Lees verder onder de advertentie

Met zijn verschijning van een fanatieke sporter, lengte van twee meter en zijn jonge leeftijd valt Frits Moonen op in vergelijking met zijn concullega’s. Hij begint zijn carrière na een studie bedrijfskunde in Groningen bij de ING, waar hij na een traineeship de jongste private banker in Amsterdam werd.

Frits merkte dat de focus veelal lag op commerciële productverkoop en minder op objectief advies. Intern zijn er wel gesprekken geweest om uit te gaan van transparant advies zonder upselling (klanten worden aangemoedigd om een duurdere uitvoering te kopen van het product dat ze eigenlijk wilden aanschaffen, red.) van eigen producten, maar de bank heeft van oudsher een systeem dat gericht is op verkoop van eigen producten.

„Dat was het moment waarop ik besefte dat het tijd was om mijn eigen koers te varen. Ondernemen was voor mij nooit een doel op zich. Mensen om me heen zeiden vaak dat ik goed zou passen in het ondernemerschap, maar ik voelde dat ik moest wachten tot ik een duidelijke kans zag. Ik wist wel dat ik mijn visie alleen kon uitrollen als ik me volledig op mijn passie van onafhankelijk advies zou richten,” aldus Frits. Dit resulteerde in 2019 in het ontstaan van Momentum.

Lees verder onder de advertentie

‘Je moet je handjes laten wapperen’. Vanuit die achtergrond heb ik meegekregen dat als iets beter kan, het ook beter moet Frits Moonen Momentum Family Office

De focus op hard werken en niet mauwen

De drang om jezelf uit te dagen, om al je vaardigheden in te zetten als je denkt dat iets beter kan, koppelt hij aan zijn opvoeding en achtergrond. Frits: „Mijn vader was dominee en mijn moeder werkte, net als mijn opa, bij een bank en later met toewijding als directiesecretaresse. Ik kom uit een nuchter gezin waarbij de focus lag op hard werken en niet mauwen. Zoals mijn moeder altijd zei: ‘Je moet je handjes laten wapperen’. Vanuit die achtergrond heb ik meegekregen dat als iets beter kan, het ook beter moet.”

Lees ook: Jennifer Hoeve was ongelukkig met miljoenenonderneming, maar vond weer geluk in eigen familiebedrijf

Deze gedachte komt voort uit een soort plichtsbesef, vanuit het idee dat je verplicht bent om je talenten ten allen tijde in te zetten. „Het is niet alleen aangeleerd gedrag, het past ook bij me, het geeft me voldoening. De lat hoog leggen kan een mens ver brengen, maar ik merk ook de keerzijde dat het daardoor vaak lastig is tussentijds te genieten van de stappen die je samen zet. Is een doel behaald, dan ben je eigenlijk alweer bezig met een nieuw doel of de stap daarna. Een moment van rust nemen of een mijlpaal vieren, is onwennig maar eigenlijk heel belangrijk. Ik raad het andere ondernemers aan en leer het zelf ook gaandeweg. Het is overigens iets anders dan wel of geen plezier hebben in je werk, want dat heb ik iedere dag volop.”

Lees verder onder de advertentie

Foto: Liza Kollau

Geen vermogensbeheerder, wel een dienstverlener

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Dat zijn drie kernwaarden die de dertiger van huis uit meekreeg. Van daaruit komt zijn intrinsieke motivatie om cliënten aan te trekken en zo te helpen dat ze voor het leven aan boord blijven. „Want alleen dan kun je oprechte lange termijn relaties met elkaar aangaan en samen groeien. Er is in de zes jaar dat we bestaan nog nooit een klant vertrokken, voor mij is dat de belangrijkste mijlpaal van allemaal.”

Waarschijnlijk is dit omdat Frits het bieden van maatgerichte dienstverlening minstens net zo belangrijk vindt als de kwaliteit van het financieel advies. „Ik ben geen vermogensbeheerder, maar een dienstverlener die zijn klanten behandelt zoals hij zelf behandeld wil worden. Het is net zoals wanneer je uit eten gaat in een goed restaurant; het is niet alleen wat er geserveerd wordt maar ook hoe dat gedaan wordt, de passie, de betrokkenheid.’’

Lees verder onder de advertentie

Het is mooi om voor inspirerende ondernemers te werken en te zien wat ze opbouwen en ze daarbij te helpen Frits Moonen

Werken met inspirerende ondernemers

Hoewel eigen successen vieren nog lastig kan zijn, kan hij heel goed genieten van het succes van anderen. „Het is mooi om voor inspirerende ondernemers te werken en te zien wat ze opbouwen en ze daarbij te helpen. Met jaloezie in dit vak hou je het sowieso niet lang vol, want de een zijn palmares is nog bijzonderder dan die van de ander. Grote ondernemers die regelmatig tegen de stroom ingaan of op jonge leeftijd al bijzondere dingen hebben neergezet, daar krijg ik veel energie van. Als ik een mooie uiting of mijlpaal voorbij zie komen van één van onze relaties dan krijg ik een glimlach op mijn gezicht en vind ik het mooi om hier een onderdeel van te zijn.”

Lees ook: Zo groeit de sociale impact van FinBuddy volgens oprichter Jeffrey van Dam

Eerder personeel aannemen

Hoewel hij vertrouwt op zijn eigen kracht stond dat in eerste instantie wel de groei van zijn organisatie in de weg. „Dit is mijn eerste bedrijf, er werken nu meer dan twintig mensen maar de eerste twee jaar deed ik het helemaal alleen. Ik vond het spannend om te investeren in personeel. Het bedrijf liep goed, maar ‘is dat volgende week ook nog zo?’ was dan vaak een limiterende gedachte.’’

Lees verder onder de advertentie

Frits: „Daarom duurde het even voor ik personeel begon te werven, maar na de eerste medewerker weet je dat dat niet spannend is zolang je de juiste koers blijft varen. De les daarna was dat je enerzijds ruimer van tevoren extra mensen moet zoeken en anderzijds echt heel kritisch moet zijn in dat wervingsproces. Als de business sterk groeit en je begint pas met zoeken als je mensen al nodig hebt, dan ben je eigenlijk al te laat. Je moet eerder durven geloven in de groei van je bedrijf en daar dan ook doortastend op acteren terwijl je tegelijkertijd kritisch moet blijven op iedereen die je aanneemt. Hoezeer we ook mensen nodig hebben, als iemand niet een absolute topper is dan laat ik me niet verleiden en draaien we nog wel wat extra uren met het bestaande team. Als ik dit nu zo allemaal zeg, dan klinkt het heel logisch, maar het was op z’n zachtst gezegd, een leerproces.’’

Foto: Liza Kollau