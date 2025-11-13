Zonnepanelen zijn onverkoopbaar, vraag naar thuisbatterijen groeit: ‘Terugverdientijd is erg lang en onzeker’

Thuisbatterijen zijn nog niet terug te verdienen, stellen experts. Toch gaat de verkoop onverwacht goed. Dit jaar worden er 87.600 geïnstalleerd in Nederlandse huizen, vooral bij woningen met zonnepanelen. ,,Er is angst voor hoge terugleverkosten.’’

Lees verder onder de advertentie

Dit jaar verdubbelt het aantal thuisbatterijen ruim, stelt Dutch New Energy Research (DNE Research) in het jaarlijkse Storage & Solar Trendrapport. De groei is opvallend, want een investering in een thuisbatterij is doorgaans niet terug te verdienen, zegt Milieu Centraal tegen AD.

Ook de Consumentenbond stelt onomwonden: „Met een thuisbatterij kun je meer stroom van je eigen zonnepanelen gebruiken en hoef je dus minder stroom te kopen. Maar de terugverdientijd is lang en onzeker en de meeste systemen zijn niet zo duurzaam. Je verdient de aanschafkosten meestal nog niet terug binnen de levensduur (vijftien jaar) van een thuisbatterij.’’

Lees ook: Door einde salderingsregeling is thuisbatterij in trek: ‘Logisch, want je kunt er belasting mee vermijden’

Lees verder onder de advertentie

Hoge energierekening

Thuisbatterijen zijn momenteel vooral in trek bij mensen met zonnepanelen die bang zijn dat hun energierekening vanaf 2027 fors gaat stijgen door het verdwijnen van de salderingsregeling.

‘Daardoor investeren eigenaren van zonnepanelen nu in hun eigen opslag om in de toekomst hun zelf opgewekte elektriciteit beter te kunnen benutten. Het feit dat batterijopslag vaak wordt aangeboden door dezelfde bedrijven die zonnepanelen verkopen, helpt dit proces aanzienlijk’, stellen de onderzoekers van DNE Research.

Angst voor stroomuitval

Ook thuisbatterij-expert Dennis van der Meij zegt dat de beslissing van consumenten om te investeren in een thuisbatterij mede vanuit angst wordt gedaan. „Angst voor hoge terugleverkosten of angst voor stroomuitval. Vorig jaar hielden de installatiebranche en ook de consumenten nog vast aan de salderingsregeling die moest blijven. Nu daalt het bewustzijn in dat we iets anders moeten gaan doen.’’

Lees verder onder de advertentie

De explosieve groei, zoals DNE Research het noemt, trekt ook tal van malafide bedrijven die inspelen op de onrust en de consument veel te dure thuisbatterijen aansmeren.

Agressieve verkoop

Toezichthouder ACM waarschuwde al verschillende keren voor telefonische verkopers van thuisbatterijen. De Autoriteit Consument & Markt krijgt honderden meldingen van consumenten over agressieve verkoopmethoden. Daarbij doen malafide verkopers zich voor als medewerkers van het energiebedrijf.

Ze spiegelen mogelijke klanten voor dat er alleen getekend wordt voor een offerte, terwijl er digitaal een koopcontract wordt getekend waarbij 15 tot 20 mille betaald moest worden voor een thuisbatterij. Wie van het contract af wilde, kreeg een rekening van een paar mille voor de annulering.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Broers Maurice en Roel leveren 300 eerste Nederlandse AI-thuisbatterijen: ‘Nog tien jaar tijd voor gedroomde miljoen’

Groei thuisbatterijen zet door

Toch worden dit jaar tienduizenden batterijen verkocht en de toename van het aantal thuisbatterijen zet de komende jaren zeer fors door, voorzien de onderzoekers. Dat zijn niet allemaal grote batterijen die rechtstreeks op de meterkast worden aangesloten.

Er is ook een markt ontstaan voor batterijen met een beperkte capaciteit die rechtstreeks op het stopcontact worden aangesloten. De totale geplaatste opslagcapaciteit in woningen kan dit jaar oplopen tot 860 megawattuur. In 2030 kan dat zijn opgelopen tot 14,6 gigawattuur, bijna zeventien keer meer dan nu.

Lees verder onder de advertentie

Overheidsbeleid

De vraag of een thuisbatterij is terug te verdienen, verandert er niet door. Dat hangt af van het overheidsbeleid en de prijzen van elektriciteit de komende jaren. Een fors deel van de energierekening bestaat uit belastingen en daar kan de overheid veel aan veranderen. Daarnaast is onduidelijk hoe de nettarieven zich de komende jaren ontwikkelen.

Een batterij van 10 kilowattuur die voor het gros van de huizen voldoende is, kost nu tussen de 3500 en 5000 euro. Van der Meij weet niet of die prijzen gaan dalen. „Het gros van de batterijcellen die in de wereld geproduceerd worden zijn voor elektrische auto’s en grote bedrijfsbatterijen. Als daar de vraag tegenvalt, zou de prijs kunnen dalen.’’

Zonnepanelen op dieptepunt

Bedrijven in zonnestroom zetten hun geld op de thuisbatterij, want van nieuwe zonnepaneelinstallaties moeten ze het niet meer hebben. DNE Research stelt dat de installatie van zonnepanelen op een dieptepunt is beland en dat het er niet naar uitziet dat de markt komende jaren aan zal trekken. Dat is niet heel verwonderlijk.

Lees verder onder de advertentie

De terugverdientijd van zonnepanelen is meer dan verdubbeld door de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling in 2027 en de gestegen terugleverkosten. Bovendien is ruim een derde van de Nederlandse woningen inmiddels voorzien van zonnepanelen. Bij koopwoningen heeft zelfs de helft zonnepanelen.

Bij nieuwe zonnestroomprojecten is een thuisbatterij vaak onderdeel van de offerte. Dat bespaart installatiekosten en ook de effectiviteit van de thuisbatterij kan verbeteren, doordat de gelijkstroom van de panelen rechtstreeks in de batterij is op te slaan.

Lees ook: Na zonnepanelen nu aan de batterij? ‘Levert voor veel ondernemers te weinig op om echt winst te maken’