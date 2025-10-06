Van Halloweenfeesten tot optredens van Rolf Sanchez: ‘Bij ons is tanken en je auto wassen een beleving’

Negen wasstraten, twee tankstations, maar ook een golfbaan en een selfstorage-locatie. De Loogman Groep is niet in een hokje te plaatsen: dat is terug te zien in de activiteiten die het bedrijf organiseert. „We proberen mensen te entertainen, zodat ze met een goed gevoel weggaan.”

Binnenkort opent de nieuwe wasstraat in Aalsmeer, de plek waar in 1983 Ger Loogman de eerste carwash bouwde. Hier worden de nieuwste technieken gebruikt die het autowassen voor klanten nog comfortabeler maken. „Zo zijn de kettingbanen vervangen door een lopende band. Dat maakt het makkelijker om de wasstraat in te rijden”, legt Kees Yzebaart uit, sinds 2004 algemeen directeur bij Loogman.

In de afgelopen jaren heeft Kees veel veranderingen zien gebeuren. „Het is allemaal nog veel professioneler geworden. Ger begon met een kleine wasstraat achter het tankstation. Nu is de locatie uitgegroeid tot een dubbele wasstraat met 55 stofzuigplekken, een binnenreinigingsband, tankstation, selfstorage, snellaadpalen, foodconcepten, en ga zo maar door. Verder recyclen we 70 tot 80 procent van het water dat we gebruiken, en het slib dat van de auto’s afkomt, wordt opgevangen en verwerkt. Je wilt niet weten aan wat voor milieueisen we tegenwoordig moeten voldoen—ook terecht, vinden wij.”

Loogman Carwash Hoofddorp, bron Loogman

De sterke merken leveren ook gewoon traffic op bij de locatie Kees Yzebaart Loogman

De afgelopen 20 jaar zag Kees ook het personeelsbestand groeien van 35 naar 400. Dat groeide mee met het aantal vestigingen. Dat zijn er nu negen in de driehoek Heerhugowaard, Utrecht en Rotterdam. In Amsterdam en Aalsmeer is er ook een tankstation waarbij die in Aalsmeer aangevuld is met een Febo, een broodjeszaak en zelfs een Ron Gastrobar TOKO van topkok Ron Blaauw. Kees: „Die sterke merken leveren ook gewoon traffic op bij de locatie. Wij vinden dat een bezoek aan Loogman leuk moet zijn, want we willen onze klanten een beleving meegeven. Waarom we dat doen? We proberen mensen te entertainen zodat ze met een goed gevoel weggaan. En daarbij hopen we dat de naam Loogman top-of-mind blijft, wanneer ze de volgende keer hun auto gaan wassen.”

Swingen in de wasstraat

Dat entertainen is ontstaan in de coronaperiode toen Nederland op slot zat. „Zangeres Famke Louise had destijds moeite om haar nieuwe album onder de aandacht te brengen. Wij hebben daar toen bij geholpen door onze wasstraat in Amsterdam om te bouwen tot feestlocatie. De gasten konden vanuit hun auto de release bijwonen. Die actie ging viraal, waardoor we verder zijn gaan kijken naar dit soort concepten. De eerste werd de ‘carwash of love’ op 14 februari 2021 in Rotterdam bij een heropeningsactiviteit. Daarvoor hebben we contact gezocht met Rolf Sanchez, omdat zijn muziek daar mooi bij paste. En van het een kwam vanzelf het ander.”

Loogman carwash & tankstation Aalsmeer. Foto: Loogman

Kees gaat verder: „Netflix ontdekte ons in 2021. Samen met hen bouwden we het tankstation in Aalsmeer om tot het decor van een serie. Een week lang was het een groot feest op de locatie met allerlei mooie activiteiten.’’ Het Halloweenspektakel in de wasstraat in Hoofddorp is ook zo’n voorbeeld. „Dat doen we nu al vijf jaar, waarvan voor het derde jaar in Hoofddorp. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen daarop afkomen. In drie dagen zijn dat er zo’n 12.000. Ook in november gaan we weer iets supermoois doen. De Light Show, zoals we die vorig jaar nog deden in Rotterdam, komt naar Aalsmeer. Je rijdt dan door een wasstraat die volledig is omgetoverd tot verschillende themawerelden.”

