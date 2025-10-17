Familiebedrijf Poké Perfect opent grootste filiaal op Schiphol: ‘Eind 2027 willen we op 25 locaties zitten’

De proeflunch is net achter de rug, een generale repetitie voor de opening van de nieuwste vestiging van Poké Perfect op Schiphol, de grootste locatie van de keten tot nu toe. Gerrit Jan Witzel bedacht het concept negen jaar geleden met zijn jongere zus Quinta. „We misten zelf een betaalbaar, vers en gezond alternatief voor alle fastfood. En iets wat ook makkelijk mee te nemen is.”

De eerste vestiging opende in Amsterdam maar Schiphol was al vanaf het begin een droom. „Al in 2023 schreven we ons in op de tender van de Schiphol groep. Die wonnen we en nu bijna twee jaar later is het zover!”, glundert Gerrit Jan.

Dat ging niet zonder slag of stoot want een horeca-locatie op Schiphol vraagt nogal wat. „Allereerst gelden er andere eisen op het gebied van onder meer brandveiligheid. Daar moest onze interieurbouwer steeds nieuwe oplossingen voor bedenken. Nu ziet het er hetzelfde uit als op onze andere locaties maar onder de motorkap is alles anders, zeg maar. Daarnaast moesten toeleveranciers gescreend worden en we hebben hier veel langere openingstijden.”

Poké Perfect op Schiphol.

Extra investeringen Poké Perfect op Schiphol

Die extra investeringen denkt Gerrit Jan wel terug te verdienen. „We zitten nog voor de douane in aankomsthal 1. Dat is voor ons een geweldige locatie met zoveel publiek. Het is ook vlak bij de lounge van het vliegend personeel en die juichen ons concept toe. Er was hier op Schiphol Plaza nog geen horeca waar je betaalbaar, vers en gezond eten kon bestellen. Dat gemis vullen wij nu in.”

Poké Perfect levert verse pokébowls die een gezond alternatief bieden voor het gebruikelijke fastfood. De nieuwe locatie serveert van signature bowls tot seizoensspecials en volledig zelf samen te stellen pokébowls, die ook meegenomen mogen worden achter de veiligheidscontrole.

Horeca-specialist Vermaat Groep is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie, Poké Perfect levert het concept. Het is de grootste vestiging van de keten tot nu toe met een oppervlak van 150 vierkante meter en 74 zitplaatsen. In de toekomst komt daar wellicht nog een buitenterras bij.

Goede bereikbaarheid is belangrijker voor afhaal en delivery. Bovendien scheelt dat in kosten Gerrit Jan Witzel

Lessen uit het verleden

Poké Perfect bestaat inmiddels negen jaar en telt nu vijftien vestigingen in heel Nederland. Sinds acht jaar werkt ook zus Anna Witzel mee in het bedrijf. De ambitie reikt echter nog verder, waarbij broer en zussen geholpen worden door een investering van de Italiaanse poké-gigant Poke House enige jaren geleden.

„Daarmee kunnen we twee à drie vestigingen per jaar openen waarbij het zoeken naar goede locaties nog het lastigste is. Eind 2027 willen we op 25 locaties zitten. Een goede locatie voor ons heeft minimaal 100 vierkante meter om te kunnen werken en zitplaatsen te realiseren. Het hoeft geen A-locatie te zijn. Goede bereikbaarheid is belangrijker voor afhaal en delivery. Bovendien scheelt dat in kosten.”

Poké Perfect op Schiphol.

Steeds slimmer en optimaler

In de afgelopen jaren is er ook al veel geleerd. Gerrit Jan: „Vooral de inrichting doen we nu anders. In het begin hadden we houten vloeren maar die slijten onwijs snel. Dan moet je gewoon twee of drie dagen dicht om de vloer opnieuw te schuren en te lakken. Nu gebruiken we pvc en op Schiphol zijn dat tegels. Verder wordt de indeling van de keuken steeds slimmer en ook de keuze van apparatuur en materialen is inmiddels een stuk optimaler. Daarnaast hebben we in het verleden gewerkt met lokale leveranciers maar als je gaat uitbreiden merk je dat het makkelijker is om met partijen te werken die landelijk opereren.”

Groeien naar 50 locaties

Het vinden van goed en voldoende personeel is voor Poké Perfect geen issue. „Onze medewerkers staan achter onze gezonde producten, dat helpt al. En wij hebben gunstige werktijden. Je hoeft als student niet tot middernacht achter de bar te staan.”

Het recept voor verdere groei? „Schaalgrootte”, antwoord Gerrit Jan. „Dan kun je goede afspraken maken met leveranciers en ook voor verhuurpartijen ben je een interessantere aanspreekpartner als je een nieuwe locatie wil huren.” Wat dat betreft zijn er voor de verdere toekomst na 2027 ook nog genoeg plannen. „Meer dan 50 locaties zou mooi zijn. En eentje achter de douane op Schiphol. Daarnaast denken we dat we ook een mooie aanvulling op het aanbod kunnen zijn op de grote treinstations in Nederland.”

