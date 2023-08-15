Financial Times: investeerder CVC wil weer naar Amsterdamse beurs

Investeringsbedrijf CVC Capital Partners heeft de plannen voor een beursnotering in Amsterdam nieuw leven ingeblazen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van anonieme bronnen. De investeerder, die onder meer eigenaar is van parfumerieketen Douglas en de voormalige theedivisie van Unilever, had vorig jaar ook al plannen voor een beursnotering. Die werden door de onrust op de beurzen door oorlog in Oekraïne in de ijskast gezet. Nu zou de investeerder nog voor het einde van het jaar naar het Damrak willen gaan, meldt de krant.

Volgens de bronnen heeft CVC echter nog geen definitieve beslissing genomen en kunnen de plannen nog veranderen. Een beursgang van CVC zou een belangrijke test zijn voor het vertrouwen van beleggers in de private investeringssector. Die sector groeide afgelopen jaren hard door de zeer lage rentetarieven. Beleggers gingen daardoor noodgedwongen op zoek naar meer risicovolle beleggingen om rendement te halen.

Concurrenten als Bridgepoint, TPG en Antin Infrastructure Partners gingen de afgelopen jaren allemaal naar de beurs tijdens de hoogtijdagen van de sector. Inmiddels zijn de rentetarieven weer flink gestegen en zijn de tijden van goedkope leningen om bedrijfsovernames te doen voorbij.

Gewaardeerd op 15 miljard euro

Volgens de krant werd CVC in 2021, bij de verkoop van een minderheidsbelang in het bedrijf, gewaardeerd op ongeveer 15 miljard euro. Onder leiding van Rob Lucas heeft CVC volgens de website 25 kantoren over de hele wereld en beheert het 140 miljard euro aan bezittingen.

CVC zou volgens de bronnen van plan zijn om een deel van het geld dat bij de beursgang wordt opgehaald, te gebruiken om andere vermogensbeheerders te kopen, waaronder mogelijk een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in infrastructuur. De FT meldde vorig jaar dat CVC van plan was om 10 procent van de aandelen naar de Amsterdamse beurs te brengen. CVC wilde tegen de zakenkrant geen commentaar geven op de plannen.

Beursgang Douglas

Persbureau Bloomberg meldde vorige week nog op basis van bronnen dat CVC de mogelijkheden onderzoekt van een beursgang van parfumerieketen Douglas. Dat Duitse winkelbedrijf, dat in Nederland meer dan honderd vestigingen heeft, zou mogelijk in 2024 naar de beurs in Frankfurt worden gebracht.