit overnachtingen. De rest gaat om uit eten, drinken en aanvullende diensten, waarvoor het btw-tarief gelijk blijft. Daarbij komt nog dat het aantal overnachtingen naar verwachting zal dalen, als de kosten stijgen.

Wat ondernemers gaan merken

De opbrengst zal dus tegenvallen, maar de gevolgen zijn direct en voelbaar. In grensgebieden is de impact het grootst. Daar concurreren Nederlandse hotels direct met Duitse (7 procent btw) en Belgische (6 procent btw) aanbieders. Winstdalingen tot 70 à 80 procent zijn daar realistisch. Voor veel ondernemers is dat niet op te vangen.

Dít is het moment om de stem van ondernemers te laten horen Marijke Vuik

Bovendien raakt deze maatregel niet alleen hotels en groepsaccommodaties. Ook horeca, winkels, recreatie en dienstverleners merken het als gasten blijven slapen. Elke extra overnachting brengt levendigheid en omzet, juist óók voor ondernemers zonder eigen bedden. De horeca - en ook zeker de hotellerie - levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk lokaal aanbod en zorgt voor vitale stads- en dorpskernen.

Nieuwe ronde, nieuwe keuzes

Alle vier de voormalige coalitiepartijen hebben aangegeven dat ze niet enthousiast zijn over de btw-verhoging. Maar het stond nu eenmaal in het hoofdlijnenakkoord, dus voerden ze het door. Nu het kabinet is gevallen, is ook dat akkoord van tafel. En dat komt eerlijk gezegd best goed uit.

Laat de praktijk spreken

De politieke route ligt weer open. Dat betekent: nieuwe kansen om slechte ideeën alsnog te corrigeren. De politiek denkt opnieuw na over de koers van Nederland. Dít is het moment om de stem van ondernemers te laten horen.

Wij gaan daarover opnieuw in gesprek met politieke partijen. Zodat plannen niet alleen kloppen op papier, maar ook blijven werken in de praktijk. Want vakantie in eigen land is méér dan een paar nachten weg. Het is werkgelegenheid, levendigheid en een motor voor lokale economieën. Laten we er samen voor zorgen dat het dat ook blijft.

