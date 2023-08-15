Damrak kleurt rood, Philips enige stijger bij hoofdfondsen

De beurs op het Damrak is dinsdag flink lager geëindigd. Bij de hoofdfondsen wist alleen zorgtechnologieconcern Philips (plus 0,6 procent) het hoofd boven water te houden.

De stemming werd gedrukt door een reeks tegenvallende macrocijfers over de Chinese economie. Kort voor de bekendmaking daarvan, verlaagde de Chinese centrale bank onverwachts een belangrijk rentetarief. Daarmee hoopt Beijing het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen.

De rente in Rusland werd daarentegen juist fors verhoogd. Dat gebeurde tijdens een noodvergadering van de centrale bank in dat land. Die was belegd vanwege de flinke waardedaling van de roebel, die maandag tot het laagste niveau zakte sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het nieuwe rentetarief van 12 procent moet ervoor zorgen dat de waarde van de munt weer wat stabiliseert.

Exor

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,9 procent lager op 759,28 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 888,81 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten eveneens flink, tot 1,6 procent.

Philips was de enige stijger in de AEX. Het aandeel van het zorgtechnologieconcern lijkt nog steeds te profiteren van het nieuws dat Exor een groot belang in het bedrijf heeft genomen. Exor, dat ook een beursnotering in Amsterdam heeft, is het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van Fiat. Dat aandeel daalde 0,3 procent.

TKH

Verzekeraar Aegon en betaalbedrijf Adyen behoorden tot de grootste dalers in de hoofdindex, met minnen van respectievelijk 2,3 procent en 3,9 procent. Beide bedrijven presenteren donderdag hun kwartaalresultaten. Ook staalconcern ArcelorMittal en verzekeraars NN Group en ASR leverden in, tot 1,8 procent.

In de MidKap kelderde TKH met 12,9 procent. De technologiegroep zag de opbrengsten in de eerste jaarhelft minder sterk stijgen dan beleggers hadden gehoopt. Ook de verwachtingen voor het hele jaar vielen tegen.

Fastned

Bij de kleinere bedrijven was TomTom met een plus van 1,5 procent een opvallende stijger. Fastned stond daar tussen de dalers (min 2,3 procent). Evenals Aegon en Adyen komt ook het snellaadbedrijf donderdag met resultaten over de maanden april tot en met juni.

De zorgen over de Chinese economie hadden ook zijn weerslag op de olieprijzen. Zo kostte een vat Amerikaanse olie 2 procent minder op 80,89 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 84,79 dollar per vat. De euro was 1,0927 dollar waard, tegen 1,0920 dollar een dag eerder.