Niet alles lukt

Het lijkt alsof alles lukt binnen de Loogman organisatie, maar dat is natuurlijk niet het geval. „Zo probeerden we in de afgelopen jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op een leuke baan binnen onze organisatie. We kochten een mooie bus, zorgden voor een begeleider en reden met zes kandidaten langs alle vestigingen om te helpen. Dan konden de kandidaten zelf ervaring opdoen en beoordelen wat ze leuk zouden vinden om te gaan doen. Een enkeling startte binnen Loogman, maar na zes maanden droogde de poel van kandidaten binnen de gemeentes waar we mee samenwerkten op. Dat was zeker een teleurstelling.”

Nog zo’n project dat in eerste instantie niet liep, was het idee om jongeren als bijbaan bij Loogman te laten werken waarbij Loogman hun studie zou Loogman betalen. „Daar kwamen maar vijf of zes jongeren op af. Met flink bijschaven aan het idee en het beter vertellen ervan, werd het toch een succes. Nu maken inmiddels 55 collega’s van deze regeling gebruik en studeren er zes tot acht per jaar zonder studieschulden af. Waarom we dat doen? Het gaat overal vooral om mensen en we willen gewoon iets goeds bijdragen aan de maatschappij.”

Lightfestival Loogman

Loogman was-app

„Die app hebben we in 2017 ontwikkeld als onderdeel van ons loyaliteitsprogramma. We willen mensen aan ons binden maar ook iets terugdoen. Er zit daarom een spaarsysteem in. Hoe vaker je komt, hoe goedkoper het wassen wordt. Daarnaast kun je met de app vooraf je wasprogramma boeken en betalen. Dat scheelt wachten bij de wasstraat. We hadden echter nooit gedacht dat we ooit 350.000 gebruikers zouden hebben. Bij de lancering van de app hadden we als actie dat je na het downloaden van de app je auto voor 1 euro kon wassen. Daarmee hebben we eigenlijk de eerste 80.000 gebruikers ‘gekocht’. Maar daarna groeide het gewoon door. Je moet natuurlijk wel duidelijk het verhaal vertellen van die app en klanten sparen ermee voor een gratis wasbeurt. Dus er is ook voordeel te halen.”

Het gaat overal vooral om mensen en we willen gewoon iets goeds bijdragen aan de maatschappij Kees Yzebaart Loogman

Al die gebruikers leveren ongetwijfeld ook een schat aan informatie op. „Dat klopt”, bevestigt Kees. „We krijgen gegevens over onder meer piekdrukte, populaire locaties en hoe vaak er gewassen wordt. Daar kun je wat mee in de aansturing van de locaties. Overigens vragen we de klanten ook elke drie maanden om feedback zodat we het nog beter kunnen doen. Zo krijgen we 35.000 reacties per jaar. Om je een voorbeeld te geven, mensen vonden de verlichting in de stofzuigerhal in Aalsmeer slecht. Bij de nieuwbouw hebben we daar goed naar gekeken. Die nieuwe hal zal baden in het licht.”

Voorzichtige groei van het aantal locaties

Naast de komende evenementen als Halloween in Hoofddorp en de Light Show in Aalsmeer, heeft Loogman nog meer in petto. Allereerst is er de voorzichtige groei van gemiddeld één wasstraat per jaar in het eigen verzorgingsgebied. „Dat kunnen we nu goed behappen, maar wie weet breiden we dat gebied ooit nog eens uit”, zegt Kees. „Maar er moet wel ruimte zijn in de markt.”

Daarnaast verwacht hij veel van de techniek. „Meer automatisering en robotisering van de wasstraten is zeker te verwachten. Daarmee kunnen we onder meer de personeelskosten in toom houden. Want wassen moet wel betaalbaar blijven. Ons duurste pakket kost nu 21,50 euro en dat willen we niet ongeremd steeds verhogen. Verder zou met de groei van het aantal locaties ook het aantal downloads van de app moeten kunnen groeien. „Een miljoen gebruikers, dat zou mooi zijn”, droomt Kees voorzichtig.

