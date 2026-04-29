Felicitaties voor het team van Hans van Brakel, directeur van Brakel Bouw uit Zuid-Beijerland. Een familiebedrijf dat dit jaar een eeuw actief is. Desondanks vindt het interview niet plaats in de polder, maar in Schiedam bij Tempel Bouw. Een nog ouder bedrijf, waar Hans ook directeur is. Hoe zit dat nou?

Het familiebedrijf van Hans bestaat 100 jaar, maar er is geen opvolger: ‘De lijn stopt bij mij’

Hans van Brakel (60) begrijpt de verwarring. Maar het simpele verhaal is dat het bedrijf dat zijn opa in 1926 oprichtte in de Hoeksche Waard uiteindelijk is samengevoegd met het bedrijf uit ‘Zwart Nazareth’. Sinds 2002 staat hij daardoor aan het roer van beide bedrijven, in Schiedam en de Hoeksche Waard, schrijft het AD.

Tot een naamsverandering is het echter nooit gekomen. Onder andere omdat luisteren naar klanten een van de redenen is waarom beide ondernemingen het volgens de directeur al zo lang uithouden.

Klantenbestand flink uitgebreid

De familie Van Brakel is sinds oudsher vooral actief in de Hoeksche Waard, waar Tempel Bouw vooral in de regio Den Haag en Rotterdam opereert.

„Om verdere verwarring te voorkomen, adviseerden klanten mij rond de overname om de lokaal bekende namen te blijven gebruiken. Dus dat hebben we gedaan”, vervolgt hij. „Al is dat klantenbestand in de loop der jaren overigens wel flink uitgebreid.”

Mijn opa had gouden handjes, maar zou niets snappen van de huidige bedrijfsvoering Hans van Brakel Directeur Brakel Bouw

Gestandaardiseerd huizen bouwen

Hans: „Mijn opa Johannes, naar wie ik vernoemd ben, startte als meubelmaker in Zuid-Beijerland. Daarnaast deed hij ook onderhoudswerk aan boerderijen, winkels en woningen. Maar allemaal vrij kleinschalig nog.”

In de jaren 50 kwamen zijn vader André en oom Piet in dienst. Zij zorgden ervoor dat de activiteiten werden uitgebreid met aannemerswerk, wat uiteindelijk uitmondde in een concept om gestandaardiseerd huizen te bouwen.

Aardappelschuren en jenevervaten

Een ander specialisme uit die beginjaren: aardappelbewaarplaatsen. En voor de Schiedamse tak, onder naamgever Jan van den Tempel: jenevervaten.

„Tsja, hoe ambachtelijk en stereotype bevestigend wil je het hebben”, lacht Hans. „Maar daar liggen de wortels van beide familiebedrijven.”

Inmiddels is de onderneming gespecialiseerd in utiliteitsbouw. Van het maken van kozijnen en deuren tot grootschalige bedrijfscomplexen en renovatieprojecten. Daarnaast is er een bouwkundige 24 uursserviceverlening en een schadeherstelafdeling.

Wethouder Paul Boogaard uit de Hoeksche Waard (rechts) feliciteert directeur Hans van Brakel. Foto: Gemeente Hoeksche Waard/Arie Kievit

„Dus als tijdens een heftige storm de dakpannen van je huis waaien of er een kras zit in je keukenblad, kun je ons bellen. Althans, via verzekeraars waarbij wij zijn aangesloten”, legt hij uit.

Hulp bij stormschade en explosies

„Ook worden we in Rotterdam ingezet door woningcorporaties wanneer zich bijvoorbeeld een explosie of verwoestende brand heeft voorgedaan bij een van hun huurders.”

Aan lopende opdrachten, waaronder veel transformatiewerk, nieuwbouw en renovaties, heeft de ondernemer geen gebrek. Met als laatste huzarenstukje in de Hoeksche Waard het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw van Jan de Ruiter. Toevallig een buurman van Van Brakel. Die zag zijn MBC Zuid-Beijerland in september 2024 in vlammen opgaan.

Ook in Barendrecht en Zoetermeer staan mooie projecten op stapel. Waaronder de verbouwing van een oude watertoren tot B&B en vergadercomplex. „Heel andere klussen dan uit de tijd van mijn opa. Die had gouden handjes, maar zou niets snappen van de huidige bedrijfsvoering”, zegt hij.

Straat van Hormuz

Zoals dat de afsluiting van de Straat van Hormuz direct gevolgen heeft voor de kosten van onder andere isolatiemateriaal (vaak uit olie vervaardigd) of de transportkosten.

„Och, zo beweegt elke generatie weer mee met de dan geldende mores”, relativeert hij. „Maar omdat ik zelf geen opvolging heb, stopt de lijn bij mij.”

Met de recente samenwerking met installatiebedrijf Van Dorp uit Zoetermeer, inmiddels voor de helft eigenaar, is de toekomst van het bedrijf in elk geval verzekerd, zegt hij.

„Als ik later gepensioneerd ben, hoop ik het 125-jarig jubileum van Brakel Bouw dus nog mee te maken en te vieren.”

Dit artikel is geschreven door Ilja Post voor het AD.