Van tuinderij naar grootste caravanstalling van de regio: 2000 caravans rij aan rij bij Ronald en Ivonne

Wie door caravanstalling Stichtse Vecht loopt, waant zich in een caravandoolhof. Op het complex staan zo’n 1700 caravans; iets verderop is nog een stalling met plaats voor 600 extra. Wat ooit een tuinderij was, is in 11 jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met een eigen systeem. „Eerst deden we alles op papier, dan was je zo een dag aan het zoeken.”

Lees verder onder de advertentie

Om al die caravans gemakkelijk terug te vinden, ontwikkelden Ronald en Ivonne Verheul, eigenaren van de caravanstalling in Maarssen, een app. „Eerst deden we het nog op papier, dan was je zo een dag aan het zoeken”, grapt Ronald in het AD. „De app wordt inmiddels ook door andere stallingen gebruikt en we blijven het ontwikkelen.”

Het is al elf jaar geleden dat het stel het roer omgooide en het schopte tot grootste caravanstalling in Utrecht. Want voor de caravanstalling runde het stel een tuinderij. „We verbouwden soepgroente en sla, voornamelijk voor Dirk van den Broek”, zegt Ronald.

Grootste caravanstalling in regio Utrecht

Maar door de sluiting van de veiling in de Utrechtse wijk Hoograven, moest het stel op zoek naar een andere locatie voor de verkoop van hun teelt. „Uiteindelijk kwamen we bij veiling Zaltbommel, maar die was kleinschaliger. Als je daar te veel pallets bracht, dan ging je tegen je eigen prijs in. Dus daar kon je niet alles kwijt”, vertelt Ivonne.

Lees verder onder de advertentie

Er volgt een periode waarin ze zoeken naar wat het beste was voor hun bedrijf. „Het was niet meer rendabel”, vertelt Ronald. „Dus we vroegen ons af: wat gaan we doen? Hier blijven en een caravanstalling starten, of gaan we ergens anders heen en groter verder met de tuinderij?”

Afscheid nemen van het familiebedrijf, waar de ouders van Ronald in 1960 begonnen, wil het stel niet. „We wonen hier prachtig aan de Maarsseveense Plassen, en Ronald is hier opgegroeid.” De knoop wordt doorgehakt; ze blijven in het ouderlijk huis van Ronald.

Lees ook: KCI ziet oude tijden herleven: meer campers en caravans verkocht

Lees verder onder de advertentie

Caravanstallingwalhalla

Op dat moment is er al een aantal tuinderijen overgestapt op het stallen van caravans. „Wij kwamen erbij, en een andere stalling op hetzelfde moment. In het begin vonden we dat wel spannend”, vertelt Ivonne. „Maar al heel snel hadden we door dat het eigenlijk niet zo veel uitmaakte. Zij zaten vol en wij zaten vol.”

Op het dak van de stalling liggen 5.500 zonnepanelen. Ook daar heeft het stel wat inkomsten van. Foto: Ruud Voest

De vele stallingen zorgen juist voor een trekkende werking. „Mensen weten dat ze hier moeten zijn voor stallingsplekken.” Daardoor krijgt Ivonne soms wel twintig telefoontjes per dag waarin ze ‘nee’ moet verkopen. „Dat vind ik een van de lastigste dingen. Mensen zitten met de handen in het haar.”

Lees verder onder de advertentie

Mensen gaan nu eerst op zoek naar een stalling en kopen dan pas een caravan Ivonne Verheul

Caravans en campers booming business

Dat caravans en campers booming business zijn, merkt het stel goed. „Van Kip Caravans, hier in de buurt, krijgen we regelmatig een belletje, of we plek hebben, omdat een koper daar afhankelijk van is”, vertelt Ronald.



„Het is tegenwoordig omgedraaid”, zegt Ivonne. „Mensen gaan nu eerst op zoek naar een stalling en kopen dan pas een caravan.” Door de schaarse plekken en het toenemende aantal eigenaren van campers en caravans, is het verloop niet heel hoog: zo’n 7 procent. „Mensen verkopen dan bijvoorbeeld hun caravan als ze scheiden, hun partner overlijdt of als ze verhuizen.”



Lees ook: Daan van der Ende (20) wil dat zijn Camp-e grootste elektrische camperverhuurbedrijf wordt

Ronald en Ivonne Verheul voor de onderhoudshal in hun caravanstalling. Foto: Ruud Voest

Zonnepanelen op het dak

Toch willen ze de komende jaren niet meer groeien, maar juist stabiliseren wat ze hebben opgezet. „Sinds 2016 doen we ook onderhoud en een paar jaar geleden zijn we begonnen met schadeherstel voor de hele regio”, vertelt Ivonne. „En we zijn heel blij met ons team, dat willen we graag zo houden.”



Met de aanleg van zonnepanelen in 2022 zijn alle grote verbouwingen voltooid. „In plaats van een weiland vol te leggen met zonnepanelen, is ons dak functioneel ingezet”, vertelt Ronald. „Maar er is overcapaciteit, dus we kijken naar andere mogelijkheden om het op te kunnen slaan, zoals een accu.”

Lees verder onder de advertentie

Sinds 2016 doen we ook onderhoud en een paar jaar geleden zijn we begonnen met schadeherstel voor de hele regio

De overstap naar caravanstalling is een goede keuze geweest, ook voor het gezin. „Met de tuinderij konden we maximaal een weekendje weg, anders verpestte de oogst misschien. Nu kunnen we twee weken weg, mét de caravan”, sluit Ivonne af.