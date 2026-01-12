Nederlanders gaven vorig jaar in totaal 23 miljard euro uit aan eten en drinken buiten de deur. Dat is 3,9 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit jaarcijfers van kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN). Voor 2026 verwacht FSIN een verdere groei van 3,2 procent.

Nederlanders gaven in 2025 23 miljard euro in horeca uit: stijging van 3,9 procent

De omzet van cafés en restaurants groeide met 4,3 procent naar 12,5 miljard euro. FSIN ziet dat restaurants en kroegen profijt hebben van de groeiende koopkracht, maar tegelijkertijd blijven personeelskosten en inkoopkosten knellen.

De horeca moet daarom inzetten op automatisering en kostenbesparing. Voor 2026 verwacht het kennisplatform een verdere groei van 3,1 procent.

Terug op niveau van voor corona

Voor catering is de omzet met 4 miljard euro terug op het niveau van voor corona. De omzetgroei wordt dan ook deels verklaard door een groeiend aantal mensen dat weer meer op kantoor werkt. Ook prijsstijgingen dragen bij aan een toename van de omzet. Voor dit jaar verwacht FSIN een groei van 3,8 procent.

De prijzen zijn sneller gestegen dan in de traditionele horeca. Daardoor zien consumenten de fastservice niet langer als goedkoop alternatief Inga Blokker FSIN

Stagnatie fastfoodzaken en pompshops

Fastfoodzaken en pompshops zien een stagnatie van het volume. De omzet groeide wel vorig jaar, met 3,2 procent naar 6,5 miljard euro, maar dat komt volledig door prijsstijgingen.

„De prijzen zijn sneller gestegen dan in de traditionele horeca. Daardoor zien consumenten de fastservice niet langer als goedkoop alternatief”, legt directeur Inga Blokker uit. Die prijsperceptie is het thema voor fastfoodzaken dit jaar, voorziet de directeur. Voor 2026 wordt verwacht dat de omzet met 3,1 procent zal blijven groeien.

