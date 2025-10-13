Klimmen, springen, glijden en ondertussen nog gauw een pannenkoek of frietje naar binnen werken: met alleen een kleurplaat red je het als restaurant niet meer. Horecagelegenheden met een binnenspeelplaats voor kinderen worden daarom steeds populairder. Is dit een alternatief voor luidruchtigere binnenspeeltuinen als MonkeyTown?

Einde aan ‘krijspaleis’, speelrestaurant populair: ‘Je redt het als restaurant niet meer met alleen een kleurplaat’

Lees verder onder de advertentie

„Ik bak ondertussen even een paar pannenkoeken.” Bij de nieuwste aanwinst van de Nieuwegeinse horeca loopt het de eerste dagen zo storm, dat eigenaresse Ilse Roelofsen (40) zelf moet bijspringen. „Veel ouders kregen Pannenkoe op de radar door een tipje op TikTok.” Het filmpje kwam van een account dat de ‘hottest spots’ voor kinderen uitzoekt. En vandaag de dag hoort ook dit pannenkoekenrestaurant in dat rijtje thuis.

Wie binnenloopt, valt op dat het kindergebied, van maar liefst tweehonderd vierkante meter, is afgesloten van de rest van de ruimte. „Het eerste wat ik heb gedaan hier”, vertelt Ilse tegen het AD. De muren om de kinderspeelplaats zijn geïsoleerd met glaswol. Een vallende speld zal je niet kunnen horen, maar los van wat gesprekken aan tafel is het opvallend stil voor een restaurant dat vol zit met kinderen.

De binnenspeeltuin van restaurant Pannenkoe in Nieuwegein. Foto: Angeliek de Jonge

Lees verder onder de advertentie

Andere voorbeelden van dit nieuwe concept zijn Plein 1913 (Veenendaal), Tante Truus (Houten), Papa’s Pannenkoeken (Utrecht) en Brasserie Streek (Culemborg). Maar wat maakt deze plekken nu zo populair en gewild?

Rustiger dan de grote binnenspeeltuinen

„Ze springen in op een behoefte van veel ouders: ze willen dat hun kinderen lekker kunnen spelen, maar wel op een plek die ze zelf óók fijn vinden”, vertelt ‘gezinsfluencer’ Malini Faasen. Haar account Explore Utrecht Kids toont hotspots voor gezinnen in de omgeving.

Ilse, die zelf twee kinderen heeft, ziet ook vanuit horecaperspectief een steeds grotere behoefte aan binnenspeelplaatsen ontstaan. „Kinderen raken steeds sneller verveeld. Tegenwoordig red je het als restaurant niet meer met alleen een kleurplaat, je moet meer doen om ze te vermaken.”

Lees verder onder de advertentie

In een ‘klassieke’ binnenspeeltuin komt de menukaart meestal niet verder dan een frikandel, maar een speelrestaurant heeft meer opties Malini Faasen Gezinsfluencer

Disco, themakamers of montessori-speelgoed

Het soort vermaak en het aanzien zijn vaak anders dan die van een binnenspeeltuin. „Hier vind je niet alleen maar felgekleurde attracties. Vaak zie je activiteiten die nét even anders zijn, zoals een silent disco, themakamers of montessori-speelgoed”, zegt Malini.

Bij ketens als KidZcity, Ballorig en MonkeyTown zitten ouders midden in het lawaai en de drukte. Kinderen kunnen er als wervelwinden genieten, maar sommige ouders ervaren het als een ‘krijspaleis’. De speelrestaurants zijn rustiger. Al is de vraag wel, voor wie ga je naar een binnenspeeltuin, voor het kind of de ouder? In Ballorig of een variant daarop valt voor kinderen veel meer te beleven.

Automatenkoffie versus havermelkcappuccino

Een ander belangrijk verschil: de kwaliteit van het eten en drinken. „In een klassieke binnenspeeltuin kan je wel een bekertje automatenkoffie krijgen en kom je qua eten niet veel verder dan een frikandel. Een speelrestaurant heeft meer opties: cappuccino met havermelk, tosti’s van volkorenbrood en soms zelfs goede wijn”, gaat Malini verder.

Lees verder onder de advertentie

Drukte alom in een van de vele vestigingen van Monkey Town. Foto: Vincent Jannink

Het maakt een speelrestaurant een goed uitje voor het hele gezin, stelt de gezinfluencer. „Kinderen én hun ouders vinden het leuk.” Dus is het niet verrassend dat er steeds meer ondernemers horeca en binnenspeeltuin combineren. „Utrecht is nog niet écht goed bedeeld als het aankomt op dit type restaurant. Maar de laatste tijd zijn er wel verschillende speelrestaurants geopend, zoals Achter ’t Behang in Zeist.”

Toch merkt Ilse dat ouders zich soms nog wanen in een speelpaleis. „Dan komen ze hier, bestellen één drankje, of zelfs helemaal niets. Dat is gek, want wij zijn nog steeds een restaurant.”

Lees verder onder de advertentie

Het wordt voor de Pannenkoe de komende weken nog even zoeken naar het gepaste bestedingspatroon, maar bovenal: personeel. „Door al die drukte werk ik nu zeven dagen per week”, sluit Ilse lachend af terwijl ze een pannenkoek soepel de lucht in gooit.