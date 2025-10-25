Won Yip over verkiezingen: ‘Het gaat mij niet om wie er wint, maar om welke partij eindelijk íéts doet!’

Horecaondernemer Won Yip heeft het drukker dan ooit. Volle terrassen bij zijn zaken in Amsterdam, maar ook kopzorgen bij zijn projecten in Las Vegas. Met dank aan president Trump. Toch maakt hij graag tijd vrij met het oog op de Nederlandse verkiezingen. „Of je als partij nu links, rechts, boven of onder zit, dat maakt me niet uit. Ze moeten de problemen oplossen en er is haast bij.”

Wat willen de politieke partijen doen voor ondernemers? De Ondernemer maakte een overzicht van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s.

Volle bak op het terras van grand café Majestic aan de Dam in de hoofdstad. Herfstvakantie en veel toeristen, die dezer dagen ook op het meerdaagse Amsterdam Dance Event (ADE) zijn afgekomen. Hotel The Diamond aan het Leidseplein, ook deels van Yip, zit vol en ook grand café Palladium, enkele deuren verder op het Leidseplein, doet mee in de ADE-programmering.

Hoe gaat het met je?

„Drukker dan ooit. We hebben het ontzettend druk met het Palladium op het Leidseplein. Het begint nu echt te lopen en heeft extra aandacht nodig. Dat hoort erbij, maar het is wel pittig. Daarnaast vraagt het hotel dat ik recent in Amsterdam heb geopend veel tijd. Bij een nieuwbouwproject van 36 kamers is er altijd wel wat te doen. Je begint echt op nul en moet data en reviews opbouwen. Dat kost tijd. Pas na maanden krijg je die zichtbaarheid en stabiliteit. We zitten nu op een bezetting van 90-plus procent. Dat is goed, maar het heeft veel inspanning gekost.”

Innovatie speelt een steeds grotere rol in de horeca. Hoe zie jij dat?

„Ik geloof heilig in automatisering en AI, ook al heb ik me er door de drukte nog niet in verdiept. Ik heb wel geïnvesteerd in bedrijven die met AI bezig zijn. Robotisering in de keuken is een enorme kans en gaat veel sneller dan mensen denken. Het maakt efficiënter werken mogelijk, vooral achter de schermen. Maar contact met de klant blijft een menselijk aspect; dat kun je niet vervangen. Het zijn juist de glimlach en het persoonlijke contact die het verschil maken.”

Contact met de klant blijft een menselijk aspect; dat kun je niet door robots vervangen Won Yip

Je ben alweer meer dan een half jaar bezig in Las Vegas. Hoe verloopt dat?

„Het project in Las Vegas is enorm ambitieus. We willen een exclusieve horecagelegenheid creëren waar dagelijks slechts 36 gasten ontvangen worden. Met sterrenchefs, luxe entertainment en vervoer in Aston Martins. Maar we hebben te maken met tegenvallers. De regelgeving is veranderd onder de Trump-administratie, wat alles veel ingewikkelder maakt. Voor een gezonde financieringsstructuur heb je tegenwoordig tenminste één Amerikaan nodig bij de investeerders en het opzetten van een passende juridische constructie heeft ons maanden gekost. Tijd en geld.”

Hoe zie je de toekomst van dit project?

„Ik blijf optimistisch. Gepland was een pop-up in de Paddock van de aankomende Formule 1 van Las Vegas, deze is in goed overleg verplaatst naar editie 2026 Een pop-up van een restaurant dat nog gesloten is heeft geen zin. Uitstel heeft gevolgen en we moeten ervoor waken dat we niet onnodig marketingwaarde verliezen.”

Hoe kijk je naar de huidige situatie in de Nederlandse horeca?

“Er is simpelweg te veel aanbod. Als je minder concurrentie hebt, wordt het gezonder. Nu zitten veel ondernemers vaak alleen in het weekend vol, maar dat is niet genoeg om je vaste lasten te dekken. Doordeweeks moet je ook je huur kunnen betalen en je personeel kunnen bekostigen. Daarnaast zijn de kosten enorm gestegen, denk bijvoorbeeld aan de kosten van zichtbaarheid. Sociale media zijn tegenwoordig essentieel, maar brengen ook duizenden euro's per maand aan kosten met zich mee. Dat brengt grote financiële risico’s met zich mee, vooral als je niet op een A1-locatie zit.”

Er is simpelweg te veel horeca-aanbod. Als je minder concurrentie hebt, wordt het gezonder Won Yip

En overtoerisme, te veel toeristen in de stad waardoor de vaste bewoners er last van hebben, speelt dat een rol bij jouw zaken?

,,Ik ben van mening dat de overlast meevalt. De ambtenaren beroepen zich op officieel geregistreerde cijfers, maar houden geen rekening met het feit dat gasten vaker rechtstreeks contact opnemen. Amsterdam kan niet zonder toerisme. De overlast wordt grotendeels veroorzaakt door Airbnb. Dat leidt bovendien tot oneigenlijk gebruik van schaarse woonruimte. Ik ben voor een algeheel verbod op Airbnb.”

De verkiezingen zijn in aantocht. Je steekt je mening over de politiek nooit onder stoelen of banken. Hoe kijk je er nu naar?

„Het maakt mij niet meer uit wie er wint. Links, rechts, boven, onder: ze moeten gewoon regeren en problemen oplossen! We zijn in Nederland te veel bezig met regels en bureaucratie: hoe kunnen we dingen zo moeilijk mogelijk maken? Ondernemers lopen voortdurend tegen muren aan, terwijl het zo simpel kan zijn. Het draait voor mij niet om wie er wint, maar om wie eindelijk íéts doet. Het is ook niet moeilijk, gewoon logisch nadenken.”

Kun je een concreet voorbeeld geven?

„Het gaat om geloofwaardigheid. Is ergens goed over nagedacht en is het uit te leggen? Neem de verbouwing van het Binnenhof. Daar wordt ruim twee miljard euro uitgegeven voor renovatie van een bestaand gebouw. Hoe leg je dat uit aan de belastingbetaler? Of kijk naar Tata Steel. Ze krijgen twee miljard om te verduurzamen, terwijl ze al twintig jaar de regels aan hun laars lappen. Dat geld kun je beter investeren in een duurzame toekomst voor Nederland. Het voelt alsof er geen prioriteiten worden gesteld.”

Geen gezeik, maar keuzes maken en doorpakken. Dat is wat wij als ondernemers dagelijks doen. Waarom lukt dat in Den Haag niet? Won Yip

Wat zou je willen dat de politiek anders doet?

,,De centrale vraag voor een ieder moet zijn: wat is jouw bijdrage aan de BV Nederland? Dat kan bijvoorbeeld financieel zijn, sociaal of innoverend. Denk na en wees daadkrachtig. Geen gezeik, maar keuzes maken en doorpakken. Dat is wat wij als ondernemers dagelijks doen. Waarom lukt dat in Den Haag niet?”

Ondanks deze uitdagingen blijf je positief. Waar haal je die kracht vandaan?

„Ondernemen is hard werken, maar het is ook ontzettend mooi. Het leven is een rekensom: je moet je grenzen kennen en je kansen benutten. Durf groot te denken, maar wees realistisch. Als je plannen niet boven de 100.000 euro bruto uitkomen, kun je beter niet zelf ondernemen. Het is echt alles of niets. Aan de ene kant zijn het uitdagende tijden, maar aan de andere kant: het geld ligt op straat. Je moet wel willen bukken.”