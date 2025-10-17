Rutger startte Drukbedrijf als bijverdienste en maakt nu miljoenenomzet: ‘Bouw sterk team om je heen’

In zijn studententijd was Rutger Diemel onderdeel van het bestuur van zijn studentenvereniging. Het promoten van feesten was één van zijn taken. Het designwerk lag hem goed, maar hij schrok van de afdrukprijzen van posters en flyers. Dat kon goedkoper. In 2009 startte hij Drukbedrijf. Eerst een bijverdienste, maar inmiddels een miljoenenbedrijf.

Handelen in drukwerk was in eerste instantie iets wat Rutger Diemel erbij deed. Tijdens zijn studie bouwkunde, midden in de financiële crisis van 2008-2009, begon hij zijn eerste baan in de commerciële sector bij Suitsupply. Eén van zijn opdrachten was op zoek gaan naar nieuwe locaties om winkels te openen. „Van Londen naar Berlijn en New York, ik heb alles gezien.’’

Toch lag Rutger zijn passie daar niet. Hij verlangde meer actie. „Ik ben meer van het snelle handelen, en met het verkopen van zoiets als flyers zie je direct resultaat.’’ Via een tussenstap bij een reclamebureau op Schiphol-Oost besloot hij zich uiteindelijk te richten op Drukbedrijf, wat hij samen met twee partners heeft uitgebouwd.

Het is echt een jong bedrijf. De jongste is 18 jaar, terwijl de oudste nog maar 44 jaar oud is Rutger Diemel

Drukbedrijf: breed, professioneel en divers

Drukbedrijf is een online drukwerkplatform dat zich voornamelijk richt op de B2B-markt. Het biedt meer dan 530 producten met duizenden personalisatiemogelijkheden, die direct online te bestellen zijn. Klanten kunnen bijna alles laten bedrukken: van flyers, posters en brochures tot relatiegeschenken, textiel, spandoeken en vlaggen. Het bedrijf heeft circa 25 medewerkers in dienst en combineert een jonge, energieke cultuur met professionaliteit en kwaliteit.

„Het is echt een jong bedrijf. De jongste is 18 jaar, terwijl de oudste nog maar 44 jaar oud is,’’ aldus Rutger. „De meeste werknemers zitten er al een tijdje en zijn bereid om vanuit verschillende plekken uit het land naar Amsterdam te komen. Zo komt mijn partner Hans (Heutink, red.) uit Oldenzaal. Mensen werken graag bij ons.’’

Succes van WIJCK.-stadsplattegronden

Rutger blijft als ondernemer kijken naar nieuwe mogelijkheden. Zo startte hij in 2016 met WIJCK.. ,,Ik wilde ook iets aanbieden voor de consumentenmarkt. Bedrijven die canvasschilderijen en fotoboeken waren er al volop, dus bedachten we WIJCK.: een platform met stadsplattegronden en gebouwtekeningen van de bekende steden, maar ook van kleinere dorpen en locaties. Tijdens de coronaperiode ging het goed lopen en vlogen de orders ons om de oren. Niemand had verwacht dat het zo hard zou gaan. Echt een bevestigingsmoment.’’

Inmiddels staat de teller in 2025 op meer dan 1,5 miljoen verkochte posters. Vorig jaar werd Merchado toegevoegd, een B2B-platform waarmee je producten van topmerken zoals Apple, Sonos en Fatboy kunt personaliseren als relatiegeschenk met een logo of design. ,,Ook dat is een schot in de roos. We werken hier samen met merken die we een platform geven om hun producten te kunnen later personaliseren.’’

Om concurrerend te blijven, zijn we genoodzaakt om te investeren in automatisering Rutger Diemel

Competitieve en prijsgedreven markt

De markt waarin Drukbedrijf en Rutger zich bevinden is competitief en prijsgedreven. De strijd tussen spelers zit hem vooral in wie de laagste prijs aanbiedt en daarmee staat de marge onder druk. „Waar je vroeger voor 100 posters 350 euro kon vragen, zit je nu rond de 60 euro. Om concurrerend te blijven, zijn we genoodzaakt om te investeren in automatisering. We willen ook een nog betere klantbeleving bieden en daarom werken we aan een nieuwe website, die binnenkort gelanceerd wordt.’’ De nieuwe site maakt processen efficiënter, ondersteunt personalisatie op schaal en integreert digitale toepassingen en AI.

Ondernemer Rutger Diemel. Eigen foto

Naar de 25 miljoen euro met Drukbedrijf

Ondanks alle uitdagingen waarmee Drukbedrijf te maken heeft, gaat het Rutger goed af. De laatste jaren steeg de omzet jaarlijks met ongeveer twintig procent, tot 7 miljoen euro. „Over twee jaar willen we 10 miljoen omzet bereiken, en binnen vijf jaar streven we naar 25 miljoen euro. Dat vereist continue innovatie, professionele uitvoering en een scherpe focus op klanttevredenheid en kwaliteit,”

Het ondernemerschap is bij Rutger op een natuurlijke manier ontstaan. ,,Ik vind het moeilijk om stil te zitten. Als ik ergens een kans zie, dan ga ik ervoor.’’ Voor de dagelijkse gang van zaken is er de operationeel manager, die ervoor zorgt dat de afdelingen lekker lopen. Rutger kan zich daardoor richten op de lange termijnstrategie en het benutten van nieuwe kansen.

Strijd met pensioenfonds

Ondernemen gaat gepaard met tegenslagen. Wat Rutger het meest is bijgebleven is de strijd die hij voerde met een pensioenfonds. ,,We hadden een eigen regeling en kregen een verplichting opgelegd die veel energie vroeg. Uiteindelijk besloten we pragmatisch dit te accepteren, zodat we onze aandacht volledig op groei en kansen konden richten.”

Volgens Rutger laat deze situatie zien dat ondernemers moeilijke keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. ,,Het is belangrijk om energie te steken in zaken die het verschil maken voor je bedrijf, en tijd te besparen op zaken die niet direct bijdragen aan je doelen.’’

Wees bereikbaar en benaderbaar, zodat mensen vertrouwen hebben en op jou kunnen rekenen Rutger Diemel

Blik van ondernemer op vooruit

Rutger richt zich op de toekomst: het volledig automatiseren van processen, personalisatie op schaal en het combineren van kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarnaast ligt de focus op duurzaamheid en het aanbieden van hoogwaardige producten. ,,We willen een platform blijven dat zowel efficiënt als betrouwbaar is en dat klanten biedt wat ze nodig hebben. Zo realiseren we duurzame groei en versterken we onze positie in een competitieve markt.’’

Voor andere ondernemers heeft Rutger een duidelijke boodschap: ,,Bouw een sterk team om je heen, dat je kan ondersteunen wanneer dat nodig is. Wees bereikbaar en benaderbaar, zodat mensen vertrouwen hebben en op jou kunnen rekenen. Het gaat er niet alleen om een leider te zijn, maar ook iemand die betrokken is bij het team. Mensen die zich gewaardeerd en op hun plek voelen, blijven gemotiveerd en daar kun je als organisatie op voortbouwen.”