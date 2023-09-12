Kamerprijzen Nederlandse hotels stijgen naar recordhoogte

De gemiddelde prijs voor een kamer in een Nederlands hotel is vorig jaar gestegen tot een recordhoogte. Dit meldt adviesbureau Horwath HTL, dat dinsdag met een jaarlijks rapport komt. De gemiddelde prijzen voor hotelkamers zijn gestegen vanwege de hoge inflatie en zullen naar verwachting dit jaar nog hoger uitkomen.

Vorig jaar kostte een hotelkamer gemiddeld 134 euro, 52 procent meer dan in 2020. Dit jaar kan de gemiddelde prijs 146 euro per kamer worden, stelt het adviesbureau.

Door de gestegen kamerprijzen is de omzet voor het gemiddelde hotel weer even hoog als voor de coronacrisis. De onderzoekers concluderen dat de hotelmarkt afgelopen jaar grotendeels is hersteld van de crisis. Aan het onderzoek van Horwath HTL doen jaarlijks ruim vierhonderd hotels mee in Nederland, België en Luxemburg met drie, vier of vijf sterren.

Winst lager

De gemiddelde winst van de ondervraagde hotels blijft wel lager dan voor corona. Dit komt omdat de kosten voor vooral energie en personeel sterk zijn gestegen. Vergeleken met 2019 daalde de winst met bijna 20 procent, al was de winst per beschikbare kamer vorig jaar wel bijna vier keer hoger dan in het jaar daarvoor. Het adviesbureau vermoedt dat het winstpercentage ook dit jaar lager zal zijn dan voor corona.

De bezettingsgraad is afgelopen jaar gestegen tot ruim 65 procent, maar ligt ook nog niet op het niveau van het laatste jaar voor corona. Toen bereikte de bezettingsgraad een record van 78 procent. De bezetting van de kamers zal dit jaar verder stijgen naar 72 procent, voorziet Horwarth HTL.