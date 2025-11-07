Makye moet deuren van 70 jaar oude familiebedrijf sluiten door regeldruk: ‘De passie is er, maar het lukt niet meer’

Iedere ochtend als Mayke Schietecat haar bedrijfsvest aantrekt ziet ze de naam van het Bredase familiebedrijf. Dan voelt ze trots, maar niet meer voor lang. De fietsenwinkel sluit na meer dan zeventig jaar de deuren. „Niemand juicht hier nu we stoppen, maar ik krijg het niet meer geregeld.”

„Al sinds het overlijden van mijn moeder voel ik dat de balans niet goed is”, zegt Mayke Schietecat, tegen BN De Stem. „Er blijft te weinig tijd over voor mijn gezin met zoons van 10 en 6 jaar. Mijn man heeft een doordeweekse baan en ik werk ook op zaterdag. Het is te veel.”

‘Regeldruk helpt ook niet’

Maykes moeder Mary overleed negen jaar geleden na een val van de trap in de winkel. Nu betekent die fatale dag het einde van de rijwielhandel die al zeven decennia op dezelfde plek zit.

Mayke en haar team hebben het geprobeerd. „We hebben al deels afgebouwd. We leveren nog elektrische scooters, maar geen benzine aangedreven meer. Daarnaast helpt in dit vak de regeldruk vanuit de overheid niet. ‘Het wordt makkelijker voor het midden- en kleinbedrijf’, zeggen ze dan. Maar dat is niet zo. Ik snap dat je regels en technische eisen nodig hebt om bedrijven te laten draaien, maar waarom moet ik met mijn vijf mensen dezelfde dingen doen als een bedrijf met 500 man?”

Doordat ik in de zaak ben gekomen hebben mijn ouders meer tijd gehad en heeft mijn vader kunnen afbouwen. Het heeft wel degelijk mooie dingen teweeg gebracht Mayke Schietecat

Voorbeeld? „In het UBO-register staat wie de daadwerkelijke eigenaar van een bedrijf is. Iedereen waar ik zaken mee doe wil een bewijs dat ik vennoot ben: leveranciers, het pinbedrijf en ga zo maar door. Als je tijd hebt en goed met systemen bent is dat prima. Inkopen en leiding geven: doe ik. maar dit... Ik ga oprecht nog met plezier naar de zaak, dat is het kromme. De passie is er, maar ik krijg het niet meer geregeld.”

Zeven afzonderlijke pandjes

Maykes opa Jaq - ‘wij noemden hem Sjaak’ - begon in 1954 met kachels, fietsen en later wasmachines. De gietijzeren kachels gingen er snel uit: te veel gesjouw naar de eerste verdieping.

Toen hij overleed nam zijn zoon John het over met hulp van echtgenote Mary. Mayke zegt dat haar vader begrijpt dat zij de sleutel definitief omdraait. De tijden zijn veranderd. Waar hij zelf een back-up had, heeft Mayke dat niet. Hoeveel waardering ze ook heeft voor haar personeel.

Door de jaren heen groeiden de winkel en werkplaats door steeds een stukje bij te kopen. Wat je nu ziet is de optelsom van zeven afzonderlijke pandjes en ruimten bij elkaar, zegt Mayke. „Eerst was er een klein winkeltje ter hoogte van de huidige toonbank. Toen kocht hij er links de slijterij bij en zo ging dat verder. In de jaren 80 kwam het pand van Hotel De Gouden Leeuw er bij. Op dit moment beslaan winkel, magazijn en werkplaats zo’n 700 vierkante meter. Boven, waar ooit een showroom was met kinderfietsen en kantoor, zijn nu studio’s.”

Mayke: „Als kind uit een ondernemersgezin was mijn moeder geboren voor de winkel. Ze wist precies wat hard werken was. Mijn oma hielp mijn opa, maar mijn moeder was er écht voor in de wieg gelegd. Zij had altijd een goede balans tussen werk en privé. Mijn moeder had oma om op te passen en de winkel was wat minder groot. Mijn man heeft een totaal andere baan. Ik ga hem daar niet uit halen.”

Ik moet de emotie loskoppelen. Niemand juicht hier nu we stoppen. Mayke Schietecat

‘Ik heb het niet verprutst’

Het is een keuze met het hoofd, zegt de eigenaresse die een opleiding tot schoonheidsspecialiste afrondde. Een pedicure-opleiding werd ook afgerond, maar vooral de belangstelling voor het ondernemersdeel was gewekt.

„Ik moet de emotie loskoppelen. Niemand juicht hier nu we stoppen. Je hoort wel eens dat de eerste generatie een bedrijf opricht, de tweede het uitbreidt en de derde generatie het te gronde richt. Dat is hier niet aan de hand, ik heb het niet verprutst. Doordat ik in de zaak ben gekomen hebben mijn ouders meer tijd gehad en heeft mijn vader kunnen afbouwen. Het heeft wel degelijk mooie dingen teweeg gebracht.”

Tenslotte: het vertrek betekent ook het einde van een karakteristieke bedrijfsnaam. Waar komt ‘Schietecat’ eigenlijk vandaan? Mayke: „We zochten dat ooit uit, het komt uit Vlaanderen. Niet van het schieten van katten, maar eerder van een katapult.”

Vitrine van de fietsenwinkel Schietecat in Breda (1960). Foto: Schietecat Tweewielers