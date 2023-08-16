Hogere omzet voor ontwikkelaar bioplastics Avantium

De ontwikkelaar van plantaardige plastics Avantium heeft in de eerste zes maanden van het jaar bijna de helft meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf werkt aan een fabriek in Delfzijl die suikers uit planten kan omzetten in grondstoffen voor plastics. In de eerste jaarhelft verdiende Avantium onder andere aan een licentie waarmee een Amerikaanse branchegenoot dezelfde technologie kon gebruiken.

Lees verder onder de advertentie

De omzet steeg tussen januari en eind juni met 46 procent tot bijna 7,3 miljoen euro. Daarop leed Avantium ook een iets groter verlies van 20,4 miljoen euro, tegenover 17,3 miljoen euro in dezelfde periode van 2022. De financieringskosten voor de Delfzijlse fabriek stegen en ook de inflatie en uitbreidingsactiviteiten noopten het bedrijf tot hogere uitgaven.

Het meeste geld verdient Avantium voorlopig nog met onderzoeksdiensten voor andere bedrijven. Ook haalt het bedrijf veel subsidies binnen voor zijn nieuwe technologieën voor plantaardige plastics. Maar in februari sloot Avantium ook een deal met het Amerikaanse Origin Materials, dat tegen betaling dezelfde technologie als de Delfzijlse fabriek kan gebruiken.

Grote merken

De afgelopen tijd kondigde Avantium veel overeenkomsten aan met grote merken die hebben beloofd bepaalde hoeveelheden plantaardige plastics af te nemen. Onder andere de cosmeticadivisie van luxeconcern LVMH (Dior, Givenchy), lijmmaker Henkel en bierbrouwer Carlsberg willen klant worden. Vanaf begin 2024 verwacht Avantium in Delfzijl te beginnen met grootschalige productie voor die afnemers.

Lees verder onder de advertentie

Avantium zei bij zijn halfjaarcijfers ook nadrukkelijker na te denken aan een proeffabriek die CO2 kan hergebruiken. Binnenkort neemt de onderneming een beslissing over het wel of niet openen van zo'n fabriek, die het broeikasgas kan omzetten in chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor coatingmaterialen of plastics.