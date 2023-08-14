IJsproductie in EU stijgt, Duitsland grootste fabrikant

In de Europese Unie werd vorig jaar 3,2 miljard liter ijs gemaakt. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2021, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Van de EU-landen was Duitsland de grootste producent van ijs, gevolgd door Frankrijk en Italië.

Duitsland was niet alleen de grootste ijsproducent, maar produceerde gemiddeld ook het goedkoopste ijs met een prijs van 1,50 euro per liter. Het ijs uit Frankrijk kostte gemiddeld 1,90 per liter en de gemiddelde prijs van Italiaans ijs bedroeg 2,30 per liter. Het duurste ijs werd geproduceerd in Oostenrijk, met een gemiddelde prijs van 7,00 euro per liter, gevolgd door Denemarken (4,40 euro per liter) en Finland (2,80 euro per liter).

De EU-landen exporteerden vorig jaar 250 miljoen kilo ijs naar niet-EU-landen, met een totale waarde van 930 miljoen euro. Daarentegen bedroeg de invoer van ijs uit niet-EU-landen 61 miljoen kilo ter waarde van 203 miljoen euro. De hoeveelheid geïmporteerd ijs van buiten de EU daalde in 2022 met 14 procent ten opzichte van 2021, terwijl de uitvoer slechts met 2 procent afnam.

Frankrijk was met 53 miljoen kilo goed voor een vijfde van de totale export van ijs buiten de EU en was daarmee de grootste ijsexporteur van de EU-landen. Nederland volgde met een uitvoer van 42 miljoen kilo ijs. Italië en Duitsland stonden op derde en vierde plek met rond de 30 miljoen kilogram ijs. België was nummer vijf met 23 miljoen kilogram ijs.