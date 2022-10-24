Buitenlandse banken strijden weer om Nederlands spaargeld

De spaarrentes zitten deze maand flink in de lift. Meer dan twintig banken verhoogden in oktober hun spaarrentes, constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Het zijn wel vooral buitenlandse banken die hun spaarrentes in rap tempo opschroeven, Nederlandse grootbanken blijven achter.

De hoogste spaarrente die je op een deposito kunt krijgen staat nu op 3 procent. Spaarders moeten hun geld dan wel tien jaar vastzetten bij de Estse BigBank. In juni van dit jaar was de hoogste depositorente nog 1,65 procent.

"Buitenlandse banken voeren op dit moment een heuse oorlog om de Nederlandse spaarder. Sommige buitenlandse banken verhoogden in één maand wel meerdere keren hun depositorentes om bij te blijven bij hun concurrenten", zegt spaarexpert Amanda Bulthuis. In veel andere Europese landen bestaat een flinke behoefte aan spaargeld. En Nederlandse huishoudens hebben over het algemeen veel spaargeld beschikbaar.

Renteverhoging

Ook bij Nederlandse banken beginnen de rentes op deposito’s en spaarrekeningen wat omhoog te kruipen, zoals bij LeasePlan Bank en Centraal Beheer. ING liet maandag weten dat de spaarrente per 1 december omhooggaat. Alle particuliere klanten van de bank ontvangen dan 0,25 procent rente over een spaarsaldo tot 10.000 euro.

Bij de grootbanken heeft verder alleen Rabobank inmiddels flinke renteverhogingen op deposito’s doorgevoerd. De bank belooft per 1 december ook de rente op spaarrekeningen te verhogen.

Meer druk

Dat grote Nederlandse banken achterblijven met het verhogen van de spaarrentetarieven, komt volgens Bulthuis vooral doordat ze al veel spaargeld hebben en weinig hoeven te concurreren.

Geld.nl voorziet dat de rentes de komende tijd verder blijven stijgen. "Daarbij komt er steeds meer druk op de Nederlandse grote banken om ook hun rentes te verhogen."