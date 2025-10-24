Slechte toegang tot financiering en ‘gekmakende regeldruk’ nekken ondernemers

Betere toegang tot financiering is het belangrijkste verkiezingsthema voor ondernemers in het kleinbedrijf. Vier op de tien heeft grote behoefte aan financiering, maar loopt tegen muren aan. Ook zijn ondernemers klaar met de hoge regel- en vergunningsdruk, stelt ONL-voorman Erik Ziengs.

Eenvoudige toegang tot financiering staat met stip op één bij kleine ondernemers in alle sectoren. Dat blijkt uit de 18e editie van de Kleinbedrijf Index (KB Index), een onderzoek van Qredits, Hogeschool Utrecht en ONL voor Ondernemers onder kleine ondernemers. 72 procent van de ondervraagden noemt dit als verkiezingsprioriteit en kijkt naar partijen die zich hiervoor inzetten. Twee derde van de ondernemers in het kleinbedrijf snakt daarnaast naar minder regel- en vergunningsdruk, het sneller kunnen afschrijven van investeringen en een verlaging van de energiebelasting.

Loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen tot een jaar is een grote wens van ondernemers met personeel. Veel kleine ondernemers snakken ook naar een vrijstelling van de duurzaamheidsrapportages aan grote bedrijven. „Deze uitkomsten verrassen ons helaas niet”, zegt ONL-voorman Erik Ziengs. „Ondernemers zijn klaar met gekmakende regeldruk.”

Enorme obstakels

Daarnaast ervaren ondernemers de toegang tot financiering bij banken nog steeds als ‘bar en boos’, stelt Ziengs. „Hier moet nu echt iets aan gedaan worden. Dat geldt ook voor het terugbrengen van de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte naar een jaar en het verlagen van regeldruk en de energiebelasting. Dit zijn enorme obstakels voor kleine ondernemers, die hierdoor amper nog tijd overhouden om daadwerkelijk te ondernemen.”

Financiers moeten weer in gesprek gaan met de ondernemer, in plaats van blind te vertrouwen op cijfers Marco Smit algemeen directeur van Qredits

Marco Smit, algemeen directeur van Qredits, sluit zich hierbij aan. „Dit onderzoek laat zien dat toegang tot financiering voor het kleine mkb prioriteit nummer één is. Financiers moeten weer in gesprek gaan met de ondernemer, in plaats van blind te vertrouwen op cijfers. En kleine ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat financiers het eerlijke verhaal vertellen: geen torenhoge rentepercentages meer en allerlei voorwaarden in de kleine lettertjes van contracten.”

Het tij keren

Door het roer drastisch om te gooien, kan het ondernemersklimaat worden versterkt, stelt ONL. Driekwart van de kleine ondernemers geeft aan dat zij zichzelf slechts een minimumloon uitbetalen. De verlaging van de zelfstandigenaftrek heeft negatieve gevolgen voor een groot deel van deze groep. Daarnaast moet er volgens ONL opnieuw worden gekeken naar de fiscale aftrekmogelijkheden voor het kleinbedrijf. Leningen met een overheidsgarantie zouden makkelijker en goedkoper beschikbaar moeten worden, zodat ondernemers lagere rentelasten hebben.

Geef daarnaast hulp bij kleine leningen door vouchers te verstrekken voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van kleine leningen, vervolgt het advies van ONL. Banken moeten aangemoedigd worden om bij financieringsaanvragen niet alleen naar cijfers te kijken, maar ook de toekomstverwachtingen en visie van de ondernemer mee te nemen in hun beoordeling.

