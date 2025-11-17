Het verhaal van Camiel de Neef lijkt haast te mooi om waar te zijn. Nog geen anderhalf jaar geleden begon de 22-jarige rechtenstudent als medewerker in de bediening bij Café Van Speyck in Oud-Beijerland. Nu wordt hij er de baas.

„Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk”, vertelt Camiel met een glimlach tegen het AD. „De naam, de inventaris, de verantwoordelijkheid – ineens is het straks allemaal van mij.” De aankomende overname kwam voor Camiel als een complete verrassing. Hij herinnert zich het telefoontje van de toenmalige eigenaren, Arco (48) en Patrick (46) Monster, nog levendig.

De perfecte opvolger

„Ik had net mijn BHV-cursus afgerond en gevierd, toen ze me belden om te zeggen dat ze me privé wilden spreken. Ik dacht meteen: wat heb ik fout gedaan? Misschien een kasverschil of zoiets?” Maar toen kwam de onthulling. De broers wilden Van Speyck verkopen en zagen in de jonge assistent-bedrijfsleider de perfecte opvolger.

Patrick Monster vertelt waarom de keuze op Camiel viel: „In de horeca krijg je niet zomaar complimenten, maar over Camiel spraken zowel het team als de klanten altijd lovend. Hij heeft de juiste instelling en feeling voor het vak, en dat is belangrijker dan leeftijd.”

Patrick en ik waren ook begin twintig toen we onze eerste zaak openden. Leeftijd is echt maar een detail Arco Monster Voormalig eigenaar

Zijn broer Arco vult aan: „Patrick en ik waren ook begin twintig toen we onze eerste zaak openden. Leeftijd is echt maar een detail.” De broers Monster, eigenaren van meerdere horecazaken in het centrum van Oud-Beijerland, waaronder Bar Paco en Café Het Hart, wilden meer balans tussen werk en privé. „Met drie zaken, die vooral in de weekenden draaien, werd het steeds lastiger om voldoende aanwezig te zijn”, legt Arco uit. „We willen dichtbij ons personeel en onze klanten staan, maar dat ging steeds meer ten koste van onze tijd met het gezin.” De verkoop van Van Speyck was daarom een logische stap.

Van student naar ondernemer

Voor Camiel betekent de overname een flinke omslag. Naast zijn studie Rechten – die hij voorlopig niet wil opgeven – staat hij nu aan het roer van een horecazaak, inclusief lange werkweken en verantwoordelijkheden die variëren van inkoop tot personeelsbeleid.

„Het is pittig, maar ik heb er echt zin in”, zegt hij vastberaden. „Mijn studie is belangrijk, maar ik ben niet van plan om te falen in de horeca. Onder mijn leiding blijft Van Speyck de knusse kroeg die mensen kennen en liefhebben.”

Jeffrey Groeneweg. Patrick (links) en Arco Monster (rechts) naast ‘nieuwe Van Speyck baas’ Camiel de Neef.

Grote veranderingen hoeven vaste klanten dan ook niet te verwachten. „Misschien dat ik op termijn een nieuw gerecht op de kaart zet of wat decoratie aanpas, maar verder draait Van Speyck al prima zoals het is.” Eén ding is zeker: het team loopt voortaan rond in nieuwe T-shirts met daarop ‘Van Speyck’ in plaats van ‘Monster Horeca’. „Het voelt goed om daar mijn eigen stempel op te drukken”, zegt Camiel lachend.

Een vangnet achter de schermen

Hoewel hij nu officieel de baas is, kan Camiel op de achtergrond blijven rekenen op de gebroeders Monster. „Dat is een geruststellende gedachte, want ik heb nog veel te leren.” Of Camiel ooit fulltime advocaat wordt, zoals zijn vader, laat hij nog in het midden. Voor nu is hij volledig gefocust op het succes van Café Van Speyck. „Ik zie mezelf voorlopig niet stoppen met de horeca. En wie weet, misschien bevalt dit levenspad me wel net zo goed als het Arco en Patrick heeft gedaan.”

Camiel een kans geven

De broers Monster hebben daar alle vertrouwen in. „We zien onszelf terug in hem,” zegt Patrick. „Hij is jong, ambitieus en heeft de juiste energie om dit waar te maken. Wij zijn trots dat we hem deze kans hebben kunnen geven.” En met een knipoog voegt Arco daaraan toe: „Misschien dat hij ooit een briljant advocaat wordt. Maar voorlopig lijkt het me dat hij hier precies op zijn plek zit.”