Wat maakt een winkel tot De Leukste Winkel van Nederland? ‘Draait om emotie en verbinding, niet om korting’

Afgelopen vrijdag ging de verkiezing van De Leukste Winkel van Nederland weer van start. INretail heeft deze verkiezing voor de tweede keer uitgeschreven in twaalf categorieën: van woonwinkel tot (buiten)sportwinkel en van cadeauwinkel tot modewinkel. Hoe win je de titel De Leukste Winkel van Nederland? Waar draait het retailspel vandaag de dag om? Roel Wolbrink vertelt het in zijn expertblog.

Het antwoord zit ‘m in beleving, emotie en verbinding. Zoals Harry Bijl van Inretail het zegt: „Voor klanten draait het om iets veel simpelers: heb ik dat fijne gevoel als ik die winkel binnenstap? Dat gevoel dat je niet precies kunt uitleggen, maar je wel meteen vrolijk maakt. En doe je een lekkere aankoop? Dan ben je extra blij. Vraag je hen waarom ze ergens terugkomen, dan zeggen ze: ‘Gewoon een leuke winkel’. Dat betekent: ‘Ik kom er graag’, ‘De mensen kennen me’, ‘Ze verrassen me steeds weer’. En precies dáár gaat de verkiezing over.

Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de winnaar van vorig jaar, zoals Spektakel, MUS Concepts of Zepig van Marcel Vogel? Wat maakt winkels zoals Get Back Music of New Tailor zo uniek?

Spektakel Wonen: verrassing, creativiteit en kleur

Kijk naar Spektakel Wonen — zoals de naam al aangeeft, een zaak vol passie en flair, gerund door ondernemer Jeroen Speksnijder. Dit was de overall winnaar van vorig jaar. Volgens INretail is dit een winkel waar vintage, industrieel design en brocante samenkomen in een vrolijke, creatieve mix. De kracht van Spektakel zit in het onverwachte: je komt binnen en je weet niet precies wat je gaat vinden, maar je voelt meteen dat je in een verhaal stapt. De inrichting oogt alsof je in iemands kleurrijke woonkamer bent beland: kitsch, design, art, lampen in gekke vormen — alles door elkaar. Dat onderscheidende vermogen — de wil om niet voor de massa te gaan, maar iets unieks neer te zetten — maakt een winkel precies tot ‘de leukste’.

Het is geen transactielocatie maar een belevingsplek die inspireert en verrast. Je komt bijna altijd thuis met iets unieks, een item met een verhaal. Alleen al voor deze ervaring reis je speciaal naar Amersfoort.

MUS Concept Store: altijd iets origineels

Bij MUS Concepts in Utrecht vind je unieke producten met een verhaal, afkomstig van kleinschalige producenten met een duidelijke groene inslag. De winkel kiest voor Nederlandse en Scandinavische merken en biedt persoonlijk stylingadvies. Door vintage stukken op te knappen, creëren de dames van MUS bewuste aankopen. Van kleine attenties tot mooie pakketten — je vindt er altijd iets origineels. Zelfs als je niet weet wat je zoekt, ga je met iets leuks naar buiten. MUS organiseert ook workshops en thema-avonden, wat de winkel dynamisch maakt en waardoor je er echt bij wilt horen.

Zepig: lokale samenwerking

Zepig is een beauty- en verzorgingswinkel die geliefd is om zijn duurzame karakter en unieke assortiment. De combinatie van moderniteit en historische sfeer in de winkel spreekt klanten aan. Zepig focust sterk op duurzaamheid en verkoopt veelal natuurlijke en biologische, veelal veganistische en dierproefvrije producten. Ze werken samen met lokale leveranciers en kleine ondernemers.

Get Back Music: persoonlijke aandacht

Get Back Music is de plek voor muziekliefhebbers in Dordrecht en omgeving. De passie spat ervan af! Het unieke assortiment, de persoonlijke aandacht en de toffe evenementen zorgen voor een beleving die je nergens anders vindt. Klanten voelen zich gewaardeerd en roemen de persoonlijke aandacht. De passie voor muziek en de focus op klantbeleving maken deze winkel bijzonder. Vaak zijn ze nog jaloers op mensen die een eerste originele persing van een LP mee naar huis nemen: ‘het gevoel van die eerste noten uit je eigen boksen’ heb je immers maar een keer.

New Tailor: ode aan jezelf en het vakmanschap

New Tailor is niet zomaar een kledingwinkel, maar een kleermakerij waar maatwerk en ambacht centraal staan. Hier draait het om jou en biedt de winkel een onthastende ervaring. Bij New Tailor maak je een afspraak voor een moment voor jezelf, om samen met de kleermakers iets moois te laten maken dat echt past. Zowel letterlijk als figuurlijk. In de kleermakerij zijn alle stappen van het maakproces zichtbaar: van de immense kast met stoffenboeken tot de patronen bij de snijtafel. Op de eerste verdieping wordt gemeten, geknipt en genaaid.

Dat ambachtelijke, persoonlijke karakter geeft New Tailor zijn kern. Er wordt met liefde en aandacht voor detail gewerkt, altijd met oog voor de wens van de klant. 30 procent van de kleding wordt in Utrecht gemaakt en de kleding die ze maken gaat ook nog eens langer mee. Het heeft van zichzelf een verhaal.

Beleving en verbinding

Wat kun je leren van deze winkels? Wat maakt ze tot kanshebbers voor De Leukste Winkel van Nederland? In retail draait alles om verbinding, passie, het helpen kiezen, een unieke beleving en een zorgvuldig samengesteld aanbod. Zodra je binnenstapt, krijg je het gevoel van herkenning. Bij vragen kun je altijd sparren met medewerkers die er alles van weten.

De Leukste Winkel is geen titel die je wint met korting of de grootte van de winkel. Het zijn de winkels die inspireren en een (duurzaam) verhaal vertellen. Bij zo’n winkel wil je horen. Daarmee bouw je aan een loyaal klantenbestand. Je voegt namelijk als winkelier iets toe. Winkels die investeren in die verbinding — en niet alleen ‘dozen’ schuiven zoals op het internet — zijn de winnaars van morgen. Het draait om de beleving, om een moment voor jezelf en om het product. Het wordt daarmee bewuster en met meer plezier gekocht. Om contact te houden, zul je klanten moeten verrassen en innovatief moeten zijn. Elke dag opnieuw. Met een glimlach om echt contact te maken.

