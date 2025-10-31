Groei 250 procent en internationale dromen: na vallen en opstaan zegeviert Liz met tassenmerk Ted Louise

Ondernemen is vallen en opstaan, dat heeft ook oprichter van Ted Louise Liz van der Putten gemerkt. Dankzij haar doorzettingsvermogen en visie groeit haar merk elk jaar groter, dit jaar zelfs met 250 procent. Haar droom: een internationaal lifestyle brand.

Een tijd geleden zat Liz van der Putten na een zware werkweek in de trein naar Den Bosch. ,,Ik zat er echt doorheen en het voelde aantrekkelijk om te denken: ik stop. Maar toen ik de trein uitstapte was het allereerste dat ik zag een vrouw met mijn tas om haar schouder. Ik maakte er een foto van en dat is nu tot op de dag van vandaag de screensaver op mijn telefoon. Die vrouw heeft mij echt gered die dag, maar ze heeft zelf daar geen flauw benul van”, lacht Liz vanuit haar brandstore in Utrecht.

Ze vervolgt: ,,Niemand heeft me verteld dat ondernemen zoveel vallen en opstaan is. Ik kijk weleens terug naar de begintijd, ik maakte toen zulke lange dagen. Er waren momenten dat ik zes keer per dag dacht: ik doe alles fout, niks lukt, misschien moet ik er maar mee stoppen. Zo ontdekte ik vlak na de lancering van mijn webshop een productiefout in het eerste model. En er bleef onlangs nog een zending tassen bij de douane achter terwijl we een dure fotoshoot hadden gepland. Toch ben ik altijd weer doorgegaan en sta ik nu hier. Op dat doorzettingsvermogen ben ik heel trots.”

Ik miste een tas waarin iedere vrouw onmiddellijk terugvindt wat ze zoekt Liz van der Putten

Tassenmerk Ted Louise bestaat vier jaar

Ted Louise bestaat nu vier jaar. Het merk begon met één tas en heeft nu dertig variaties hand- en laptoptassen. Daarnaast zijn er riemen, sjaals en T-shirts verkrijgbaar. Liz richtte het merk op toen ze voor haar werk veel moest reizen en haar tas vaak ‘een grote chaos’ was waar ze haar boarding pass voortdurend in kwijtraakte.

,,Er waren al veel tassen voor vrouwen op de markt, maar ik miste een tas waarin iedere vrouw onmiddellijk terugvindt wat ze zoekt. Zo worden ze geholpen met de chaos in hun leven en zien ze er tegelijk ook nog eens elegant uit.”

Laptoptas is onderscheidend

Haar tassen zijn zo ontworpen met vakken voor de telefoon, airpods, pennen, laptops, waterflessen en paraplu’s. Het leer waar de tassen van worden gemaakt heet Zeology-Leather. Dit is runderleer gelooid met zeoliet, een natuurlijk mineraal. Hierdoor zijn de tassen vrij van schadelijke chemicaliën.

,,We zijn wereldwijd het enige tassenmerk dat uitsluitend hiermee werkt. Zo kan ik mijn tegenstrijdige liefdes, namelijk fashion en de natuur, toch combineren.” Ted Louise werkt daarbij niet met collecties, maar verbetert continu de bestaande modellen op basis van feedback van klanten, daarnaast komt er eens per jaar een nieuwe kleur of nieuw model uit.

Elke tas is ontworpen voor overzicht, is multifunctioneel en voor dagelijks gebruik Liz van der Putten

De laptoptas uit de collectie loopt heel goed. ,,We onderscheiden ons ermee, weinig andere merken hebben laptoptassen die er stijlvol uitzien en multifunctioneel zijn. Zo heeft de tas een uitklikbare laptophoes, er is ruimte voor een waterfles en paraplu. Maar als je dat niet gebruikt, dan neemt het geen ruimte in en kun je hem ook gebruiken als weekendtas. Elke tas is ontworpen voor overzicht, is multifunctioneel en voor dagelijks gebruik.”

Zoek de doelgroep tot in detail uit

Sinds het begin heeft Liz een zakenpartner als investeerder. Van hem leerde ze een belangrijke les: zoek je doelgroep tot in detail uit. ,,Zo konden we vier personages als onze doelgroep onderscheiden. We gingen na: welke bladen lezen ze en waar komen ze graag? Mijn zakenpartner zei: Je moet telkens een druppel op dezelfde plek laten vallen. En ik dacht in het begin: Maar waarom dan? Nu zie ik dat we de zaadjes die we destijds hebben gepland kunnen oogsten.”

Dit jaar groeit Ted Louise dan ook met 250 procent ten opzichte van het afgelopen jaar, dat komt neer op 500 tassen of in totaal 700 items.

Ted Louise als internationaal lifestyle brand

De plannen voor de komende tijd zijn allereerst een tweede winkel in Amsterdam. ,,Dan moet dus ook het team uitbreiden. Volgend jaar komt er bovendien een nieuw model en een nieuwe kleur uit.” Daarnaast wil Liz de stap naar het buitenland maken. ,,Ik werk nu aan mijn plannen voor 2026. We kijken eerst naar Frankrijk en Duitsland en ik denk dat dat wel gaat lukken. Deze landen zijn de eerste fase en daarna willen we verder Europa veroveren.”

Ook wil Liz naast tassen een kledinglijn uitbrengen. ,,Dat is een plan voor over tien jaar. We hebben nu twee T-shirts in de collectie, dat wil ik verder ontwikkelen. Daar zou ik wel een nieuwe partner voor moeten vinden, want dit kan ik niet alleen. Mijn droom is om van Ted Louise een internationaal lifestyle brand te maken waarvoor we met 60 man vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht aan het bouwen zijn.