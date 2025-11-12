Modewinkel Zaman in het Zeeuwse Hulst bestaat vijftig jaar. Het familiebedrijf, ooit begonnen als klompenfabriek, heeft in die jaren heel wat veranderingen ondergaan. „Ik zou een jaartje terug bij mijn ouders gaan werken. Nou, ik zit hier nog.”

Roliene (36) zou er maar een jaartje werken, nu runt ze 50-jarig familiebedrijf Zaman

Lees verder onder de advertentie

Eigenlijk bestaat de winkel al veel langer dan vijftig jaar. Zaman maakte naam als klompenfabriek. „Die was van mijn opa”, vertelt Robby Zaman (73) aan de PZC. De fabriek heeft vestigingen tot in Friesland, maar kan later niet ontkomen aan een metamorfose: klompen worden ingeruild voor schoenen. Weer later, in 1975, neemt Robby de zaak van opa en oma over.

„Ik was toen nog fotograaf. Ik deed bruiloften, maar fotografeerde ook lampen en meubelen en maakte ook schoolfoto’s.” Het pand in Hulst huisvestte aanvankelijk zowel zijn fotostudio op de bovenste verdieping als een winkelruimte daaronder. „Daar verkochten we schoenen.”

Ik stond in de winkel, deed de inkopen, maakte reclame. Daar was ik zestig, zeventig uur in de week mee bezig Robby Zaman

Camera in de kast

Na verloop van tijd ziet Robby zich gedwongen zijn camera in de kast te leggen. De combinatie met de winkel is niet meer vol te houden. „Ik was veel te druk met de zaak. Ik stond in de winkel, deed de inkopen, maakte reclame. Daar was ik zestig, zeventig uur in de week mee bezig. Dus had ik geen tijd meer om foto’s te maken. Fotografie was nog een echt vak. Nu klik je twee keer en heb je een goede foto, dat was toen wel anders.”

Lees verder onder de advertentie

Het assortiment breidt de volgende jaren uit met sportkleding en mode. Vooral dankzij de sport groeit de naam in heel de streek, ook geholpen door de teams die Zaman sponsort. „De teams in het zaalvoetbal en bedrijfsvolleybal die we sponsorden, zijn vaak kampioen geworden.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Zaman bestaat vijftig jaar. Foto: Kelly Thans

Lees verder onder de advertentie

Roliene neemt familiebedrijf Zaman over

Dochter Roliene (36) neemt de zaak in 2019 over. Na Robby’s opa Rob en haar ouders Robby en Mirjam is zij de volgende Zaman die de scepter zwaait. Dat zij ooit de nieuwe baas zou worden, had ze vroeger nooit verwacht. Net als haar zusje en broer helpt ze als kind een handje mee in de winkel, maar daar zou het wel bij blijven. „Ik wilde rechten gaan studeren. Ik zei: ‘Alles wat hier in de winkel gebeurt, kan ik al’. En voor een meisje van achttien is Zeeuws-Vlaanderen niet zo spannend.”

Maar na de studie rechten én twee masters, komt het solliciteren niet echt van de grond. Roliene: „Dus ging ik een jaartje terug in de winkel van mijn ouders werken. Nou, ik zit hier nog. En daar ben ik blij mee. Het werk is heel divers, ik denk dat ik in de rechten op lange termijn ongelukkig zou worden.”

Alleen de hockeyartikelen hebben we nog. Met hockey kón ik niet stoppen Roliene Zaman

Corona legt de wereld plat

Roliene heeft amper de sleutels van de winkel, of corona legt de wereld plat. „Dat was een snelle leerschool, want we moesten direct de knop omzetten. We hadden geluk dat er in de winter van 2021 geschaatst kon worden. We hadden veel schaatsen in ons assortiment liggen. Ik heb van die tijd veel geleerd. We hebben onze focus verlegd.”

Lees verder onder de advertentie

Verhaal gaat verder onder de foto

De winkel heeft grotendeels afscheid genomen van sportartikelen en focust zich nu op mode. Foto: Kelly Thans

Focus op mode

Zo verdwijnen vrijwel alle sportartikelen uit de schappen. Dat komt mede doordat grote merken om de paar maanden bijvoorbeeld nieuwe voetbalschoenen lanceren, die ze twee maanden later met fikse korting op hun eigen website aanbieden. De verkoop voor fysieke winkels wordt daardoor steeds moeilijker.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Deze warme bakker groeit naar 19 filialen: drie broers runnen het familiebedrijf volgens bijzonder concept

Roliene: „We zijn ons meer gaan focussen op mode. Alleen de hockeyartikelen hebben we nog. Met hockey kón ik niet stoppen. Mijn opa heeft hockeyclub Rapide opgericht. Die sport zit in ons bloed.”

Roliene pakt het anders aan dan haar ouders. Ze organiseert bijvoorbeeld regelmatig evenementjes. „Daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. En klanten vinden dat echt leuk.” Ook verkoopt ze tegenwoordig sieraden en cadeauartikelen. Lachend naar haar ouders: „Dat geknutsel wilden jullie vroeger niet hè. Jullie waren allergisch voor inpakpapier.”